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Matías Succar obró un histórico hat-trick en Cienciano vs Botafogo por ida de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

El delantero nacional se consolidó como el MVP del lance al concretar un show goleador fascinante. Lo hecho, además, entró en la historia al firmar el primer triplete de un elenco peruano en el certamen CONMEBOL

Matías Succar retirándose la máscara de protección facial tras concretar su memorable triplete contra Botafogo. - Crédito: Paloma del Solar
Matías Succar retirándose la máscara de protección facial tras concretar su memorable triplete contra Botafogo. - Crédito: Paloma del Solar
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Matías Succar mantendrá un hermoso recuerdo de la noche del 13.08.2026. Con la equipación de Cienciano se hizo grande para tumbar a Botafogo con un hat-trick heroico en octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana. El peruano se hizo cargo de la apertura del score y también del cierre. El 6-1, goleada categórica, ha sido un resultado impulsado por su tenacidad.

A los 77′ minutos, con el lance ya resuelto por la vorágine de los locales, se organizó un meritorio contragolpe en cortos toques. Ubicado por el flanco derecho se encontraba Cristian Souza, quien dio unos cuantos trancos, levantó la mirada y metió un centro preciso al área.

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El luminoso Matías Succar se hizo grande con un hat-trick inolvidable contra Botafogo. - Crédito: Cienciano
El luminoso Matías Succar se hizo grande con un hat-trick inolvidable contra Botafogo. - Crédito: Cienciano

Con una carrera espléndida, a más de 3.400 metros sobre el nivel del mar, Matías Succar llegó a su zona de privilegio, calculó a la perfección la asistencia de ‘Cachito’ e hizo lo suyo: conectó el balón con un frentazo para saldar un resultado tenístico que liberó las emociones más genuinas de los presentes en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Lo realizado por el delantero peruano, que hace no mucho vivió un suplicio en un paso en falso con Alianza Lima, es totalmente meritorio. Su mejor versión, eso sí, se dio en el primer acto cuando tiró de coraje, tesón y valentía para hacerse cargo del estreno del luminoso en Cusco.

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El delantero volvió a marcar de cabeza y celebró a todo pulmón en el Garcilaso de Cusco - Crédito: ESPN.

Ante un servicio desde el carril derecho de Alejandro Hohberg, otro puntual que no puede pasar desapercibido por su contribución en asistencias, Matías Succar se dejó llevar por su impulso de ‘9’ y se arrojó por delante de sus oponentes para fabricar una ‘palomita’ con la que se rompió la igualada.

Con mucho vértigo e inteligencia el atacante nacional sumó la diana intermedia —con la que se obró la goleada parcial (3-0) tras aprovechar una mala salida del portero de Botafogo. Al momento que se quedó con el balón, giró sobre su propio eje y sacó un débil pero efectivo lanzamiento que entró por un resquicio del arco.

Matías Succar, una tromba contra Botafogo. - Crédito: Cienciano
Matías Succar, una tromba contra Botafogo. - Crédito: Cienciano

Succar revitalizado

El desangelado paso de ‘Mati’ por Alianza Lima, donde acumuló más de un año en blanco y una recatafila de críticas por su nulidad en ataque, hizo mella en el peruano, quien por más que buscó una nueva revancha en La Victoria no la encontró.

En esas, apareció Cienciano en su camino. El entrenador Horacio Melgarejo requería en su sistema a un delantero potente en el cuerpo a cuerpo, agresivo en el ataque de balón y sobre todo con la predisposición para intercambiar roles dentro del campo de juego.

El delantero apareció de cabeza y abrió el marcador en Cusco ante los 'cremas' - Crédito: L1MAX.

Succar quedó encantado con la propuesta, pero por encima de lo económico valoró que una institución como Cienciano apostara por sus cualidades pese a su irregularidad de periodos anteriores. No bien llegó al Inca Garcilaso de la Vega dio un golpe de efecto en la segunda jornada del Apertura 2026 al marcarle a Juan Pablo II College.

No ha sido un tiempo fácil para mí pasar tanto tiempo sin goles. Es verdad que ha sido mucho tiempo, pero si nos basamos netamente en los minutos que he jugado todo este tiempo, no son tantos. He tenido que trabajar mucho en todos los aspectos, sobre todo en la parte mental para mantenerme estable y saber de lo que soy capaz”, reconoció.

Celebración de Matías Succar tras marcarle a Universitario en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.
Celebración de Matías Succar tras marcarle a Universitario en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Crédito: ITEA Sport

A partir de entonces, Matías Succar fue progresando en su rendimiento al tiempo que adoptó distintas funciones. Sobre la marcha llegaron algunos goles. Así, ha logrado totalizar cinco conquistas y una asistencia en lo que va de la Liga 1 2026.

Aunque, definitivamente, su mejor momento llegó en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 cuando con mucho pundonor y corazón derribó a Botafogo, en Cusco, con un triplete inolvidable.

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