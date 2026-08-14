Perú vs Argentina EN VIVO HOY: punto a punto del partido por los ‘play-offs’ del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

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Perú vs Argentina: día, hora y canal del partido por los puestos 9 al 16 del Mundial Sub 17 de Vóley 2026 Peruanas y argentinas medirán fuerzas para quedar lo más arriba posible en la tabla general de la cita mundialista. Hay mucha expectativa por este duelo sudamericano. Conoce todos los detalles

Partidos de hoy, jueves 13 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo La jornada presentará duelos decisivos: Cienciano recibirá Botafogo en Cusco por la Copa Sudamericana, Corinthians de André Carrillo chocará con Rosario Central por Libertadores, y mucho más

Cienciano no perdona en Cusco: las goleadas del ‘papá’ que hicieron historia en la Copa Sudamericana El cuadro imperial volvió a demostrar que el Cusco es escenario de grandes hazañas internacionales. El 6-1 frente a Botafogo se suma a una colección de goleadas que forma parte de la historia del club en este torneo

Erick Noriega recibió duro castigo por parte de la CONMEBOL tras expulsión en Gremio de la Copa Sudamericana: fuerte sanción y multa desmedida El seleccionado peruano afronta un nuevo problema en la institución de Porto Alegre. El Tribunal de Disciplina de la CONMEBOL elevó un correctivo mayor por “conducta violenta contra otros jugadores”