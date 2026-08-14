Perú Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Qué resultados necesita Cienciano para clasificar a cuartos de final tras goleada a Botafogo por la Copa Sudamericana 2026

El ‘papá’ goleó por 6-1 a Botafogo y llega cn vetaja al duelo en Brasil que definirá al clasificado a cuartos de final. Conoce los panoramas que tiene el cuadro cusqueño

Qué resultados necesita Cienciano para clasificar a cuartos de final por la Copa Sudamericana 2026. (Cienciano)
Qué resultados necesita Cienciano para clasificar a cuartos de final por la Copa Sudamericana 2026. (Cienciano)
Guardar

Cienciano se prepara para disputar una de las citas más relevantes de su participación internacional en la Copa Sudamericana 2026. Tras la goleada por 6-1 ante Botafogo en Cusco, el equipo peruano llega al partido de vuelta con una ventaja inédita en la serie.

La eliminatoria continuará en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro, donde el cuadro brasileño se aferra a la posibilidad de revertir el marcador. Por su parte, el plantel conducido por Horacio Melgarejo buscará controlar el juego y asegurar la clasificación a los cuartos de final, etapa reservada para los ocho mejores del torneo.

PUBLICIDAD

Los resultados que necesita Cienciano para clasificar a cuartos

Cienciano llega al partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana con una ventaja de 6-1 sobre Botafogo, resultado conseguido en la ida en Cusco. Esta diferencia le ofrece al equipo peruano una inmejorable oportunidad de asegurar su pase a los cuartos de final del certamen continental.

El equipo dirigido por Horacio Melgarejo sabe que administrar el marcador en territorio brasileño es clave para concretar el objetivo y seguir avanzando. Por su parte, Botafogo se enfrenta a la necesidad de lograr una remontada excepcional en el Estadio Olímpico Nilton Santos para evitar la eliminación.

- Si Cienciano le gana a Botafogo en Brasil: este resultado concretará el pase del ‘papá’ a la siguiente ronda del torneo internacional.

- Si Cienciano empata con Botafogo en Brasil: este escenario también es favorable para el cuadro cusqueño debido a la ventaja abultada que obtuvo en la ida.

PUBLICIDAD

- Si Cienciano pierde con Botafogo en Brasil: este panorama se definirá por la cantidad de goles. La escuadra de Melgarejo clasifica perdiendo hasta por cuatro goles de diferencia. Si cae por cinco tantos forzaría penales, y si lo hace por seis, quedará eliminado.

El cuadro cusqueño aplastó 6-0 al conjunto brasileño en el primer choque de los octavos del torneo Conmebol - Crédito: ESPN.

El monto millonario que ganó Cienciano tras golear a Botafogo

El triunfo de Cienciano sobre Botafogo en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 trajo consigo una recompensa económica significativa para el club cusqueño. Al vencer en la ida con un marcador contundente, el equipo aseguró un premio de USD 600.000 (2 millones 33 mil 448,60 soles), monto otorgado por la Conmebol a quienes acceden a esta instancia del torneo.

Este ingreso supone un respaldo importante para las arcas de la institución, ya que el rendimiento deportivo se traduce en recursos concretos para el club. Además de reconocer el trabajo del plantel que conduce Horacio Melgarejo, la suma permite fortalecer tanto el área deportiva como la gestión administrativa.

En cuanto a las proyecciones, si el ‘papá’ logra sellar su clasificación a los cuartos de final, la cifra aumentará a USD 700.000 (2 millones 359 mil 903,70 soles). De este modo, el equipo no solo busca dejar su huella en el ámbito internacional, sino también capitalizar cada etapa superada para consolidar su proyecto institucional y asegurar un futuro más estable.

El millonario monto que ganó Cienciano tras histórica goleada a Botafogo
El millonario monto que ganó Cienciano tras histórica goleada a Botafogo

¿Cuándo es la vuelta entre Cienciano y Botafogo?

Cienciano vivió una noche inolvidable en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega tras golear 6-1 a Botafogo en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Desde el inicio, el conjunto cusqueño impuso su ritmo y consiguió una diferencia que lo deja muy cerca de avanzar a la siguiente ronda.

