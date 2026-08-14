Perú
Agregar Infobae enGoogle

Sheyla Rojas no tiene problemas en decir que le gusta ser mantenida: “Me encanta”

La modelo peruana reconoce públicamente que le gusta recibir apoyo económico de sus parejas, pero asegura que está lista para trabajar y comenzar una nueva etapa profesional en su regreso a Perú

La exintegrante de “Esto es Guerra” asegura que disfruta ser independiente, pero no oculta que le gustó recibir apoyo económico durante su relación con el empresario mexicano. Podcast Magaly Medina/ YouTube
La exintegrante de “Esto es Guerra” asegura que disfruta ser independiente, pero no oculta que le gustó recibir apoyo económico durante su relación con el empresario mexicano. Podcast Magaly Medina/ YouTube
Guardar

La exintegrante de “Esto es Guerra” Sheyla Rojas habló abiertamente sobre su situación personal y laboral tras su regreso a Perú. En una entrevista con el podcast de Magaly Medina, la modelo reconoció sin reservas su preferencia por el estilo de vida en el que su ex pareja, el empresario mexicano Luis Ángel, conocido como Sir Winston, cubría sus gastos. “Me encanta. Me encantó y me encanta”, afirmó al referirse a la experiencia de ser mantenida.

Durante la conversación, Sheyla Rojas se mostró sincera al hablar de su etapa en México junto a Sir Winston, de quien destacó su generosidad. “No era para nada tacaño, no me puedo quejar, pero ahora me toca reinventarme y construir lo mío”, explicó. La modelo también aseguró que, pese a su comodidad en esa etapa, no teme a los nuevos comienzos en su tierra natal. “Aquí es venir y empezar de cero, pero sin miedo al éxito, porque yo sé que puedo conseguir las cosas trabajando”, sostuvo.

PUBLICIDAD

No le interesa que la llamen mantenida

La modelo peruana hizo énfasis en que disfruta de la independencia y no rechaza la idea de trabajar y forjar su propio camino. “A mí me pueden decir mantenida o interesada, lo que sea. (¿Pero te encantó ser mantenida todos estos años.?) Ah, me encanta. Me encanta. Me encantó y me encanta. No hay forma, obviamente. Sí. [ríen] Obvio, ¿a quién no? Pero también me encanta trabajar y ser independiente", expresó Sheyla Rojas durante la charla con Magaly Medina. Esta postura, lejos de incomodarla, la asumió como parte de su historia personal.

La sinceridad de la exconductora televisiva incluyó detalles sobre su relación con Luis Ángel y lo generoso que era con ella. “No, no voy a hablar mal, pero sí, en ese aspecto, Luis sí fue bueno conmigo, no me quejo”, declaró.

PUBLICIDAD

Durante la entrevista con Magaly Medina, Sheyla Rojas adelantó que se prepara para lanzar una florería enfocada en regalos corporativos y campañas navideñas. Podcast Magaly Medina/ YouTube
Durante la entrevista con Magaly Medina, Sheyla Rojas adelantó que se prepara para lanzar una florería enfocada en regalos corporativos y campañas navideñas. Podcast Magaly Medina/ YouTube

Para Sheyla Rojas, esta cualidad de su expareja fue un aspecto positivo durante los cinco años de relación. “No hubiera aguantado cinco años tampoco si hubiera sido tacaño. Ya al año nomás, ya. No, sí, en ese aspecto, Luis sí fue bueno conmigo”, agregó.

Con planes de emprendimiento

En la entrevista, la conductora preguntó por los planes profesionales de la modelo y la posibilidad de regresar a la televisión. “Pues hay propuestas. Tengo que ver qué ofertas realmente me llamen la atención”, respondió Sheyla Rojas.

Además de la pantalla chica, la empresaria reveló que está por lanzar un nuevo emprendimiento en el rubro de arreglos florales y regalos corporativos, enfocado especialmente en la campaña navideña. “Sí, es una florería, pero queremos enfocarnos en el lado más empresarial, hacer regalos corporativos, canastas navideñas”, explicó.

La modelo aclaró que el nuevo proyecto lo desarrolla junto a una socia, quien aporta experiencia en el ámbito de los arreglos florales. “Sí lo estoy haciendo yo, es mío, con una socia que sabe todo lo que son arreglos florales”, puntualizó Sheyla Rojas.

Sobre la elección del rubro, comentó que le gusta la idea y considera que la inversión requerida es manejable, ya que el éxito depende en buena medida de los contactos. “No es tanta la inversión y es más contactos, así que a todo el mundo le voy a pasar mis contactos. Yo tengo que ser su proveedora”, declaró muy entusiasta.

Sheyla Rojas resaltó que no tienen ningún problema con trabajar y empezar desde cero, pues no es la primera vez que lo haría. “He trabajado hasta vendiendo ropa deportiva, he trabajado hasta repartiendo volantes, he trabajado en televisión. Yo no me voy a quedar nunca con los brazos cruzados. No le tengo miedo a empezar de nuevo y construir un imperio porque se puede, todo se puede en esta vida”, afirmó la modelo.

