Perú
Agregar Infobae enGoogle

Valeria Piazza estalla contra mujer que agredió a Naldy Saldaña en su llegada a la Depincri de SJL: “Ella es la víctima”

La cantante recibió insultos de una desconocida mientras ingresaba a la sede policial para rendir su manifestación, en medio de la investigación contra el exdirector de La Bella Luz. La conductora de TV no dudó en expresar su molestia.

Valeria Piazza defiende a Naldy Saldaña tras ser agredida verbalmente.
Valeria Piazza defiende a Naldy Saldaña tras ser agredida verbalmente.
Guardar

La llegada de Naldy Saldaña al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Juan de Lurigancho estuvo marcada por un incidente que generó rechazo y debate sobre el trato a las mujeres que acuden a denunciar delitos. La cantante se presentó este jueves 13 de agosto a la sede policial para prestar declaración en el marco de la denuncia por presuntos tocamientos indebidos contra César Sánchez Chavesta, exdirector musical de La Bella Luz. Su arribo fue seguido de cerca por la prensa y se produjo pocas horas después de la comparecencia de Oscar Junior, actual líder de la agrupación.

Valeria Piazza defiende a Naldy Saldaña tras ser agredida verbalmente.
Valeria Piazza defiende a Naldy Saldaña tras ser agredida verbalmente.

La conductora de televisión Valeria Piazza expresó su indignación tras conocer el incidente. El ingreso de Naldy Saldaña al local policial ocurrió a la 1:15 de la tarde, bajo una fuerte atención mediática. Mientras avanzaba, una mujer desconocida se aproximó con un teléfono móvil y la insultó con frases despectivas, entre ellas: “Di la verdad, te gustó”. La agresión verbal fue registrada por las cámaras y rápidamente se difundió en redes sociales y medios de comunicación, generando indignación entre figuras del espectáculo y la opinión pública.

PUBLICIDAD

Durante la emisión de América Espectáculos, Piazza cuestionó abiertamente la actitud de la mujer que insultó a Naldy Saldaña y reflexionó sobre el temor que puede generar en otras mujeres la posibilidad de ser cuestionadas o agredidas al momento de acudir a las autoridades. “Ella es la víctima”, sostuvo la presentadora, defendiendo la posición de la cantante frente a los hechos.

Imágenes de la accidentada llegada de Naldy Saldaña para rendir su declaración. En medio del tumulto de la prensa, una mujer lanzó un comentario repudiable que ha generado indignación: 'Di la verdad, te gustó'. Youtube/ Q' Bochinche.

Piazza lamentó que, en el país, muchas mujeres teman denunciar situaciones de violencia o acoso debido al prejuicio social y a la revictimización. “Vieron lo que tuvo que pasar, es por eso que en este país, las mujeres tienen tanto miedo de denunciar porque siempre se les cuestiona a la víctima…”, señaló en referencia al episodio de Naldy Saldaña. La conductora insistió en la necesidad de un trato respetuoso y empático para quienes deciden presentar una denuncia.

PUBLICIDAD

El caso ha estado rodeado de distintas versiones. La esposa de César Sánchez declaró que existía una relación sentimental entre su esposo y la cantante, sugiriendo que ambos eran amantes. No obstante, Valeria Piazza marcó distancia de esa versión y, basándose en imágenes difundidas del caso, afirmó que “por lo que nosotros hemos visto en el video es que ella no quería”.

“No es no”

El debate se extendió a redes sociales, donde circularon mensajes que cuestionaban la versión de la cantante, incluyendo expresiones como “Bien que te gustó”. Piazza criticó abiertamente ese tipo de comentarios y resaltó que, independientemente de las relaciones previas entre los involucrados, el consentimiento es fundamental. “No es no, no querían que le pongan un dedo encima y se nota en el video”, manifestó. También recalcó que no conoce personalmente a los protagonistas, pero enfatizó el derecho de las mujeres a ser escuchadas y respetadas en casos de denuncia.

La presencia de Naldy Saldaña en la sede policial se dio en un contexto de alta expectativa mediática, dada la notoriedad del caso y la participación de figuras reconocidas del ambiente musical. La investigación busca esclarecer las circunstancias de la denuncia por presuntos tocamientos indebidos y determinar las eventuales responsabilidades.

La artista evitó responder a los insultos y se dirigió directamente al interior de la Depincri, sin emitir comentarios a los periodistas. El episodio evidenció el ambiente hostil que pueden enfrentar las denunciantes en contextos de alta exposición mediática y judicial.Este viernes también se espera la declaración de César Sánchez Chavesta ante las autoridades, en el marco de la investigación que involucra a la orquesta La Bella Luz.

