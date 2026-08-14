Perú
Agregar Infobae enGoogle

Delia Espinoza a la JNJ: “Destitúyanme las veces que quieran, al final la ley se impondrá y responderán”

La decana del Colegio de Abogados de Lima respondió a los dos nuevos informes de instrucción que proponen su destitución y calificó los casos como “totalmente risibles”. La audiencia ante el Pleno de la Junta está fijada para el 25 de agosto.

Informe fue elevado al Pleno de la JNJ que ella preside ahora. Se deberá convocar audiencia. Foto: composición Infobae
La JNJ ya impuso una cuestionada destitución a la exfiscal de la Nación. Foto: composición Infobae
Guardar

La decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza, se pronunció sobre los informes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que proponen imponerle dos nuevas destituciones.

En entrevista con el medio Maz Media, Espinoza cuestionó que la JNJ haya programado la audiencia el mismo día que el Consejo de Ética del CAL tenía previsto evaluar la suspensión en el ejercicio profesional de cinco consejeros. La exfiscal de la Nación consideró que son “dos probables, muy posibles, destituciones”. “Para hacer avasallamiento, quieren seguir demoliéndome, pero no lo van a lograr”, dijo.

“Señores, destitúyanme doscientas veces, la ley tarde o temprano se va a imponer y ustedes van a responder. Tanto los despeinados, los que obedecen, los que están allí arrodilladitos. Todos van a sufrir las consecuencias de sus malos actos”, señaló.

PUBLICIDAD

Delia Espinoza sostuvo que los dos nuevos casos por los que María Teresa Cabrera y Víctor Chanduví hayan propuesto nuevas destituciones son “totalmente risibles”.

Pleno de la JNJ. De izquierda a derecha: Cayo Galindo, Jaime de la Puente, Víctor Chanduví, María Teresa Cabrera, Gino Ríos, Germán Serkovic y Rafael Ruíz. Foto: JNJ
Pleno de la JNJ. De izquierda a derecha: Cayo Galindo, Jaime de la Puente, Víctor Chanduví, María Teresa Cabrera, Gino Ríos, Germán Serkovic y Rafael Ruíz. Foto: JNJ

¿Por qué se piden nuevas destituciones?

La JNJ tiene programada para el martes 25 de agosto una audiencia en la que la exfiscal de la Nación y actual decana del CAL, Delia Espinoza, podrá presentar sus descargos ante el Pleno. Dos informes de instrucción, elaborados de forma separada, proponen imponerle la máxima sanción disciplinaria.

El primero fue elaborado por la presidenta de la JNJMaría Teresa Cabrera, y sostiene que Espinoza incurrió en faltas muy graves por prolongar injustificadamente la investigación contra el exparlamentario Alejandro Soto por el delito de concusión, y por mantener una reunión con él mientras la carpeta fiscal seguía abierta. Espinoza se defendió señalando que la investigación no estuvo a su cargo de forma exclusiva, que la Fiscalía de la Nación arrastraba una alta carga procesal y que el encuentro con Soto fue institucional, para tratar la asignación de presupuesto para el Ministerio Público.

PUBLICIDAD

Documento oficial con el escudo de la República del Perú, el logo de la Junta Nacional de Justicia, texto impreso resaltado en amarillo y una firma
La Junta Nacional de Justicia de Perú sanciona con destitución a Delia Milagros Espinoza Valenzuela por faltas graves en su desempeño como fiscal.

El segundo informe fue elaborado por el vicepresidente de la JNJ, Víctor Chanduví, y acusa a Espinoza de haber retrasado la reincorporación de Tomás Gálvez como fiscal supremo y de haber requerido su suspensión ante el Poder Judicial. Espinoza argumentó que el retorno de Gálvez representaba un riesgo institucional, dado que enfrentaba una denuncia constitucional en el Congreso y una investigación en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Agregó que el riesgo fue real: una vez reincorporado, Gálvez desactivó los equipos especiales que investigaban casos de alta complejidad y apartó a los fiscales a cargo, entre ellos quienes veían el caso en el que él mismo estaba involucrado.

En la práctica, las nuevas sanciones no tendrían efecto inmediato. Espinoza está fuera del Ministerio Público desde setiembre de 2025 por una suspensión previa de la JNJ, acumula dos inhabilitaciones del Congreso y una destitución de la Junta en enero de 2026. Las nuevas sanciones solo complicarían un eventual retorno, pues por cada una de ellas tendría que iniciar un proceso de amparo para buscar su anulación. Hasta ahora, obtuvo un fallo de primera instancia que dejó sin efecto una de las inhabilitaciones del Congreso, mientras las demás sanciones siguen en disputa judicial.

