Caso Del Barrio Producciones: los posibles delitos que enfrentaría el extrabajador tras denuncia

Jonathan Correa, abogado penalista del estudio Ugaz Zegarra, analiza las consecuencias legales del acoso y el chantaje sexual tras la denuncia en Del Barrio Producciones.| Foto: Difusión

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La reciente denuncia pública de Patricia Villarreal, quien relató su experiencia durante un presunto casting irregular con el extrabajador de Del Barrio Producciones, Eric García Vilca, ha puesto en el centro del debate las implicancias legales de los hechos. Jonathan Correa, abogado penalista del estudio Ugaz Zegarra, explicó a Infobae Perú que el acusado podría ser investigado por presuntos delitos de materia de acoso y chantaje sexual.

El letrado Correa precisó que el Ministerio Público podría imputar al extrabajador el delito de acoso, tipificado en el artículo 176-B del Código Penal. Esta figura sanciona la conducta de quien vigila, persigue, hostiga, asedia o intenta establecer contacto o cercanía con una persona, sin su consentimiento, con el propósito de realizar actos de connotación sexual.

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El abogado añadió que también podría configurarse el delito de chantaje sexual, contemplado en el artículo 176-C. Esta norma sanciona a quien amenaza o intimida a otra persona para obtener actos de connotación sexual. No obstante, Correa remarcó que para que se configure el chantaje debe acreditarse la existencia de una amenaza expresa, lo que hasta el momento no ha sido reportado por la denunciante.

Patricia Villarreal, quien busca desarrollar una carrera como actriz, contó en Magaly TV La Firme que un trabajador vinculado a Del Barrio Producciones acudió a su departamento para realizarle un supuesto casting. Según su testimonio, el encuentro tomó un giro incómodo cuando le habría pedido posar en ropa interior y realizar una escena de seducción con él. ATV/ Magaly TV La Firme.

La prueba en la investigación penal: videos y chats

Consultado sobre la posibilidad de presentar videos y conversaciones de WhatsApp como prueba en un proceso penal, Jonathan Correa indicó que estos elementos pueden ser utilizados siempre que se respete el procedimiento legal.

Explicó que “para incorporar mensajes o videos, los celulares deben ser entregados a las autoridades a fin de efectuar una diligencia de copia espejo y obtener toda la información relevante”.

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Erick García Vilca publicó un comunicado, negó los cargos y anunció acciones legales si no hay rectificación por la afectación a su dignidad y su imagen.

Penas establecidas por la ley peruana para acoso y chantaje sexual

El abogado explicó que las penas establecidas para estos delitos varían según la gravedad y las circunstancias específicas del caso. De acuerdo con la normativa vigente, el acoso sexual puede sancionarse con una condena de entre tres y cinco años de prisión.

Por su parte, el chantaje sexual contempla una pena de dos a cuatro años de cárcel, según indicó Correa en conversación con Infobae Perú.

Respecto a las herramientas legales que puede solicitar una víctima de acoso o chantaje sexual, el abogado penalista explicó que la persona afectada tiene la posibilidad de iniciar un proceso tutelar ante un juez y pedir medidas de protección.

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El extrabajador de Del Barrio Producciones, Erick García Vilca, emitió un comunicado para negar las acusaciones de realizar un casting inapropiado. En el set de 'Sin más que decir' analizaron punto por punto su defensa y las reacciones que generó. Video: Q / Sin más que decir

Entre las principales, podría solicitar el cese inmediato de cualquier acto de acoso o violencia sexual, el alejamiento o impedimento de acercamiento por parte del presunto agresor, la prohibición de mantener contacto o comunicarse con la víctima y la asignación de terapia psicológica.

Estas medidas buscan evitar la revictimización y brindar un resguardo efectivo mientras dura la investigación penal.

Extrabajador niega acusaciones

Eric García Vilca, extrabajador de Del Barrio Producciones, se pronunció tras la denuncia de presunto hostigamiento sexual realizada por Villarreal. En un comunicado, García Vilca expresó sentirse indignado y sostuvo que las imágenes difundidas no reflejan la realidad de lo ocurrido.

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García Vilca aseguró que el encuentro correspondió a una propuesta para un cortometraje independiente, sin relación con la empresa liderada por Michelle Alexander. Según su versión, Villarreal aceptó participar y afirma que no ocurrió nada “indebido” durante la reunión.

En la misiva también menciona que en ningún momento pidió realizar escenas comprometedoras. Al finalizar, señaló que deberá probarse cada acusación, ya que, según él, la denuncia ha perjudicado su dignidad y su entorno familiar y laboral, por lo que evalúa tomar acciones legales.

Por su parte, la productora decidió separarlo de sus labores tras la denuncia.