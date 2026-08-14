Perú vs Argentina EN VIVO HOY: punto a punto del partido por los ‘play-offs’ del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

¡Día de partido! La selección peruana vuelve a la acción en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026, enfrentando a su similar de Argentina por los ‘playoffs’ del noveno al decimosexto lugar de la competencia. La ‘bicolor’ busca conseguir una nueva victoria en territorio chileno.
¿Qué está en juego en esta ronda?
Aunque Perú y Argentina ya no pueden disputar el título mundial, la competencia todavía no terminó para ninguna de las dos selecciones. El sistema contempla una fase de reclasificación para ordenar las posiciones del 9 al 16, por lo que cada partido determinará qué lugar ocupará finalmente cada equipo.
Para Perú, ganar este partido significaría mantener la posibilidad de terminar entre los nueve mejores del Mundial. Además, superar a Argentina permitiría cerrar de mejor manera una campaña que tuvo una buena fase de grupos, pero que terminó con una eliminación contundente ante Italia.
¿Cómo llega Perú?
La ‘bicolor’ tampoco pudo superar los octavos de final, después de caer 3-0 ante Italia, resultado que puso fin a sus posibilidades de luchar por el título mundial. Antes de este tropiezo, el equipo dirigido por Marcello Bencardino había conseguido avanzar como tercero del Grupo B, luego de sumar tres victorias durante la fase inicial.
Ahora, el panorama es diferente para Perú. La selección nacional deberá dejar atrás la derrota ante las italianas y enfocarse en su nuevo objetivo: conseguir una victoria ante Argentina que le permita seguir avanzando en la lucha por los puestos del 9 al 16 y cerrar su participación en el torneo lo más arriba posible.
¿Cómo llega Argentina?
Argentina llega a este compromiso luego de quedar eliminada en los octavos de final, tras perder 3-0 ante Estados Unidos. El equipo dirigido por Gabriela Puente no pudo sostener el ritmo de uno de los combinados más fuertes del torneo y quedó relegado a la ronda de reclasificación.
La ‘albiceleste’ había terminado cuarta del Grupo C, con un balance de dos triunfos y tres derrotas. Ahora, buscará dejar atrás el tropiezo ante el combinado norteamericano y conseguir un buen cierre de campeonato, empezando por el duelo frente a Perú.
Perú vs Argentina: canal TV del partido
La transmisión oficial del duelo estará a cargo de Latina Televisión, que llevará el partido a todo el territorio peruano. El encuentro podrá seguirse tanto a través de su señal de televisión abierta como mediante su página web y aplicación oficial. Asimismo, el encuentro estará disponible en VBTV (Volleyball World), plataforma que ofrece la transmisión mediante una suscripción de pago.
Además, en Infobae Perú realizaremos una cobertura completa del encuentro. En nuestra web podrás encontrar la previa, el punto a punto en vivo, las principales incidencias, el resultado final y el resumen con todos los detalles del partido.
Perú vs Argentina: horario del partido
El duelo entre la ‘bicolor’ y la ‘Albiceleste’ está programado para este viernes 14 de agosto a las 10:00 a. m. (hora peruana) y 12:00 p. m. (hora argentina), según la programación oficial de la FIVB. El encuentro se disputará en el Gimnasio Centro de Deportes Colectivos, ubicado en el Parque Estadio Nacional de Santiago, Chile.
Perú continúa su camino en el Mundial Sub 17 de Vóley
La selección peruana continúa su participación en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026 con el objetivo de terminar lo más alto posible en la clasificación general. Tras quedar eliminada en los octavos de final, la ‘bicolor’ dejó atrás la pelea por el título y ahora afrontará la ronda de reclasificación por los puestos del 9º al 16º, donde se medirá ante Argentina como su primer rival en esta nueva etapa del certamen.