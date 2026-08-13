Myriam Hernández: su conexión con Perú, el apoyo de sus fans tras la muerte de su padre y el reto de seguir vigente durante más de 40 años

Myriam Hernández regresa a Lima con el “Tauro World Tour”, agradecida con el cariño del público peruano a lo largo de su carrera.

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Myriam Hernández vuelve al Anfiteatro del Parque de la Exposición este 6 de noviembre con un espectáculo marcado por la emoción y la gratitud. En entrevista con Infobae Perú, la artista revela cómo el apoyo de sus fans en el país la ayudó a sobrellevar la pérdida de su padre y a renovar su compromiso con la música después de más de cuatro décadas de trayectoria.

- Myriam, cuando haces un tour, este país es siempre una parada obligatoria...

Sí, es maravilloso. Realmente mi conexión con Perú es de hace muchos años, casi desde el principio de mi carrera. Para mí es muy importante poder acercarme no solo a Lima, sino también a regiones, a otros lugares, donde voy a poder hacer esta gira en esta oportunidad. Y estoy muy feliz, muy ilusionada por eso.

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- Después de tantos años, continúas vigente y el público sigue acompañándote con la misma euforia. ¿Cómo ha sido ese proceso de permanencia y reinvención?

Yo creo que más que reinventarse, es seguir siempre con esa disciplina, con esa pasión por lo que haces, por preocuparte de mantener siempre tu estilo, el mismo estilo. Ir, obviamente, estando al día con respecto a lo que se escucha, lo que se oye, en cuanto a los arreglos de las nuevas canciones. Ir al paso de la vida y que la gente también se sienta identificada con tu música. El respeto por el público es fundamental. Son una serie de condimentos que ayudan a que sea un proceso de trabajo constante y de mucho amor y pasión por lo que uno hace.

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- El público siempre te pide clásicos como “El hombre que yo amo”, “Huele a peligro” o “Se me fue”. ¿Qué sientes al ver que esas canciones siguen tan presentes después de generaciones?

Es entendible, la gente me conoció con esas canciones y además en una época en donde tú sacabas un álbum y la canción que se mandaba a la radio era la que tenía que sonar. Entonces, se creaban muchos éxitos. Hoy en día es un poquito más difícil hacer éxitos, porque tú subes un álbum y la gente puede elegir de Spotify o de cualquier plataforma musical la canción que se le antoje. Pero afortunadamente, las canciones que he sacado de mis más recientes discos han tenido una importancia linda en la gente, una recepción muy bonita. También hay mucha gente que las canta en mis shows. Es así, son canciones que uno siempre va a vivir con ellas sobre un escenario, más las que se vayan sumando. Por eso, en esta gira “Tauro” he hecho un setlist con temas clásicos de siempre con arreglos nuevos, más las canciones de los discos más recientes.

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La cantante chilena reconoce que el apoyo de sus fans fue clave para superar el dolor tras la pérdida de su padre.

- A nivel personal, en estos últimos años, has pasado por situaciones difíciles. Hoy en día, ¿en qué momento te encuentras?

Muy bien, estoy muy bien, muy tranquila. Estoy muy dedicada a mi carrera, disfrutando cada paso que voy dando, cada gira, cada concierto. Muy feliz de trabajar con mi hijo también, que podemos viajar juntos. Estoy tranquila y, por supuesto, muy feliz con lo que tengo hoy.

- Has atravesado la pérdida de tu padre. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti?

Eso fue un dolor horrible, la verdad. Un dolor horrible que mantengo hasta el día de hoy. Han pasado siete meses. Es muy fuerte, porque uno de los miedos que yo siempre tenía era perder a mis papás. Ahora queda el dolor y el darle la fuerza a mi madre, que es la que también está sufriendo. Imagínate, tenían 62 años de matrimonio, entonces es muy difícil para ella también. Pero ahí estamos dándole fuerzas y amor. Amor, que es lo único que puede mitigar, porque sanar yo creo que no se sana de un dolor así, pero sí se puede mitigar tal vez.

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- ¿Sentiste el apoyo y la cercanía de tus fans, especialmente de los peruanos, en ese momento?

Me sentí muy, muy querida. Muy entendida, porque la gente me escribió cosas tan lindas de mi padre, me transmitían cariño y fuerza a la vez. Yo creo que es verdad cuando se dice que, cuando uno está viviendo un dolor así, valoras mucho más cada saludo, cada mensaje.

- Tus canciones hablan de amor, desamor y sufrimiento. Hoy el contexto social ha cambiado, hay más empoderamiento y amor propio. ¿Cómo vives esa transformación en tus interpretaciones?

Las canciones que fueron éxitos las interpreto con la misma fuerza, aunque quizá de una manera distinta, porque yo estoy muy distinta también, pero la misma esencia. Las canciones nuevas de mis álbumes están superfocadas en el amor propio. Temas como “Hasta aquí” o “Invencible”, muchas de ellas van enfocadas en ese amor propio que tanto la mujer necesita. Es mi afán transmitir ese mensaje: que uno puede salir adelante, que puedes volver a reencantarte contigo, con alguien, y que somos valientes las mujeres también. Ese es mi propósito también en la gira: transmitir esa fuerza de Tauro, del toro, la pasión, en las visuales, la iluminación, todo lo que hemos preparado.

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En cada concierto, Myriam Hernández mezcla clásicos inolvidables con nuevos temas enfocados en el amor propio y la fortaleza femenina.

- Después de esta gira, ¿cuáles son tus próximos proyectos?

Viene una gira por Estados Unidos, luego por Perú, Argentina y algunos conciertos en Chile, porque ya hice una gira en Chile y la estoy realizando ahora. Ya se nos va el año con eso. Luego, el próximo año estamos planificando la próxima gira y lo que vamos a hacer en cuanto a un nuevo disco. Siempre estamos planificando cosas permanentemente.

- Tienes muy buenos amigos artistas en Perú...

Sí, claro que sí. Eva Ayllón es alguien que quiero mucho y vamos a compartir escenario en Trujillo. También tengo relación con Gian Marco y otros artistas peruanos. No quiero nombrar más porque no quiero olvidar a nadie, pero sí tengo una bonita relación con mucha gente de Perú.

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- ¿En Lima veremos interpretaciones o colaboraciones en el escenario con ellos?

Me encantaría, pero no creo que por tiempo sea posible, porque vamos a llegar y ya parte la gira. No desecho la posibilidad de grabar en algún minuto con alguno de ellos.

—En Perú, existe un público que valora y acompaña a los artistas a lo largo de los años, más allá de las tendencias del momento. ¿Qué piensas sobre esa audiencia que mantiene su fidelidad y aprecio por las trayectorias consolidadas?

Me encanta. Perú es un país que acoge a los artistas, pero además es un público que entrega mucho cariño y mucho respeto. Eso se agradece infinitamente. Para uno es inmensamente agradable sentirse respetado, escuchado, querido. Me encanta, estoy muy ilusionada con esta gira.

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- ¿Qué puede esperar el público peruano de este concierto?

Toda la fuerza que está impresa en esta gira: canciones clásicas de siempre con nuevos arreglos, visuales preciosas, iluminación, todo mi staff —somos veintiséis personas las que viajamos— y, por supuesto, mi sentimiento al cien por ciento. Vamos a vivir noches lindas de emoción.

“Perú siempre me ha recibido con respeto y afecto”, asegura la artista sobre su vínculo especial con el público del país.