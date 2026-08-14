Fotos y videos muestran largas esperas en el aeropuerto de Cusco por retrasos: CORPAC confirma que las operaciones ya se reanudaron

Viajeros esperan en el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco el 14 de agosto, afectados por retrasos y cancelaciones de vuelos debido al mantenimiento de la pista de aterrizaje. (Composición: Infobae Perú)

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Los retrasos y postergaciones de vuelos en el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco marcaron la mañana de este viernes 14 de agosto. Los trabajos de mantenimiento correctivo en la pista de aterrizaje afectaron la programación de varias aerolíneas y generaron largas esperas entre los viajeros.

Aunque las operaciones se restablecieron poco después de las 8:30 a. m., según CORPAC, la situación continuó generando demoras mientras los vuelos retomaban sus itinerarios. Fotos y videos evidencian la congestión de pasajeros que permanecieron durante horas en las instalaciones a la espera de información sobre sus vuelos.

Una multitud de pasajeros se aglomera en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco por los retrasos y cancelaciones de vuelos debido a mantenimiento en la pista de aterrizaje. (Foto: Infobae Perú)

Algunos viajeros pasaron la noche en el terminal aéreo, mientras otros aguardaban la confirmación de sus nuevos horarios de salida. La incertidumbre también alcanzó a pasajeros con conexiones desde Lima y a turistas que llegaron a Cusco para asistir al partido entre Cienciano y Botafogo por la Copa Sudamericana. CORPAC pidió a los pasajeros verificar directamente con sus aerolíneas cualquier cambio en sus itinerarios.

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Cientos de pasajeros se encuentran varados en el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco debido a trabajos de mantenimiento en la pista de aterrizaje, lo que ha ocasionado la cancelación y retraso de múltiples vuelos. - Latina Noticias

Fotos y videos muestran la congestión de pasajeros en el aeropuerto de Cusco

Las fotografías y videos registrados durante la mañana evidencian la concentración de pasajeros en distintos ambientes del aeropuerto de Cusco. La sala de embarque y el segundo piso reunieron a numerosos viajeros que esperaban novedades sobre sus vuelos, mientras las pantallas y los módulos de atención concentraban la atención de quienes buscaban conocer sus nuevos horarios.

Pasajeros esperan en el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco por retrasos en vuelos, causados por trabajos de mantenimiento correctivo en la pista de aterrizaje de la terminal aérea. (Foto: Infobae Perú)

En la planta baja también se observaron pasajeros que pasaron parte de la noche en el terminal debido a los cambios en sus itinerarios. Los vuelos hacia Lima concentraron parte de las consultas, en una jornada marcada por la incertidumbre sobre la hora en que cada servicio podría despegar.

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Pasajeros enfrentaron largas esperas y congestión en el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco tras los retrasos y postergaciones de vuelos provocados por trabajos de mantenimiento correctivo en la pista de aterrizaje. CORPAC confirmó que las operaciones se reanudaron poco después de las 8:30 a. m., aunque los vuelos comenzaron a regularizarse de manera progresiva. Fuente: Infobae Perú

Uno de los viajeros consultados por Latina Noticias contó que tenía previsto abordar un vuelo a las 10:30 a. m., pero todavía esperaba la confirmación de la nueva hora de salida. Otros pasajeros cuestionaron que la información sobre el cierre y la extensión de los trabajos llegara con poca anticipación.

Pasajeros esperan en el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco tras los retrasos y reprogramaciones de vuelos causados por trabajos de mantenimiento en la pista. (Foto: Infobae Perú)

Mantenimiento de la pista provocó retrasos y cancelaciones de vuelos

El cierre de la pista se produjo por trabajos de mantenimiento correctivo ejecutados durante la madrugada. CORPAC indicó que las labores estuvieron a cargo del contratista responsable del mantenimiento del aeropuerto y que la intervención buscaba garantizar las condiciones de seguridad necesarias para las operaciones aéreas.

Pasajeros aguardan en el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco tras los retrasos en los vuelos del 14 de agosto debido a mantenimiento. (Foto: Infobae Perú)

Numerosos pasajeros esperan en fila con su equipaje frente a mostradores de LATAM en el Aeropuerto de Cusco por los retrasos en vuelos ocasionados el 14 de agosto por el mantenimiento de pista. (Foto: Infobae Perú)

La extensión de los trabajos generó modificaciones en los itinerarios de distintas aerolíneas. Incluso, un avión de Sky tuvo que retornar a Lima ante las condiciones de operación registradas en el aeropuerto cusqueño. La situación también generó preocupación entre viajeros que tenían conexiones nacionales o internacionales desde Lima.

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Decenas de pasajeros permanecieron durante horas en el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco luego de que trabajos de mantenimiento en la pista provocaran retrasos y cambios en los itinerarios. Las operaciones se reanudaron poco después de las 8:30 a. m., pero los viajeros continuaron esperando la salida de sus vuelos. Fuente: Infobae Perú

Por su parte, LATAM Airlines Perú informó sobre cancelaciones y demoras en sus vuelos hacia y desde Cusco debido a la extensión no prevista de los trabajos en la pista. La compañía recomendó a sus pasajeros revisar el estado de sus vuelos y mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer cualquier cambio.

Numerosos pasajeros esperan información en el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco el 14 de agosto, afectados por los retrasos en los vuelos debido al mantenimiento de la pista. (Foto: Infobae Perú)

CORPAC confirma que el aeropuerto de Cusco volvió a operar con normalidad

En una actualización difundida durante la mañana, CORPAC confirmó que el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete reanudó sus operaciones poco después de las 8:30 a. m., tras la culminación de los trabajos de mantenimiento correctivo iniciados durante la madrugada.

Cientos de pasajeros esperan información sobre sus vuelos en el aeropuerto de Cusco tras retrasos por trabajos de mantenimiento en la pista de aterrizaje el 14 de agosto. (Foto: Infobae Perú)

La entidad señaló que las labores fueron ejecutadas en su totalidad por el contratista encargado del mantenimiento y bajo los estándares establecidos. CORPAC también remarcó que durante la intervención se priorizó la seguridad operacional, antes de permitir nuevamente el ingreso y salida de aeronaves.

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Cientos de pasajeros esperan en largas filas en el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco debido a las demoras en los vuelos por mantenimiento correctivo en la pista de aterrizaje. (Foto: Infobae Perú)

Con la pista habilitada, los vuelos comenzaron a reanudarse de manera progresiva, aunque la congestión de pasajeros y las demoras podían continuar debido a los cambios acumulados durante las primeras horas del día. La corporación recomendó a los viajeros comunicarse directamente con sus aerolíneas para confirmar sus horarios actualizados.

Pasajeros con equipaje hacen fila en el Aeropuerto Internacional de Cusco, afectado por retrasos en los vuelos debido a trabajos en la pista de aterrizaje el 14 de agosto. (Foto: Infobae Perú)

La jornada también afecta a turistas que llegaron a Cusco para asistir al partido entre Cienciano y Botafogo, disputado el jueves por la Copa Sudamericana. Los viajeros que tenían previsto retornar este viernes deberán revisar el estado de sus vuelos antes de dirigirse al terminal, debido a las posibles modificaciones derivadas de la reprogramación de los servicios.

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Numerosos pasajeros esperan en largas filas frente a los mostradores de facturación del Aeropuerto Internacional de Cusco debido a las demoras en los vuelos. (Foto: Infobae Perú)