La entrevista permitió conocer el lado más personal y resiliente de Sheyla Rojas, quien enfrenta una etapa de transición luego de su vida en México. “Sé que voy a hacer muchas cosas y estoy contenta por eso”, concluyó la empresaria, quien no descarta regresar a la televisión, pero mantiene el foco en sus nuevos proyectos empresariales y en su búsqueda de independencia económica.

Sheyla Rojas comparte detalles sobre su regreso a Perú y su decisión de iniciar nuevos proyectos tras su separación de Luis Ángel, conocido como Sir Winston. Podcast Magaly Medina/ YouTube
Sheyla Rojas comparte detalles sobre su regreso a Perú y su decisión de iniciar nuevos proyectos tras su separación de Luis Ángel, conocido como Sir Winston. Podcast Magaly Medina/ YouTube

Temas Relacionados

Sheyla Rojasperu-entretenimientoMagaly Medina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 14 de agosto de 2026

Según información difundida por el IGP, el epicentro se localizó a 58 kilómetros al suroeste de Sechura. En contraste con la actividad registrada, el 13 de agosto no se reportaron movimientos telúricos en ninguna región del país

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 14 de agosto de 2026

Extintores al aire, pelea a puño limpio y vidrios rotos: la batalla campal que se hizo viral en Surquillo

El altercado ocurrió el miércoles después de las cinco de la tarde en la vía María Elena Moyano, en la urbanización Capeco, fue grabado por cámaras y difundido por América TV

Extintores al aire, pelea a puño limpio y vidrios rotos: la batalla campal que se hizo viral en Surquillo

Aeropuerto del Cusco Velasco Astete presenta retrasos y postergación de vuelos por cierre de pista de aterrizaje

Pasajeros del aeropuerto Alejandro Velasco Astete de Cusco enfrentaron largas esperas y cambios en sus itinerarios este viernes, tras el cierre temporal de la pista de aterrizaje por trabajos de mantenimiento correctivo, según informó la autoridad aeroportuaria

Aeropuerto del Cusco Velasco Astete presenta retrasos y postergación de vuelos por cierre de pista de aterrizaje

Keiko Fujimori no condena persecución de Fernando Rospigliosi a jueces, pese a que prometió respetar al PJ

La mandataria declinó pedir al senador de su partido que retire la denuncia ante la JNJ contra tres magistrados que inaplicaron las leyes de prescripción de delitos de lesa humanidad y de amnistía

Keiko Fujimori no condena persecución de Fernando Rospigliosi a jueces, pese a que prometió respetar al PJ

Resultados de los cuartos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Arranca la ronda final de la competencia y solo cuatro equipos llegarán a las semifinales. Perú luchará frente Argentina por el puesto del 9° al 16°

Resultados de los cuartos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori no condena persecución de Fernando Rospigliosi a jueces, pese a que prometió respetar al PJ

Keiko Fujimori no condena persecución de Fernando Rospigliosi a jueces, pese a que prometió respetar al PJ

Ángel Manero, exministro de Boluarte que dijo que “en Perú no se pasa hambre”, es el nuevo jefe de la SBN

Vladimir Cerrón afirma que José Balcázar habría cobrado el medio millón por entregarlo: “Me dejaba mensajes”

Guillermo Bermejo, preso por afiliación terrorista, comunica muerte de su padre y pide salir de prisión para asistir a funeral

Nadine Heredia no volverá al Perú por ahora, confirma defensa: “Todavía tiene otros dos procesos”

ENTRETENIMIENTO

Korina Rivadeneira inicia proceso para congelar sus óvulos tras separación de Mario Hart: “Siempre he querido tener más hijos”

Korina Rivadeneira inicia proceso para congelar sus óvulos tras separación de Mario Hart: “Siempre he querido tener más hijos”

Patricia Villareal responde a extrabajador de Del Barrio Producciones tras comunicado y no teme demanda: “No me voy a rectificar”

Patricia Villareal afirma que Eric García Vilca nunca le dijo que el casting era independiente: “No me especificó nada”

Luren Márquez deja de ser Miss Perú 2026 y la organización ya busca a su reemplazo para Miss Universo

Extrabajador de Del Barrio Producciones podría recibir hasta 17 años de prisión: abogado explica el peso de los dos delitos

DEPORTES

Resultados de los cuartos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Resultados de los cuartos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Matías Succar obró un histórico hat-trick en Cienciano vs Botafogo por ida de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Programación de cuartos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canales TV

“Noche humillante“, la dura reacción de la prensa brasileña tras goleada que sufrió Botafogo por Cienciano en la Copa Sudamericana 2026

El millonario monto que ganó Cienciano tras histórica goleada a Botafogo por octavos de final de la Copa Sudamericana 2026