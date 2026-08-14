Fotos y videos muestran largas esperas en el aeropuerto de Cusco por retrasos: CORPAC confirma que las operaciones ya se reanudaron

Los retrasos y postergaciones de vuelos en el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco marcaron la mañana de este viernes 14 de agosto. Los trabajos de mantenimiento correctivo en la pista de aterrizaje afectaron la programación de varias aerolíneas y generaron largas esperas entre los viajeros.
Aunque las operaciones se restablecieron poco después de las 8:30 a. m., según CORPAC, la situación continuó generando demoras mientras los vuelos retomaban sus itinerarios. Fotos y videos evidencian la congestión de pasajeros que permanecieron durante horas en las instalaciones a la espera de información sobre sus vuelos.
Algunos viajeros pasaron la noche en el terminal aéreo, mientras otros aguardaban la confirmación de sus nuevos horarios de salida. La incertidumbre también alcanzó a pasajeros con conexiones desde Lima y a turistas que llegaron a Cusco para asistir al partido entre Cienciano y Botafogo por la Copa Sudamericana. CORPAC pidió a los pasajeros verificar directamente con sus aerolíneas cualquier cambio en sus itinerarios.
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Fotos y videos muestran la congestión de pasajeros en el aeropuerto de Cusco
Las fotografías y videos registrados durante la mañana evidencian la concentración de pasajeros en distintos ambientes del aeropuerto de Cusco. La sala de embarque y el segundo piso reunieron a numerosos viajeros que esperaban novedades sobre sus vuelos, mientras las pantallas y los módulos de atención concentraban la atención de quienes buscaban conocer sus nuevos horarios.
En la planta baja también se observaron pasajeros que pasaron parte de la noche en el terminal debido a los cambios en sus itinerarios. Los vuelos hacia Lima concentraron parte de las consultas, en una jornada marcada por la incertidumbre sobre la hora en que cada servicio podría despegar.
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Uno de los viajeros consultados por Latina Noticias contó que tenía previsto abordar un vuelo a las 10:30 a. m., pero todavía esperaba la confirmación de la nueva hora de salida. Otros pasajeros cuestionaron que la información sobre el cierre y la extensión de los trabajos llegara con poca anticipación.
Mantenimiento de la pista provocó retrasos y cancelaciones de vuelos
El cierre de la pista se produjo por trabajos de mantenimiento correctivo ejecutados durante la madrugada. CORPAC indicó que las labores estuvieron a cargo del contratista responsable del mantenimiento del aeropuerto y que la intervención buscaba garantizar las condiciones de seguridad necesarias para las operaciones aéreas.
La extensión de los trabajos generó modificaciones en los itinerarios de distintas aerolíneas. Incluso, un avión de Sky tuvo que retornar a Lima ante las condiciones de operación registradas en el aeropuerto cusqueño. La situación también generó preocupación entre viajeros que tenían conexiones nacionales o internacionales desde Lima.
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Por su parte, LATAM Airlines Perú informó sobre cancelaciones y demoras en sus vuelos hacia y desde Cusco debido a la extensión no prevista de los trabajos en la pista. La compañía recomendó a sus pasajeros revisar el estado de sus vuelos y mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer cualquier cambio.
CORPAC confirma que el aeropuerto de Cusco volvió a operar con normalidad
En una actualización difundida durante la mañana, CORPAC confirmó que el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete reanudó sus operaciones poco después de las 8:30 a. m., tras la culminación de los trabajos de mantenimiento correctivo iniciados durante la madrugada.
La entidad señaló que las labores fueron ejecutadas en su totalidad por el contratista encargado del mantenimiento y bajo los estándares establecidos. CORPAC también remarcó que durante la intervención se priorizó la seguridad operacional, antes de permitir nuevamente el ingreso y salida de aeronaves.
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Con la pista habilitada, los vuelos comenzaron a reanudarse de manera progresiva, aunque la congestión de pasajeros y las demoras podían continuar debido a los cambios acumulados durante las primeras horas del día. La corporación recomendó a los viajeros comunicarse directamente con sus aerolíneas para confirmar sus horarios actualizados.
La jornada también afecta a turistas que llegaron a Cusco para asistir al partido entre Cienciano y Botafogo, disputado el jueves por la Copa Sudamericana. Los viajeros que tenían previsto retornar este viernes deberán revisar el estado de sus vuelos antes de dirigirse al terminal, debido a las posibles modificaciones derivadas de la reprogramación de los servicios.
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