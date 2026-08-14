Magaly Medina le dice a Suheyn Cipriani que no idealice a su pareja y asegure que es su príncipe azul: “No hay que ser ingenua”

La presentadora de televisión sugiere prudencia a la modelo luego de que celebrara públicamente su vínculo con el empresario Luis Felipe Zapata y su reciente mudanza a Miraflores

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La conductora de televisión Magaly Medina lanzó una advertencia pública a la modelo Suheyn Cipriani tras las recientes declaraciones de esta última sobre su nueva relación sentimental. Durante una transmisión en su programa, Magaly TV, la firme, la periodista se pronunció luego de que Cipriani afirmara haber encontrado a su “príncipe azul” y describiera su vínculo actual como “la relación más estable” que ha tenido en sus 30 años.

“Chicos, yo no tenía una relación tan, tan, tan estable como la que tengo ahora”, expresó Suheyn Cipriani en una transmisión en vivo a través de sus redes sociales. La modelo también calificó a su pareja como “lo más green flag que existe en este mundo”, en referencia a las cualidades positivas que observa en él.

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Ante estos comentarios, Magaly Medina recomendó a Cipriani actuar con cautela y evitar idealizar a su pareja. “Tampoco te la creas tanto, Suheyn, no hay que ser tan ingenua”, señaló la conductora en su espacio televisivo. La comunicadora aconsejó a la modelo no dejarse llevar por la emoción del momento ni poner a su nuevo novio en un pedestal, especialmente considerando que la relación apenas suma dos meses.

Suheyn Cipriani se muda frente al mar: su pareja la ayudó, pero vivirán separados

La presentadora, reconocida por su estilo directo, aludió a las decepciones amorosas que Suheyn Cipriani ha experimentado en el pasado. “Está bien que te hayas encontrado con puro esperpento todo este tiempo, con puro canalla, mentiroso, sacavueltero y gente que no te ha valorado, pero tampoco es que lo ensalces a él a nivel Dios. Espérate con calma y tranquilidad, a ver qué pasa”, comentó Medina.

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Suheyn Cipriani mantiene actualmente una relación con Luis Felipe Zapata, empresario vinculado al sector minero. En las últimas semanas, la modelo se mudó junto a sus dos hijos a un departamento frente al mar, ubicado en el Malecón Cisneros, Miraflores, uno de los distritos más exclusivos de Lima. Según relató la modelo, su pareja la ayudó en este proceso de mudanza, facilitando su instalación en un inmueble que, según imágenes difundidas por el programa de Medina, cuenta con piscina en la azotea, gimnasio y diversas áreas comunes.

Pide que no se confíe de su pareja

Durante la emisión, Magaly Medina señaló que comprende la felicidad de Cipriani tras una etapa marcada por relaciones fallidas, pero insistió en la importancia de mantener la prudencia. “No hay que ensalzar a alguien tan rápido. No sabemos cómo pueden cambiar las cosas”, advirtió la conductora.

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Suheyn Cipriani causa sorpresa al descompensarse durante viaje en Miami.

Medina también hizo mención a la tendencia de Suheyn Cipriani de compartir en redes sociales sus emociones más personales, sobre todo cuando enfrenta rupturas sentimentales. “Espero que no la veamos llorando nuevamente porque la Suheyn cada vez que tiene una decepción, agarra su celular, hace un live y comienza a lloriquearnos a todos. Por lo menos es más auténtica que otros”, sostuvo Medina durante la transmisión.

La conductora sugirió a la modelo que actúe con mesura y que no idealice demasiado pronto a su pareja, recordando que el entusiasmo inicial puede dar paso a situaciones inesperadas.

En los últimos años, la vida sentimental de Suheyn Cipriani ha estado bajo el foco de la prensa de espectáculos, marcada por episodios de rupturas y reconciliaciones. Ahora, con su mudanza a Miraflores y su nueva relación con Luis Felipe Zapata, la modelo asegura atravesar una etapa de estabilidad, mientras recibe recomendaciones de figuras como Magaly Medina para mantener los pies en la tierra y priorizar el bienestar propio y el de su familia.

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La pareja disfruta de un envidiable viaje con su pareja en la ciudad de Miami.