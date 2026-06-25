Rafael López Aliaga sobre si desplazaría a Luis Rubio por su edad: “No. Va a tener un hijo, está más parado que yo”

Rafael López Aliaga negó que planee reemplazar a Luis Rubio en la candidatura a la alcaldía de Lima por su edad y aseguró que el médico cuenta con plena capacidad para cumplir el mandato completo

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, afirmó este miércoles que el médico Luis Rubio, quien postula a la alcaldía de Lima en una fórmula donde ocupa la segunda posición, posee plena capacidad para ejercer el cargo durante todo el periodo correspondiente, descartando así cualquier intención de reemplazarlo debido a su edad.

El excandidato presidencial respondió de esta manera tras ser consultado por el periodista Beto Ortiz sobre la posibilidad de asumir el puesto, lo que implicaría regresar a una función que dejó en octubre del año pasado para participar en la contienda por la Presidencia.

“No, mira, te anuncio que el señor Rubio está organizando un baby shower. Va a tener un hijito de acá a un mes. Está operativo”, expresó entre risas.

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Añadió que respeta la trayectoria de Rubio, con quien sostiene una relación de más de veinte años. “Creo que tiene una identidad con el pueblo tremenda. Ha creado los hospitales solidarios famosos a nivel mundial, a nivel de todo el Perú”, manifestó.

López Aliaga aclaró su posición tras ser consultado por Beto Ortiz sobre un posible retorno a la alcaldía, cargo al que renunció en 2023 para postular a la Presidencia

“Lo que vamos a trabajar juntos va a ser muy, para mí, muy gratificante”, señaló al reiterar que solicitó al líder de su fórmula “que se quede los cuatro años”, tiempo en el que, aseguró, se mantendría como teniente alcalde.

Rubio, quien se desempeña como cirujano, preside actualmente el Consejo Directivo del Sistema Metropolitano de La Solidaridad (Sisol), cargo que ocupó en otras gestiones.

Su vínculo con la Municipalidad de Lima (MML) y las redes de salud se remonta a 2003, cuando, junto al exburgomaestre Luis Castañeda, impulsó la creación de los Hospitales de la Solidaridad. Bajo su liderazgo, Sisol amplió servicios médicos en Lima y otras regiones.

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Por la Ley 30305, López Aliaga está impedido de postular a la reelección inmediata como alcalde, motivo por el cual integra la fórmula de Renovación Popular como número dos, una iniciativa que ha desatado críticas en sus contendores.

Luis Rubio lidera el Consejo Directivo de Sisol y ha ampliado los servicios médicos en Lima y otras regiones desde 2003, manteniendo un histórico vínculo con la Municipalidad de Lima

El actual burgomaestre de Surco y aspirante a la MML, Carlos Bruce, afirmó la semana pasada que el líder de Renovación Popular pretende cometer un “fraude a la ley” empleando a alguien de “avanzada edad”.

“O sea, van a usar una figura para ingresar como teniente alcalde de un señor que ya es de avanzada edad, el señor Luis Rubio, para que después renuncie y él asuma la alcaldía”, expresó.

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Por su parte, el alcalde de Magdalena, Francis Allison, consideró que la candidatura de López Aliaga busca una “reelección encubierta” mediante un “fraude a la Constitución”.

“Yo no he criticado, ojo, que postule. Yo lo que he criticado es que no asuma su rol de senador. O sea, si tú le dices a la gente: ‘Vota por mí, por estas posibilidades’, y ganas una de ellas, es porque quieres. Después que te inscribes, ya comienzas a decir: ‘Ya no voy a asumir’”, señaló.

En las elecciones generales del 12 de abril, el excandidato presidencial quedó en tercer lugar, detrás de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), tras lo cual denunció fraude, aunque no presentó pruebas concluyentes.

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