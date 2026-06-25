Elecciones 2026: conoce cuándo y dónde se proclamará al nuevo presidente del Perú

Jorge Valdivia, coordinador legal del gabinete de asesores de la presidencia del JNE, detalla los procedimientos y plazos para resolver las más de 200 apelaciones presentadas tras la segunda vuelta electoral, antes de la proclamación oficial de resultados. | Canal N

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que la proclamación oficial de los resultados de la segunda vuelta presidencial 2026 se realizará entre el 3 y el 7 de julio, dentro del plazo establecido en el cronograma electoral. La entidad precisó que este periodo es definitivo, por lo que no se prevé ninguna extensión adicional, incluso en caso de actas observadas o recursos pendientes.

El anuncio forma parte del cierre del proceso electoral, que se encuentra en su etapa final tras el cómputo de votos realizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y la revisión de las actas electorales en instancias jurisdiccionales.

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JNE hará la proclamación oficial de los resultados electorales de la segunda vuelta 2026. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/JNE)

¿Dónde se proclamarán los resultados?

La proclamación de resultados presidenciales se llevará a cabo en la sede institucional del JNE, ubicada en el distrito de Jesús María, en Lima, donde sesiona el Pleno del organismo electoral.

En particular, el JNE desarrolla sus principales actos oficiales en su local de Jr. Nazca 598, espacio donde se realizan las sesiones del Pleno, audiencias públicas y la firma del acta de proclamación final. Este acto constituye el cierre formal del proceso electoral y valida jurídicamente al nuevo presidente de la República.

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Etapas previas a la proclamación

Antes de la proclamación final, el sistema electoral peruano cumple una serie de fases obligatorias. La ONPE realiza el procesamiento de los votos y publica los resultados oficiales preliminares, mientras que los Jurados Electorales Especiales (JEE) resuelven actas observadas y emiten proclamaciones descentralizadas en primera instancia.

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Posteriormente, el expediente completo es remitido al JNE, que actúa como última instancia electoral para resolver apelaciones, revisar resoluciones de los JEE y garantizar la validez del proceso antes de emitir la proclamación nacional.

Cronograma oficial del JNE

El Jurado Nacional de Elecciones estableció el siguiente cronograma para la proclamación presidencial:

Inicio del proceso de proclamación: 3 de julio de 2026

Cierre del proceso: 7 de julio de 2026 (plazo definitivo, sin prórroga)

Acto final: proclamación oficial del presidente electo por el Pleno del JNE

Este calendario responde a los plazos legales del sistema electoral peruano, que buscan asegurar la transparencia y la revisión completa de cada etapa del proceso.

Importancia de la proclamación final

La proclamación del JNE representa el acto jurídico que oficializa los resultados electorales y confirma al presidente electo. A partir de este momento, se habilita el proceso de transición de gobierno, previo a la juramentación del 28 de julio, fecha de la independencia del Perú.

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Con este procedimiento, el sistema electoral peruano culmina su etapa más importante, garantizando la legitimidad y validez de los resultados bajo supervisión de las autoridades electorales.

La candidata presidencial de derecha de Perú, Keiko Fujimori, y el candidato de izquierda, Roberto Sánchez, hacen gestos antes de un debate televisado, previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 7 de junio, en Lima, Perú, el 31 de mayo de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

Keiko Fujimori es la virtual presidenta

Con el 99,79% de las actas procesadas, Keiko Fujimori se consolidó como la virtual presidenta de Perú, al superar por 43.386 votos a Roberto Sánchez en la segunda vuelta electoral. La diferencia se volvió irreversible debido a que restaban por contabilizarse 36.911 votos, cifra inferior a la distancia entre ambos candidatos. De confirmarse la proclamación oficial, la lideresa de Fuerza Popular asumirá un mandato de cinco años a partir del 28 de julio, en un contexto de marcada inestabilidad política.

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El Jurado Electoral Especial rechazó los pedidos de nulidad presentados por la agrupación de Sánchez sobre las mesas de votación en el exterior y en ciudades de Estados Unidos, Francia y España, por considerarlos extemporáneos y sin el pago de tasas correspondientes. Estas decisiones cerraron las principales vías de impugnación, mientras Sánchez declaró que no reconocerá un eventual gobierno de Fujimori y anticipó la convocatoria a protestas. La candidata de Fuerza Popular, por su parte, cuestionó la postura de su rival y defendió la validez del proceso electoral.

La candidata conservadora peruana Keiko Fujimori se dirige a los medios de comunicación en la sede de su partido, Fuerza Popular, tras derrotar por un estrecho margen al diputado de izquierdas Roberto Sánchez en las elecciones presidenciales peruanas, antes del anuncio oficial de los resultados, en Lima, Perú. 24 de junio de 2026. REUTERS/Angela Ponce

La virtual victoria de Fujimori representa el retorno del fujimorismo al poder tras 26 años, desde la renuncia de Alberto Fujimori en 2000. El proceso electoral estuvo marcado por una alta polarización y una diferencia mínima entre los candidatos, en un país que ha atravesado ocho presidencias en la última década. El Jurado Nacional de Elecciones prevé proclamar los resultados definitivos a mediados de julio, lo que marcará el inicio de una nueva etapa política para Perú.

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