Naldy Saldaña llega a la Policía para declarar y mujer la confronta: “Di la verdad, te gustó”. Captura: Magaly TV La Firme.
Naldy Saldaña llega a la Policía para declarar y mujer la confronta: “Di la verdad, te gustó”. Captura: Magaly TV La Firme.

Temas Relacionados

Naldy Saldañaperu-entretenimientoLa Bella LuzValeria Piazza

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Perú vs Argentina EN VIVO HOY: punto a punto del partido por los ‘play-offs’ del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

El equipo ‘bicolor’ afronta un nuevo desafío en el torneo internacional con el objetivo de terminar lo más alto posible en la clasificación general. Revisa los detalles y sigue las incidencias

Perú vs Argentina EN VIVO HOY: punto a punto del partido por los ‘play-offs’ del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

Ollanta Humala: “Se cierra hoy un capítulo nefasto de acoso judicial en Perú”

Expresidente celebra decisión del Poder Judicial de archivar el proceso penal por lavado en su contra y de su esposa Nadine Heredia. “Nos persiguieron y nos encarcelaron de forma abusiva”, dijo

Ollanta Humala: “Se cierra hoy un capítulo nefasto de acoso judicial en Perú”

Precio del dólar hoy en Perú: ¿A cuánto se cotiza el tipo de cambio este 14 de agosto?

Compra y venta en casas de cambio online y mercado paralelo. El precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP), Bloomberg, y Sunat tiene su ‘tasa de cambio’ propia

Precio del dólar hoy en Perú: ¿A cuánto se cotiza el tipo de cambio este 14 de agosto?

Policía abatió a delincuente que intentó robar 20 mil soles a empresario en Tarapoto:

La víctima conservó el dinero que había retirado pese al ataque. La Policía desplegó un operativo para capturar al segundo implicado, quien huyó en una motocicleta.

Policía abatió a delincuente que intentó robar 20 mil soles a empresario en Tarapoto:

Magaly Medina le dice a Suheyn Cipriani que no idealice a su pareja y asegure que es su príncipe azul: “No hay que ser ingenua”

La conductora recomienda a la modelo no idealizar a su nueva pareja y mantener los pies en la tierra, tras sus declaraciones sobre la estabilidad de su actual relación sentimental

Magaly Medina le dice a Suheyn Cipriani que no idealice a su pareja y asegure que es su príncipe azul: “No hay que ser ingenua”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ollanta Humala: “Se cierra hoy un capítulo nefasto de acoso judicial en Perú”

Ollanta Humala: “Se cierra hoy un capítulo nefasto de acoso judicial en Perú”

Delia Espinoza a la JNJ: “Destitúyanme las veces que quieran, al final la ley se impondrá y responderán”

Keiko Fujimori no condena persecución de Fernando Rospigliosi a jueces, pese a que prometió respetar al PJ

Ángel Manero, exministro de Boluarte que dijo que “en Perú no se pasa hambre”, es el nuevo jefe de la SBN

Vladimir Cerrón afirma que José Balcázar habría cobrado el medio millón por entregarlo: “Me dejaba mensajes”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina le dice a Suheyn Cipriani que no idealice a su pareja y asegure que es su príncipe azul: “No hay que ser ingenua”

Magaly Medina le dice a Suheyn Cipriani que no idealice a su pareja y asegure que es su príncipe azul: “No hay que ser ingenua”

Myriam Hernández: su conexión con Perú, el apoyo de sus fans tras la muerte de su padre y el reto de seguir vigente durante más de 40 años

Sheyla Rojas no tiene problemas en decir que le gusta ser mantenida: “Me encanta”

Korina Rivadeneira inicia proceso para congelar sus óvulos tras separación de Mario Hart: “Siempre he querido tener más hijos”

Patricia Villareal responde a extrabajador de Del Barrio Producciones tras comunicado y no teme demanda: “No me voy a rectificar”

DEPORTES

Perú vs Argentina EN VIVO HOY: punto a punto del partido por los ‘play-offs’ del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

Perú vs Argentina EN VIVO HOY: punto a punto del partido por los ‘play-offs’ del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

Resultados de la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Qué resultados necesita Cienciano para clasificar a cuartos de final tras goleada a Botafogo por la Copa Sudamericana 2026

Resultados de los cuartos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Matías Succar obró un histórico hat-trick en Cienciano vs Botafogo por ida de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026