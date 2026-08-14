Policía abatió a delincuente que intentó robar 20 mil soles a empresario en Tarapoto:

El video muestra una escena nocturna en el jirón Sinche Roca, cuadra 6, en Tarapoto. Se observa la presencia de efectivos de la Policía Nacional del Perú y cinta de seguridad amarilla que delimita un área. Numerosas personas se congregan en el lugar, y se aprecian motocicletas estacionadas. La intervención policial se produjo tras un asalto a un ciudadano que retiró dinero de una entidad financiera, culminando en un tiroteo y el abatimiento de un delincuente. Es una cobertura de noticias sobre un suceso.

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Un intento de asalto a mano armada terminó con un presunto delincuente abatido y dos personas heridas luego de un intercambio de disparos registrado en plena vía pública, en la ciudad de Tarapoto, región San Martín. La víctima, identificada como Froilán Montenegro González, había retirado dinero de una entidad financiera y, según la Policía, habría sido seguida por los delincuentes bajo la modalidad conocida como “marca”.

De acuerdo con la información proporcionada por el general PNP Wilson Rubén Villalobos Solórzano, jefe de la Región Policial San Martín, los hechos ocurrieron cuando Montenegro se desplazaba por inmediaciones del jirón Sinchi Roca. Los presuntos delincuentes, que se movilizaban en una motocicleta lineal, habrían seguido al hombre desde las inmediaciones del banco.

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Al llegar a la zona, uno de los sujetos descendió del vehículo y habría interceptado a Montenegro para despojarlo del dinero que acababa de retirar. El asalto derivó en un enfrentamiento armado luego de que el delincuente efectuara disparos.

Policías intervinieron durante el asalto

Dos agentes policiales que realizaban patrullaje a pie advirtieron el asalto e intervinieron para frustrar el robo. Según el jefe policial, los delincuentes respondieron con disparos contra los efectivos, por lo que se produjo un intercambio de fuego.

En medio de la intervención, uno de los presuntos asaltantes intentó refugiarse en un motocar. Un tercer efectivo policial que se encontraba cerca de la sede del Jurado Electoral Especial, y que también cumplía labores de seguridad como parte del denominado Plan Celador, acudió al lugar y repelió el ataque.

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Un hombre armado junto a una mototaxi y un policía en el lugar de la intervención reflejan el incidente donde un delincuente fue abatido en Tarapoto.

El agente hizo uso de su arma de reglamento y disparó contra el sujeto, quien quedó tendido en la vía pública y falleció en el lugar.

Junto al cuerpo del delincuente se habría encontrado un arma de fuego y casquillos, elementos que serán incorporados a las investigaciones para determinar cómo se desarrolló el enfrentamiento.

El general Villalobos sostuvo que el sujeto realizó disparos tanto contra la víctima como contra los policías antes de ser abatido.

Cómplice escapó en una motocicleta

El segundo implicado logró escapar del lugar a bordo de la motocicleta lineal en la que ambos habrían llegado. Tras la fuga, la Policía desplegó un operativo para localizarlo.

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El jefe de la Región Policial San Martín indicó que ya se viene realizando el seguimiento de las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona, además de otras diligencias destinadas a establecer la ruta que tomó el sospechoso y determinar su identidad y ubicación.

“Hay un equipo especial que está trabajando el recorrido de cámaras”, señaló el general, quien agregó que se viene orientando el esfuerzo policial para obtener información que permita concretar la captura del fugitivo.

Víctima recibió un disparo en el pecho

El enfrentamiento dejó además dos personas heridas. El propio Froilán Montenegro González, víctima del asalto, recibió un impacto de proyectil a la altura del pecho y fue trasladado a un establecimiento de salud de EsSalud.

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El general Villalobos precisó que, al momento de brindar sus declaraciones, todavía no se contaba con un diagnóstico preliminar sobre la gravedad de la lesión.

Un segundo herido fue identificado como Julio López Dávila, quien habría sido alcanzado por un proyectil en la pierna, a la altura de la rodilla. Según la información policial, se trataría de un vecino o transeúnte que se encontraba en las inmediaciones cuando se produjo el intercambio de disparos.

Dinero no fue robado

Pese al ataque, los delincuentes no consiguieron apoderarse del dinero de Montenegro. El jefe policial confirmó que el agraviado conservaba el monto que había retirado de la entidad financiera.

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Aunque inicialmente se difundió que la víctima había retirado aproximadamente S/20.000, el general Villalobos evitó confirmar oficialmente la cantidad y señaló que el monto exacto se mantiene en reserva debido a que forma parte de la investigación.

El caso es investigado bajo la modalidad de “marca”, que consiste en identificar a personas que retiran importantes cantidades de dinero de entidades financieras para luego seguirlas e interceptarlas cuando se encuentran en un lugar menos protegido.

Policía refuerza seguridad por festividades en Tarapoto

El general Villalobos destacó la reacción de los agentes y señaló que el efectivo que abatió al presunto delincuente recibirá el respaldo institucional de la Policía Nacional del Perú.

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Asimismo, informó que se ha reforzado la seguridad en la región mediante el Plan Celador, que contempla patrullaje a pie y motorizado durante las 24 horas. La medida busca fortalecer la prevención ante las actividades y festividades por el aniversario de Tarapoto, periodo en el que también se espera una mayor llegada de visitantes y turistas.