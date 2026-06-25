Rafael López Aliaga envía carta al Congreso indicando que no jurará como senador: “Mi voluntad se mantiene inalterable”

El candidato ultraderechista a la presidencia de Perú y exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, fue captado, este 8 de mayo, durante una rueda de prensa, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Rafael López Aliaga envió una carta al Congreso de la República reiterando su decisión de no jurar ni asumir el cargo de senador para el periodo parlamentario 2026-2031. Esto luego de comunicarlo al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Mediante una carta dirigida al Oficial Mayor del Congreso, Giovanni Carlo Antonio Forno Flórez, López Aliaga solicitó que se traslade formalmente su renuncia al JNE para que este convoque al candidato no proclamado de la lista senatorial de Renovación Popular.

“Considero pertinente reiterar ante la Oficialía Mayor que mi voluntad de no asumir el cargo parlamentario se mantiene inalterable y no será objeto de modificación.”, se lee en la carta.

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En el documento, López Aliaga también menciona que el Reglamento del Congreso establece que un senador electo no puede jurar ni ejercer el cargo si es que no presenta antes información necesaria. No obstante, dice que en su caso no se trata de una “imposibilidad material o jurídica de cumplir tales exigencias, sino ante una decisión expresa y definitiva de no incorporarme al Senado. Por ello, carecería de sentido continuar con un procedimiento de acreditación destinado a culminar con una juramentación que no se producirá”.

Rafael López Aliaga comunica formalmente al Congreso de la República su decisión irrevocable de no asumir el cargo de Senador para el período parlamentario 2026-2031.

Para sustentar su posición, López Aliaga invocó un precedente en el que el JNE resolvió el caso de Fabiola Morales Castillo, regidora electa de la Municipalidad Metropolitana de Lima para el periodo 2015-2018, quien también comunicó que no asumiría su cargo. En aquella oportunidad, el Jurado dejó sin efecto la credencial y convocó al candidato accesitario, pese a que el cargo de regidor también es irrenunciable por mandato constitucional.

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“Considero que idéntica solución debe aplicarse al presente caso”, dice Rafael López Aliaga.

En su carta, Rafael López Aliaga solicita que ingrese al Senado su accesitario porque, dice, “la curul senatorial correspondiente a la organización política Renovación Popular no puede permanecer vacía durante todo el periodo parlamentario, pues ello afectaría la representación política expresada por los ciudadanos en las urnas y distorsionaría la voluntad popular”.

No acudió a recoger su credencial

El senador electo por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, no acudió a la ceremonia de entrega de credenciales a cargo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Rafael López Aliaga no se presentó a la ceremonia de entrega de credenciales. Busca postular como teniente alcalde de Lima. Video: JNE

Como era de esperarse, López Aliaga no acudió al local del Centro Médico del Perú, lugar donde se lleva a cabo la ceremonia. Si acudieron los otros senadores electos de Renovación Popular, como Alejandro Muñante y Lourdes Alcorta.

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“Senador, distrito único, Renovación Popular, Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla. No se encuentra con nosotros”, informó el relator del JNE, Carlos Trujillo, durante el acto.

Busca ser teniente alcalde de Lima

Paralelamente, López Aliaga confirmó que participará en las elecciones municipales y regionales de octubre próximo como candidato a teniente alcalde de Lima Metropolitana, en la fórmula encabezada por Luis Rubio Idrogo, presidente del Concejo Directivo del Sistema Metropolitano de La Solidaridad (SISOL).

La decisión generó críticas del actual alcalde de Surco y aspirante a la Municipalidad Metropolitana de Lima, Carlos Bruce, quien acusó al líder de Renovación Popular de planear regresar a la alcaldía capitalina a través de una maniobra que calificó de “fraude a la ley”. “Lo que yo escuché la semana pasada, y tengo la grabación, es que el señor López Aliaga quiere volver a ser alcalde de Lima”, declaró Bruce en una entrevista con la radio Exitosa.

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López Aliaga había renunciado a la alcaldía de Lima en octubre de 2025 para postular a la Presidencia de la República. El JNE tramitó su renuncia y encargó la conducción del municipio a Renzo Reggiardo, quien completará el periodo 2023-2026.