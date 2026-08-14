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Ollanta Humala: “Se cierra hoy un capítulo nefasto de acoso judicial en Perú”

Expresidente celebra decisión del Poder Judicial de archivar el proceso penal por lavado en su contra y de su esposa Nadine Heredia. “Nos persiguieron y nos encarcelaron de forma abusiva”, dijo

Ollanta Humala
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El expresidente Ollanta Humala aludió al fallo del Poder Judicial de archivar el proceso penal en su contra por lavado de activos y extender los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional a favor de su esposa, la exprimera dama Nadine Heredia.

“Se cierra hoy un capítulo nefasto de acoso judicial en el Perú. El fallo del TC confirmó lo que siempre defendimos con la frente en alto: nos persiguieron y nos encarcelaron de forma abusiva por supuestos aportes de campaña que nunca fueron delito. Destruyeron nuestra tranquilidad, nuestro derecho a la salud y buen nombre, el patrimonio de nuestros hijos y la vida de valiosas personas que sufrieron este mismo ensañamiento”, manifestó Humala a través de X (antes Twitter).

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Como se recuerda, ayer jueves 13 de agosto, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional ejecutó la sentencia del TC y archivó el proceso penal por lavado de activos contra Humala. Además, declaró fundados los pedidos de los coacusados, entre ellos Heredia, y extendió los efectos de la sentencia constitucional a favor.

Fotografía de archivo de la ex primera dama de Perú Nadine Heredia en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar
Fotografía de archivo de la ex primera dama de Perú Nadine Heredia en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

Así, también se anuló la condena de 15 años de prisión de la exprimera dama, se archivó el proceso penal y se ordenó el levantamiento de la orden de captura.

Ante ello, el expresidente Ollanta Humala cuestionó al sistema de justicia “que destruye así a sus propios ciudadanos”. Plantó la necesidad “urgente” de reformarlo a fin de que “sancione el abuso de las prisiones preventivas y garantice el plazo razonable y la presunción de inocencia”.

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“Una reforma profunda para despolitizar la justicia y asegurar que las fiscalías dejen de ser armas de linchamiento, para que nunca más una familia peruana vuelva a padecer este calvario”, expresó.

Decisión

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional anuló la condena de 15 años de prisión por lavado de activos contra la exprimera dama Nadine Heredia, archivó el proceso penal y ordenó el levantamiento de todas las órdenes de captura en su contra. Sin embargo, pese a que los impedimentos legales de ese caso desaparecen, su abogado Edinson Huamán confirmó que la defensa mantiene la recomendación de que permanezca en Brasil por ahora.

El abogado Edinson Huamán explicó que la defensa mantiene su recomendación de que la exprimera dama permanezca fuera del país mientras afronta otras investigaciones judiciales

“Lo que también se mantiene el día de hoy es que la recomendación de los abogados es justamente que la señora Nadine Heredia Alarcón no regrese todavía al país. No confiamos en el sistema de justicia”, declaró Huamán en diálogo con Exitosa.

Heredia aún afronta otros dos procesos judiciales. El primero corresponde al Gasoducto Sur Peruano, derivado del caso Lava Jato, en el que la Fiscalía investiga si funcionarios del gobierno de Humala favorecieron indebidamente al consorcio liderado por Odebrecht para adjudicarle el megaproyecto energético, valuado en 7.328 millones de dólares. El segundo está vinculado a la presunta entrega de beneficios a la constructora OAS en el proyecto de instalación de un Centro de Convenciones en Lima, obra que habría ocasionado un perjuicio patrimonial de más de 140 millones de soles al Estado.

La anulación del proceso por lavado de activos se produjo tras extender los efectos del fallo del Tribunal Constitucional (TC) que en julio liberó al expresidente Ollanta Humala. La defensa de Heredia argumentó que los hechos que se le imputaban tenían el mismo origen que los declarados inconstitucionales en el caso de su esposo: los presuntos aportes del Gobierno de Venezuela y de Odebrecht a las campañas de 2006 y 2011.

La sala acogió ese argumento y señaló que mantener la persecución penal contra Heredia “exigiría afirmar, para los mismos fondos y dentro de una imputación conjunta, la validez de los presupuestos típicos que la sentencia constitucional descartó respecto del coimputado”. El fallo también benefició a la madre y el hermano de Heredia, Antonia Alarcón e Ilán Heredia, así como a Mario TorresRocío Calderón y Eladio Mego.

Huamán recordó que la investigación por lavado de activos arrancó en 2009, fue archivada en 2010 y reabierta en 2014“Esta es una muestra de por qué desconfiamos del sistema de justicia”, subrayó, al tiempo que precisó que Heredia se encuentra “en su ámbito de privacidad familiar” analizando la recomendación de sus abogados.

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