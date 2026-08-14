Sheyla Rojas no tiene problemas en decir que le gusta ser mantenida: “Me encanta”

La exintegrante de “Esto es Guerra” asegura que disfruta ser independiente, pero no oculta que le gustó recibir apoyo económico durante su relación con el empresario mexicano. Podcast Magaly Medina/ YouTube

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La exintegrante de “Esto es Guerra” Sheyla Rojas habló abiertamente sobre su situación personal y laboral tras su regreso a Perú. En una entrevista con el podcast de Magaly Medina, la modelo reconoció sin reservas su preferencia por el estilo de vida en el que su ex pareja, el empresario mexicano Luis Ángel, conocido como Sir Winston, cubría sus gastos. “Me encanta. Me encantó y me encanta”, afirmó al referirse a la experiencia de ser mantenida.

Durante la conversación, Sheyla Rojas se mostró sincera al hablar de su etapa en México junto a Sir Winston, de quien destacó su generosidad. “No era para nada tacaño, no me puedo quejar, pero ahora me toca reinventarme y construir lo mío”, explicó. La modelo también aseguró que, pese a su comodidad en esa etapa, no teme a los nuevos comienzos en su tierra natal. “Aquí es venir y empezar de cero, pero sin miedo al éxito, porque yo sé que puedo conseguir las cosas trabajando”, sostuvo.

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No le interesa que la llamen mantenida

La modelo peruana hizo énfasis en que disfruta de la independencia y no rechaza la idea de trabajar y forjar su propio camino. “A mí me pueden decir mantenida o interesada, lo que sea. (¿Pero te encantó ser mantenida todos estos años.?) Ah, me encanta. Me encanta. Me encantó y me encanta. No hay forma, obviamente. Sí. [ríen] Obvio, ¿a quién no? Pero también me encanta trabajar y ser independiente", expresó Sheyla Rojas durante la charla con Magaly Medina. Esta postura, lejos de incomodarla, la asumió como parte de su historia personal.

La sinceridad de la exconductora televisiva incluyó detalles sobre su relación con Luis Ángel y lo generoso que era con ella. “No, no voy a hablar mal, pero sí, en ese aspecto, Luis sí fue bueno conmigo, no me quejo”, declaró.

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Durante la entrevista con Magaly Medina, Sheyla Rojas adelantó que se prepara para lanzar una florería enfocada en regalos corporativos y campañas navideñas. Podcast Magaly Medina/ YouTube

Para Sheyla Rojas, esta cualidad de su expareja fue un aspecto positivo durante los cinco años de relación. “No hubiera aguantado cinco años tampoco si hubiera sido tacaño. Ya al año nomás, ya. No, sí, en ese aspecto, Luis sí fue bueno conmigo”, agregó.

Con planes de emprendimiento

En la entrevista, la conductora preguntó por los planes profesionales de la modelo y la posibilidad de regresar a la televisión. “Pues hay propuestas. Tengo que ver qué ofertas realmente me llamen la atención”, respondió Sheyla Rojas.

Además de la pantalla chica, la empresaria reveló que está por lanzar un nuevo emprendimiento en el rubro de arreglos florales y regalos corporativos, enfocado especialmente en la campaña navideña. “Sí, es una florería, pero queremos enfocarnos en el lado más empresarial, hacer regalos corporativos, canastas navideñas”, explicó.

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La modelo aclaró que el nuevo proyecto lo desarrolla junto a una socia, quien aporta experiencia en el ámbito de los arreglos florales. “Sí lo estoy haciendo yo, es mío, con una socia que sabe todo lo que son arreglos florales”, puntualizó Sheyla Rojas.

Sobre la elección del rubro, comentó que le gusta la idea y considera que la inversión requerida es manejable, ya que el éxito depende en buena medida de los contactos. “No es tanta la inversión y es más contactos, así que a todo el mundo le voy a pasar mis contactos. Yo tengo que ser su proveedora”, declaró muy entusiasta.

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Sheyla Rojas resaltó que no tienen ningún problema con trabajar y empezar desde cero, pues no es la primera vez que lo haría. “He trabajado hasta vendiendo ropa deportiva, he trabajado hasta repartiendo volantes, he trabajado en televisión. Yo no me voy a quedar nunca con los brazos cruzados. No le tengo miedo a empezar de nuevo y construir un imperio porque se puede, todo se puede en esta vida”, afirmó la modelo.

La entrevista permitió conocer el lado más personal y resiliente de Sheyla Rojas, quien enfrenta una etapa de transición luego de su vida en México. “Sé que voy a hacer muchas cosas y estoy contenta por eso”, concluyó la empresaria, quien no descarta regresar a la televisión, pero mantiene el foco en sus nuevos proyectos empresariales y en su búsqueda de independencia económica.

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Sheyla Rojas comparte detalles sobre su regreso a Perú y su decisión de iniciar nuevos proyectos tras su separación de Luis Ángel, conocido como Sir Winston. Podcast Magaly Medina/ YouTube