Temas Relacionados

Delia EspinozaJNJColegio de Abogados de LimaCALperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Perú vs Argentina EN VIVO HOY: punto a punto del partido por los ‘play-offs’ del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

El equipo ‘bicolor’ afronta un nuevo desafío en el torneo internacional con el objetivo de terminar lo más alto posible en la clasificación general. Revisa los detalles y sigue las incidencias

Perú vs Argentina EN VIVO HOY: punto a punto del partido por los ‘play-offs’ del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

Petroperú: TMF Group administrará el rescate de USD 2.000 millones ordenado por el gobierno peruano

El Directorio Stark también constituyó la firma PETROPERÚ INVEST S.A.C. como vehículo de propósito especial (VPE) para administrar y ejecutar, a través de un fideicomiso, los fondos del rescate financiero del MEF

Petroperú: TMF Group administrará el rescate de USD 2.000 millones ordenado por el gobierno peruano

Aeropuerto del Cusco Velasco Astete presenta retrasos y postergación de vuelos por cierre de pista de aterrizaje

Pasajeros del aeropuerto Alejandro Velasco Astete de Cusco enfrentaron largas esperas y cambios en sus itinerarios este viernes, tras el cierre temporal de la pista de aterrizaje por trabajos de mantenimiento correctivo, según informó la autoridad aeroportuaria

Aeropuerto del Cusco Velasco Astete presenta retrasos y postergación de vuelos por cierre de pista de aterrizaje

Qué resultados necesita Cienciano para clasificar a cuartos de final tras goleada a Botafogo por la Copa Sudamericana 2026

El ‘papá’ goleó por 6-1 a Botafogo y llega cn vetaja al duelo en Brasil que definirá al clasificado a cuartos de final. Conoce los panoramas que tiene el cuadro cusqueño

Qué resultados necesita Cienciano para clasificar a cuartos de final tras goleada a Botafogo por la Copa Sudamericana 2026

Puente Piedra: sicario mata a padre de familia frente a su hijo y escapa en motocicleta

El padre de familia estaba dentro de su camioneta junto a su hijo menor cuando fue atacado por un presunto sicario

Puente Piedra: sicario mata a padre de familia frente a su hijo y escapa en motocicleta
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori no condena persecución de Fernando Rospigliosi a jueces, pese a que prometió respetar al PJ

Keiko Fujimori no condena persecución de Fernando Rospigliosi a jueces, pese a que prometió respetar al PJ

Ángel Manero, exministro de Boluarte que dijo que “en Perú no se pasa hambre”, es el nuevo jefe de la SBN

Vladimir Cerrón afirma que José Balcázar habría cobrado el medio millón por entregarlo: “Me dejaba mensajes”

Guillermo Bermejo, preso por afiliación terrorista, comunica muerte de su padre y pide salir de prisión para asistir a funeral

Nadine Heredia no volverá al Perú por ahora, confirma defensa: “Todavía tiene otros dos procesos”

ENTRETENIMIENTO

Sheyla Rojas no tiene problemas en decir que le gusta ser mantenida: “Me encanta”

Sheyla Rojas no tiene problemas en decir que le gusta ser mantenida: “Me encanta”

Korina Rivadeneira inicia proceso para congelar sus óvulos tras separación de Mario Hart: “Siempre he querido tener más hijos”

Patricia Villareal responde a extrabajador de Del Barrio Producciones tras comunicado y no teme demanda: “No me voy a rectificar”

Patricia Villareal afirma que Eric García Vilca nunca le dijo que el casting era independiente: “No me especificó nada”

Luren Márquez deja de ser Miss Perú 2026 y la organización ya busca a su reemplazo para Miss Universo

DEPORTES

Perú vs Argentina EN VIVO HOY: punto a punto del partido por los ‘play-offs’ del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

Perú vs Argentina EN VIVO HOY: punto a punto del partido por los ‘play-offs’ del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

Qué resultados necesita Cienciano para clasificar a cuartos de final tras goleada a Botafogo por la Copa Sudamericana 2026

Resultados de los cuartos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Matías Succar obró un histórico hat-trick en Cienciano vs Botafogo por ida de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Programación de cuartos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canales TV