En Perú, el dinero ya no alcanza para vivir: peruanos sufren creciente ansiedad por el alza del costo de vida

El índice de bienestar financiero ubicó en 48,7 puntos la preocupación económica de los peruanos, mientras el 25,7 % de la población permanece en situación de pobreza. // Video: 24 Horas

La falta de dinero a fin de mes se ha convertido en una de las principales fuentes de preocupación para miles de hogares en el Perú. La sensación de que los ingresos ya no alcanzan para cubrir alimentación, transporte, medicamentos y otros gastos esenciales está generando un creciente impacto en la salud mental de los peruanos, especialmente entre quienes dependen de un sueldo fijo o enfrentan situaciones de desempleo.

Un reciente estudio de Experian Perú revela que la ansiedad por el dinero obtuvo 48,7 puntos en una escala de bienestar financiero del 0 al 100, convirtiéndose en el indicador con peor desempeño y el único que se ubica por debajo del umbral considerado neutral. La realidad económica, marcada por el aumento del costo de vida y la persistencia de la pobreza, está dejando huellas que van más allá de los números y afectan la tranquilidad cotidiana de millones de ciudadanos.

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La ansiedad por no llegar a fin de mes golpea a millones de peruanos

Inflación de Perú Índice de precios al consumidor Créditos: FranciscoJavier - stock.adobe.co

La preocupación por quedarse sin dinero antes de terminar el mes es una experiencia cada vez más común en el Perú. Para numerosas familias, la administración del presupuesto diario se ha convertido en un ejercicio constante de sacrificios y decisiones difíciles.

“Cuando llegas tienes que pagar las cosas, entonces no alcanza. Entonces te da una desesperación, así como si fuera que te vas a desmayar. Así yo me siento”, relató a 24 Horas Maribel Gutiérrez, una trabajadora que actualmente busca sostener a su familia mediante la venta de mazamorra luego de quedarse sin empleo.

Su caso refleja la situación de miles de personas que integran el 5,9 % de la población desempleada y que han optado por el emprendimiento como alternativa para generar ingresos. Sin embargo, la informalidad y las restricciones para trabajar en espacios públicos complican aún más la posibilidad de obtener recursos estables.

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El Índice de Bienestar Financiero de Experian señala que el componente relacionado con el estrés económico obtuvo uno de los puntajes más bajos dentro del estudio. En particular, la variable denominada ansiedad por dinero mostró un resultado de 48,7 puntos, evidenciando que una parte importante de la población vive con incertidumbre respecto a su capacidad para cubrir gastos básicos.

“El apartado de ansiedad por el dinero es cuando le preguntas a la persona qué tan ansiosa se siente de llegar a fin de mes, si le va a alcanzar o no el dinero. Es algo que debemos mejorar porque la salud mental puede verse seriamente afectada”, explicó Elio Peralta, consultancy and business development manager de Experian Perú, en conversación con Gestión.

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Según el informe, la situación económica del país influye directamente en esta percepción. Actualmente, el 25,7 % de los peruanos vive en condición de pobreza, mientras que el acceso al crédito formal continúa siendo uno de los más bajos de la región, limitando las alternativas para enfrentar emergencias o imprevistos.

Para la directora académica de las carreras de economía de la UPC, Claudia Sícoli, los problemas financieros terminan impactando en distintos aspectos de la vida familiar.

“Muchos de los problemas financieros traen consecuencias directas en temas de salud y de relaciones familiares, ya sea de pareja o de padres con hijos. Suelen afectar a todo el entorno familiar y no solo a la persona que lo está experimentando directamente”, advirtió.

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El aumento del costo de vida y los bajos ingresos agravan la situación de los adultos mayores

En el Perú, un número significativo de adultos mayores están en estado de abandono. Quienes cumplieron con sus obligaciones de crianza a sus hijos, merecen recibir una pensión alimenticia | Foto composición: Infobae Perú

El economista Jorge González Izquierdo considera que existe actualmente un “divorcio entre la macro y la microeconomía”. Mientras algunos indicadores muestran estabilidad o crecimiento económico, la realidad cotidiana de los hogares refleja otra historia.

“Hay sectores de la sociedad peruana que están sujetos a un sueldo que no se reajusta desde hace un buen tiempo. Mientras los precios siguen subiendo, el sueldo no se reajusta, entonces su capacidad de compra va disminuyendo. Por eso sienten que a fin de mes ya no pueden comprar”, sostuvo en entrevista con 24 Horas.

El especialista añadió que las alzas en el costo de vida continúan avanzando a un ritmo superior al crecimiento de los ingresos familiares, especialmente entre trabajadores dependientes y personas con ingresos fijos.

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Esta situación adquiere una dimensión aún más compleja en la población adulta mayor. El estudio de Experian identificó una caída significativa en los niveles de resiliencia financiera entre las personas mayores de 64 años. Mientras otros grupos etarios mantienen puntajes superiores a 60 puntos, este sector registra apenas 42,5.

La resiliencia financiera mide la capacidad para enfrentar emergencias económicas o acontecimientos inesperados sin comprometer la estabilidad del hogar. Los resultados sugieren que muchos jubilados o adultos mayores perciben que no cuentan con herramientas suficientes para responder ante enfermedades, incrementos de precios o cualquier gasto extraordinario.

“Debemos poner atención especial a esa población porque siente que ante cualquier eventualidad no va a tener las herramientas financieras para poder enfrentarlas”, señaló Peralta.

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La problemática también está vinculada con la escasa cultura del ahorro y la limitada cobertura del sistema previsional. Solo alrededor del 30 % de los trabajadores peruanos se encuentra en la formalidad y realiza aportes regulares para su jubilación, dejando a una amplia mayoría expuesta a mayores dificultades económicas durante la vejez.

Pese a ello, el informe identifica una característica particular en este grupo etario: los adultos mayores presentan mejores indicadores de control financiero, con una puntuación de 69,8 puntos. Según Experian, esto estaría relacionado con hábitos de austeridad más arraigados, una menor exposición al crédito de consumo y una administración más conservadora del presupuesto familiar.

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No obstante, la disciplina en el manejo del dinero no siempre resulta suficiente frente a pensiones reducidas, gastos médicos crecientes y un contexto donde el incremento de precios continúa afectando el poder adquisitivo. Para muchos peruanos, especialmente los mayores, cada compra diaria representa un nuevo cálculo para determinar si el dinero alcanzará hasta el siguiente mes.