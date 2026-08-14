Keiko Fujimori no condena persecución de Fernando Rospigliosi a jueces, pese a que prometió respetar al PJ

Presidenta dio una respuesta tibia al ser consultada por la denuncia de su senador contra los magistrados que inaplicaron las leyes de prescripción de lesa humanidad y de amnistía. Video: TV Perú

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La presidenta Keiko Fujimori se negó a condenar la denuncia disciplinaria que el senador Fernando Rospigliosi presentó ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra tres jueces del Poder Judicial (PJ), y limitó su respuesta a señalar que “cada senador es responsable de su opinión”. La evasiva llegó días después de que la mandataria prometiera, en la ceremonia por el Día del Juez y la Jueza, “absoluto respeto” a la separación de poderes.

Consultada por la prensa este jueves 13 de agosto, Fujimori no pidió a Rospigliosi que retire la denuncia ni la defendió abiertamente. “Las opiniones de algunos congresistas son responsabilidades de esos senadores y diputados. Habría que preguntarle a ellos por cada una de las opiniones que ellos emitan. Pero lo que ustedes van a ver de parte de este gobierno será absoluto respeto a todas las instituciones y a los otros poderes del Estado”, declaró la mandataria ante los periodistas.

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Rospigliosi presentó el 12 de agosto ante la JNJ una denuncia disciplinaria contra los magistrados superiores Miluska Cano López, Otto Verapinto Márquez y Helbert Llerena Lezama, integrantes de la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria. El senador solicitó evaluar su destitución por haber inaplicado la Ley 32107 que prescribe delitos de lesa humanidad y la Ley 32419 que concede amnistía a policías y militares en el caso de la masacre del penal Castro Castro de 1992. Los tres jueces habían condenado el 10 de julio a cuatro exmiembros de la Policía Nacional a 15 años de prisión por homicidio calificado y lesiones graves, tras declarar inaplicables las normas cuestionadas.

Horas después de la declaración tibia de Fujimori, los presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del país emitieran un comunicado conjunto en el que exigieron respeto a la independencia judicial frente a lo que describieron como intentos de amedrentamiento por parte de actores políticos.

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“Exigimos el respeto absoluto al criterio e independencia de la función jurisdiccional, recordando que todo cuestionamiento a las decisiones judiciales debe canalizarse a través de los mecanismos procesales y las instancias de apelación previstas en el ordenamiento jurídico”, señala el documento.

El pronunciamiento de las cortes invocó el artículo 139 de la Constitución Política del Perú, que prohíbe que cualquier autoridad o actor político interfiera directa o indirectamente en el ejercicio autónomo de la función de juzgar. Los magistrados también recordaron que el artículo 18 de la Ley de la Carrera Judicial y el artículo 5 del Código de Ética del Poder Judicial establecen que ningún magistrado puede ser objeto de sanción, persecución ni amedrentamiento disciplinario o penal en razón del sentido de sus resoluciones.

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Fernando Rospigliosi ha denunciado a un grupo de jueces por inaplicar leyes inconstitucionales.

Promesa fallida

El 4 de agosto de 2026, en la sesión solemne por el Día del Juez y la Jueza celebrada en el Palacio Nacional de Justicia de Lima, la presidenta Keiko Fujimori declaró el “absoluto respeto” de su gobierno a la separación de poderes, la independencia del Poder Judicial y el Estado de derecho.

“Hoy, como presidenta de la República, declaro ante ustedes y ante la ciudadanía el absoluto respeto de mi Gobierno a la separación de poderes, a la independencia del Poder Judicial, al Estado de derecho y a la institucionalidad democrática como garantía indispensable para preservar las libertades y la estabilidad de nuestra nación”, afirmó.

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La mandataria rindió homenaje a los magistrados con vocación de servicio e independencia, y señaló que “ser juez es más que una profesión, es asumir una misión de enorme trascendencia social.” Aludió también a su propia experiencia frente al sistema judicial y dijo haber acatado siempre las resoluciones adversas. Anunció además respaldo a la modernización tecnológica, las unidades de flagrancia y la justicia itinerante en zonas alejadas del país.