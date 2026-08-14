Qué resultados necesita Cienciano para clasificar a cuartos de final tras goleada a Botafogo por la Copa Sudamericana 2026

Qué resultados necesita Cienciano para clasificar a cuartos de final por la Copa Sudamericana 2026. (Cienciano)

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Cienciano se prepara para disputar una de las citas más relevantes de su participación internacional en la Copa Sudamericana 2026. Tras la goleada por 6-1 ante Botafogo en Cusco, el equipo peruano llega al partido de vuelta con una ventaja inédita en la serie.

La eliminatoria continuará en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro, donde el cuadro brasileño se aferra a la posibilidad de revertir el marcador. Por su parte, el plantel conducido por Horacio Melgarejo buscará controlar el juego y asegurar la clasificación a los cuartos de final, etapa reservada para los ocho mejores del torneo.

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Los resultados que necesita Cienciano para clasificar a cuartos

Cienciano llega al partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana con una ventaja de 6-1 sobre Botafogo, resultado conseguido en la ida en Cusco. Esta diferencia le ofrece al equipo peruano una inmejorable oportunidad de asegurar su pase a los cuartos de final del certamen continental.

El equipo dirigido por Horacio Melgarejo sabe que administrar el marcador en territorio brasileño es clave para concretar el objetivo y seguir avanzando. Por su parte, Botafogo se enfrenta a la necesidad de lograr una remontada excepcional en el Estadio Olímpico Nilton Santos para evitar la eliminación.

- Si Cienciano le gana a Botafogo en Brasil: este resultado concretará el pase del ‘papá’ a la siguiente ronda del torneo internacional.

- Si Cienciano empata con Botafogo en Brasil: este escenario también es favorable para el cuadro cusqueño debido a la ventaja abultada que obtuvo en la ida.

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- Si Cienciano pierde con Botafogo en Brasil: este panorama se definirá por la cantidad de goles. La escuadra de Melgarejo clasifica perdiendo hasta por cuatro goles de diferencia. Si cae por cinco tantos forzaría penales, y si lo hace por seis, quedará eliminado.

El cuadro cusqueño aplastó 6-0 al conjunto brasileño en el primer choque de los octavos del torneo Conmebol - Crédito: ESPN.

El monto millonario que ganó Cienciano tras golear a Botafogo

El triunfo de Cienciano sobre Botafogo en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 trajo consigo una recompensa económica significativa para el club cusqueño. Al vencer en la ida con un marcador contundente, el equipo aseguró un premio de USD 600.000 (2 millones 33 mil 448,60 soles), monto otorgado por la Conmebol a quienes acceden a esta instancia del torneo.

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Este ingreso supone un respaldo importante para las arcas de la institución, ya que el rendimiento deportivo se traduce en recursos concretos para el club. Además de reconocer el trabajo del plantel que conduce Horacio Melgarejo, la suma permite fortalecer tanto el área deportiva como la gestión administrativa.

En cuanto a las proyecciones, si el ‘papá’ logra sellar su clasificación a los cuartos de final, la cifra aumentará a USD 700.000 (2 millones 359 mil 903,70 soles). De este modo, el equipo no solo busca dejar su huella en el ámbito internacional, sino también capitalizar cada etapa superada para consolidar su proyecto institucional y asegurar un futuro más estable.

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El millonario monto que ganó Cienciano tras histórica goleada a Botafogo

¿Cuándo es la vuelta entre Cienciano y Botafogo?

Cienciano vivió una noche inolvidable en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega tras golear 6-1 a Botafogo en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Desde el inicio, el conjunto cusqueño impuso su ritmo y consiguió una diferencia que lo deja muy cerca de avanzar a la siguiente ronda.

Con la serie prácticamente encaminada, el plantel dirigido por Horacio Melgarejo afrontará el desafío de mantener la ventaja en la revancha, que ya tiene fecha definida: el jueves 20 de agosto a las 19:30 (hora peruana) en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro. Para quienes sigan el partido desde Brasil, el inicio está previsto para las 21:30, de acuerdo con la programación oficial publicada para la serie.

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(Cienciano)