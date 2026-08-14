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Resultados de los cuartos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Arranca la ronda final de la competencia y solo cuatro equipos llegarán a las semifinales. Perú luchará frente Argentina por el puesto del 9° al 16°

Resultados de los cuartos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026
Resultados de los cuartos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026
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Hoy, viernes 14 de agosto, arrancan los cuartos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026 en Chile. Italia, Estados Unidos, China, Croacia, China Taipéi, Tailandia, Turquía y Corea del Sur lucharán para obtener la clasificación a las semifinales.

Perú, por su parte, iniciará su pelea por obtener el mejor lugar del 9° al 16° frente Argentina. Pese a su eliminación frente Italia, la ‘blanquirroja’ buscará cerrar su buena participación en la cita mundialista.

Resultados de los cuartos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026

Viernes 14 de agosto

- Italia vs Estados Unidos (10:00 horas / Volleyball World)

- China vs Croacia (13:00 horas / Volleyball World)

- Tailandia vs China Taipéi (16:00 horas / Volleyball World)

- Corea del Sur vs Turquía (19:00 horas / Volleyball World)

Partidos por los puestos del 9° al 16°

- Perú vs Argentina (10:00 horas / Latina TV, Volleyball World)

- República Checa vs República Dominicana (13:00 horas / Volleyball World)

- Venezuela vs Polonia (16:00 horas / Volleyball World)

- Japón vs Filipinas (19:00 horas / / Volleyball World)

Partidos por los puestos del 17° al 24°

- Brasil vs México (16:00 horas / Volleyball World)

- España vs Túnez (19:00 horas / Volleyball World)

Partidos por los puestos 21° al 24°

- Egipto vs Puerto Rico (16:00 horas / Volleyball World)

- Chile vs Algeria (19:00 horas / Volleyball World)

Así se jugarán los cuartos de final y los play offs del Mundial Sub 17 de vóley 2026. (Dosis de voleibol)
Así se jugarán los cuartos de final y los play offs del Mundial Sub 17 de vóley 2026. (Dosis de voleibol)

Así llega Perú ante Argentina por el Mundial Sub 17 vóley 2026

La selección peruana vio truncado su avance en el Mundial tras caer 3-0 ante Italia en los octavos de final, resultado que selló su eliminación de la pelea por el título. El conjunto dirigido por Marcello Bencardino había logrado acceder a la fase de eliminación directa tras ubicarse en el tercer lugar del Grupo B, con un saldo de tres triunfos en la etapa inicial.

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Con este desenlace, la selección nacional debe modificar sus aspiraciones. Ahora, el plantel peruano se concentra en el objetivo de obtener una victoria frente a Argentina, lo que le permitiría mantenerse en la lucha por los puestos del 9 al 16 y cerrar su participación mundialista en una posición destacada.

Revive el emocionante punto final con el que la selección italiana de vóley femenino venció a Perú por 3 sets a 0 en el Campeonato Mundial Sub-17. El equipo europeo celebra una victoria contundente. | Latina

Canal TV para ver los cuartos de final del Mundial Sub 17 de vóley

El duelo entre Perú y Argentina por la reclasificación del Mundial Sub 17 de Vóley 2026 ofrecerá múltiples alternativas de transmisión para los seguidores del torneo. El partido podrá verse en señal abierta por Latina, disponible en el canal 2, y quienes cuenten con tecnología de alta definición tendrán acceso por el canal 702, lo que garantiza una mejor calidad de imagen.

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Para quienes prefieran seguir el juego de manera digital, la señal estará habilitada tanto en la aplicación móvil como en el sitio web oficial de Latina, permitiendo conectarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet. Además, el canal oficial de YouTube de Volleyball World transmitirá en directo todos los partidos de los cuartos de final, abriendo la posibilidad de seguir el enfrentamiento desde cualquier país, sin restricciones geográficas.

Para quienes buscan información más detallada y cobertura periodística, Infobae Perú realizará un seguimiento especial del partido, con contenido previo, actualizaciones en tiempo real y análisis posterior, incluyendo declaraciones de las jugadoras y momentos determinantes del encuentro. De esta manera, los aficionados podrán elegir el formato que más se adapte a sus preferencias para no perderse ningún detalle del enfrentamiento.

Quedaron definidas las ocho selecciones que clasificaron al Mundial Sub 17 de vóley 2026.
Quedaron definidas las ocho selecciones que clasificaron al Mundial Sub 17 de vóley 2026. Crédito: VisualesIA ScribNews.

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