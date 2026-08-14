Valeria Piazza estalla contra mujer que agredió a Naldy Saldaña en su llegada a la Depincri de SJL: “Ella es la víctima”

Valeria Piazza defiende a Naldy Saldaña tras ser agredida verbalmente.

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La llegada de Naldy Saldaña al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Juan de Lurigancho estuvo marcada por un incidente que generó rechazo y debate sobre el trato a las mujeres que acuden a denunciar delitos. La cantante se presentó este jueves 13 de agosto a la sede policial para prestar declaración en el marco de la denuncia por presuntos tocamientos indebidos contra César Sánchez Chavesta, exdirector musical de La Bella Luz. Su arribo fue seguido de cerca por la prensa y se produjo pocas horas después de la comparecencia de Oscar Junior, actual líder de la agrupación.

Valeria Piazza defiende a Naldy Saldaña tras ser agredida verbalmente.

La conductora de televisión Valeria Piazza expresó su indignación tras conocer el incidente. El ingreso de Naldy Saldaña al local policial ocurrió a la 1:15 de la tarde, bajo una fuerte atención mediática. Mientras avanzaba, una mujer desconocida se aproximó con un teléfono móvil y la insultó con frases despectivas, entre ellas: “Di la verdad, te gustó”. La agresión verbal fue registrada por las cámaras y rápidamente se difundió en redes sociales y medios de comunicación, generando indignación entre figuras del espectáculo y la opinión pública.

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Durante la emisión de América Espectáculos, Piazza cuestionó abiertamente la actitud de la mujer que insultó a Naldy Saldaña y reflexionó sobre el temor que puede generar en otras mujeres la posibilidad de ser cuestionadas o agredidas al momento de acudir a las autoridades. “Ella es la víctima”, sostuvo la presentadora, defendiendo la posición de la cantante frente a los hechos.

Imágenes de la accidentada llegada de Naldy Saldaña para rendir su declaración. En medio del tumulto de la prensa, una mujer lanzó un comentario repudiable que ha generado indignación: 'Di la verdad, te gustó'. Youtube/ Q' Bochinche.

Piazza lamentó que, en el país, muchas mujeres teman denunciar situaciones de violencia o acoso debido al prejuicio social y a la revictimización. “Vieron lo que tuvo que pasar, es por eso que en este país, las mujeres tienen tanto miedo de denunciar porque siempre se les cuestiona a la víctima…”, señaló en referencia al episodio de Naldy Saldaña. La conductora insistió en la necesidad de un trato respetuoso y empático para quienes deciden presentar una denuncia.

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El caso ha estado rodeado de distintas versiones. La esposa de César Sánchez declaró que existía una relación sentimental entre su esposo y la cantante, sugiriendo que ambos eran amantes. No obstante, Valeria Piazza marcó distancia de esa versión y, basándose en imágenes difundidas del caso, afirmó que “por lo que nosotros hemos visto en el video es que ella no quería”.

“No es no”

El debate se extendió a redes sociales, donde circularon mensajes que cuestionaban la versión de la cantante, incluyendo expresiones como “Bien que te gustó”. Piazza criticó abiertamente ese tipo de comentarios y resaltó que, independientemente de las relaciones previas entre los involucrados, el consentimiento es fundamental. “No es no, no querían que le pongan un dedo encima y se nota en el video”, manifestó. También recalcó que no conoce personalmente a los protagonistas, pero enfatizó el derecho de las mujeres a ser escuchadas y respetadas en casos de denuncia.

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La presencia de Naldy Saldaña en la sede policial se dio en un contexto de alta expectativa mediática, dada la notoriedad del caso y la participación de figuras reconocidas del ambiente musical. La investigación busca esclarecer las circunstancias de la denuncia por presuntos tocamientos indebidos y determinar las eventuales responsabilidades.

La artista evitó responder a los insultos y se dirigió directamente al interior de la Depincri, sin emitir comentarios a los periodistas. El episodio evidenció el ambiente hostil que pueden enfrentar las denunciantes en contextos de alta exposición mediática y judicial.Este viernes también se espera la declaración de César Sánchez Chavesta ante las autoridades, en el marco de la investigación que involucra a la orquesta La Bella Luz.

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Naldy Saldaña llega a la Policía para declarar y mujer la confronta: “Di la verdad, te gustó”. Captura: Magaly TV La Firme.