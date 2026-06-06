Keiko Fujimori convoca a Carlos Álvarez antes de segunda vuelta contra Roberto Sánchez

Keiko Fujimori convocó a Carlos Álvarez a trabajar juntos en una agenda contra la inseguridad ciudadana antes de la segunda vuelta del 7 de junio.

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, hizo un llamado público al excandidato Carlos Álvarez para trabajar juntos en una agenda contra la inseguridad ciudadana, uno de los temas que ha marcado el tramo final de la campaña electoral. El gesto se produjo a pocas horas de la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, en la que enfrentará al postulante de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.

En un video difundido en sus redes sociales, Fujimori Higuchi apareció con el plan de gobierno de Álvarez, excandidato presidencial de País para Todos, y sostuvo que existen coincidencias en materia de seguridad. La lideresa de Fuerza Popular remarcó que, en esta etapa, no corresponde priorizar las diferencias partidarias, sino buscar puntos comunes frente al avance de la criminalidad.

PUBLICIDAD

“Tengo el plan de gobierno de Carlos Álvarez, y por supuesto que coincido con su lucha contra la inseguridad ciudadana”, expresó Fujimori sosteniendo una copia del proyecto político de su excontrincante.

La candidata fujimorista agregó: “No es momento de mirar los colores políticos, es momento de ver las coincidencias, y por eso convoco a Carlos para trabajar en equipo y declararle la guerra a los sicarios, a los extorsionadores y a la delincuencia”.

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, hace un llamado público al comediante Carlos Álvarez para unir fuerzas. Destaca las coincidencias en sus planes para combatir la inseguridad ciudadana y propone trabajar en equipo para declararle la guerra a sicarios y extorsionadores.

Keiko Fujimori plantea revisar leyes vinculadas a la lucha contra la criminalidad

El mensaje dirigido a Carlos Álvarez no fue el único movimiento de Fujimori en la recta final de campaña. La candidata también anunció que impulsará desde su bancada la creación de una comisión de alto nivel para evaluar normas que, según sostuvo, dificultan la labor del Ministerio Público y del Poder Judicial en el combate contra la criminalidad.

PUBLICIDAD

La propuesta fue presentada como parte de su agenda de seguridad ciudadana y reforma institucional. Fujimori señaló que dicha comisión estaría integrada por especialistas “alejados de la política” y tendría como objetivo revisar el marco legal vigente para plantear eventuales ajustes desde el Congreso de la República.

“El señor Sánchez es autor de una de estas leyes, pero acá lo importante, nosotros nunca nos hemos corrido a los debates y lo que yo he señalado es que, de cara al próximo quinquenio, vamos a formar una comisión de alto nivel por especialistas alejados de la política. Cualquier norma en nuestro país puede ser perfeccionada y para eso está el Congreso de la República”, declaró.

PUBLICIDAD

En la recta final de la contienda electoral, Keiko Fujimori detalla su plan de gobierno, enfocándose en la creación de una comisión de especialistas para perfeccionar las leyes de seguridad. El video muestra su cierre de campaña, a la espera de la jornada electoral que definirá su futuro político. | Canal N

Con esa afirmación, Fujimori buscó marcar distancia de Roberto Sánchez y colocar el debate sobre seguridad en el terreno legislativo. La candidata insistió en que solo necesita cinco años para ejecutar su plan de gobierno, en referencia al próximo periodo presidencial.

El voto extranjero y los respaldos políticos en la recta final

En paralelo, Fujimori también apeló al voto de los peruanos residentes en el extranjero, un sector que podría tener incidencia en una elección marcada por la expectativa y la disputa voto a voto. La candidata sostuvo que el esfuerzo de los connacionales será clave durante la jornada electoral.

“A los peruanos que viven en el extranjero. Ese esfuerzo que ustedes van a hacer será fundamental y decisivo”, expresó.

La candidata presidencial Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, hace un llamado a los votantes indecisos y a los peruanos residentes en el extranjero, considerándolos decisivos para el resultado final de las elecciones. | Canal N

La lideresa de Fuerza Popular también agradeció el respaldo de distintos líderes políticos en los últimos días de campaña, especialmente el de Rafael López Aliaga. Su apoyo fue leído como un intento de endoso de votos hacia Fujimori en un escenario de alta polarización y con electores aún por definir su posición.

PUBLICIDAD

“Yo entiendo que más allá de las diferencias que podamos tener, la postura clara de las opiniones de ellos son decisivas en estas últimas horas”, señaló.

Segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez llegan a la segunda vuelta luego de ocupar los dos primeros lugares en la elección presidencial. La candidata de Fuerza Popular busca llegar por cuarta vez a Palacio de Gobierno, mientras que el representante de Juntos por el Perú intenta consolidar el voto de izquierda y sectores sociales que lo respaldaron durante la primera vuelta.

La segunda vuelta presidencial enfrentará a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, con la seguridad ciudadana, los acuerdos políticos y la reforma institucional en el centro de la campaña.. REUTERS/Alessandro Cinque

En el tramo final de la campaña, Fujimori ha buscado reforzar tres mensajes: lucha contra la inseguridad ciudadana, apertura a acuerdos políticos y revisión de normas vinculadas al sistema de justicia. Su llamado a Carlos Álvarez se enmarca en esa estrategia de ampliación de apoyos antes del balotaje.

PUBLICIDAD

Las urnas definirán este 7 de junio el futuro político de ambos candidatos y el rumbo del país para el próximo quinquenio.