Con la serie prácticamente encaminada, el plantel dirigido por Horacio Melgarejo afrontará el desafío de mantener la ventaja en la revancha, que ya tiene fecha definida: el jueves 20 de agosto a las 19:30 (hora peruana) en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro. Para quienes sigan el partido desde Brasil, el inicio está previsto para las 21:30, de acuerdo con la programación oficial publicada para la serie.

Cienciano - Botafogo - Copa Sudamericano - Perú - deportes - 13 agosto
(Cienciano)

Temas Relacionados

CiencianoBotafogoCopa Sudamericanaperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Perú vs Argentina EN VIVO HOY: punto a punto del partido por los ‘play-offs’ del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

El equipo ‘bicolor’ afronta un nuevo desafío en el torneo internacional con el objetivo de terminar lo más alto posible en la clasificación general. Revisa los detalles y sigue las incidencias

Perú vs Argentina EN VIVO HOY: punto a punto del partido por los ‘play-offs’ del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

Resultados de los cuartos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Arranca la ronda final de la competencia y solo cuatro equipos llegarán a las semifinales. Perú luchará frente Argentina por el puesto del 9° al 16°

Resultados de los cuartos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Matías Succar obró un histórico hat-trick en Cienciano vs Botafogo por ida de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

El delantero nacional se consolidó como el MVP del lance al concretar un show goleador fascinante. Lo hecho, además, entró en la historia al firmar el primer triplete de un elenco peruano en el certamen CONMEBOL

Matías Succar obró un histórico hat-trick en Cienciano vs Botafogo por ida de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Programación de cuartos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canales TV

Se definieron a los ocho selecciones que siguen en carrera rumbo al título mundial. Perú sigue en competencia y se medirá con Argentina por los puestos del 9° al 16°

Programación de cuartos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canales TV

“Noche humillante“, la dura reacción de la prensa brasileña tras goleada que sufrió Botafogo por Cienciano en la Copa Sudamericana 2026

Luego de aplastante victoria del ‘papá’, los diarios brasileños no tuvieron piedad con el ‘fogao’. Lanzaron duras críticas y calificaron el 6-1 como “vergüenza”

“Noche humillante“, la dura reacción de la prensa brasileña tras goleada que sufrió Botafogo por Cienciano en la Copa Sudamericana 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza a la JNJ: “Destitúyanme las veces que quieran, al final la ley se impondrá y responderán”

Delia Espinoza a la JNJ: “Destitúyanme las veces que quieran, al final la ley se impondrá y responderán”

Keiko Fujimori no condena persecución de Fernando Rospigliosi a jueces, pese a que prometió respetar al PJ

Ángel Manero, exministro de Boluarte que dijo que “en Perú no se pasa hambre”, es el nuevo jefe de la SBN

Vladimir Cerrón afirma que José Balcázar habría cobrado el medio millón por entregarlo: “Me dejaba mensajes”

Guillermo Bermejo, preso por afiliación terrorista, comunica muerte de su padre y pide salir de prisión para asistir a funeral

ENTRETENIMIENTO

Sheyla Rojas no tiene problemas en decir que le gusta ser mantenida: “Me encanta”

Sheyla Rojas no tiene problemas en decir que le gusta ser mantenida: “Me encanta”

Korina Rivadeneira inicia proceso para congelar sus óvulos tras separación de Mario Hart: “Siempre he querido tener más hijos”

Patricia Villareal responde a extrabajador de Del Barrio Producciones tras comunicado y no teme demanda: “No me voy a rectificar”

Patricia Villareal afirma que Eric García Vilca nunca le dijo que el casting era independiente: “No me especificó nada”

Luren Márquez deja de ser Miss Perú 2026 y la organización ya busca a su reemplazo para Miss Universo

DEPORTES

Perú vs Argentina EN VIVO HOY: punto a punto del partido por los ‘play-offs’ del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

Perú vs Argentina EN VIVO HOY: punto a punto del partido por los ‘play-offs’ del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

Resultados de los cuartos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Matías Succar obró un histórico hat-trick en Cienciano vs Botafogo por ida de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Programación de cuartos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canales TV

“Noche humillante“, la dura reacción de la prensa brasileña tras goleada que sufrió Botafogo por Cienciano en la Copa Sudamericana 2026