DNI electrónico gratis para este martes 30 de junio: conoce dónde y quiénes pueden acceder a este beneficio

Esta campaña busca cerrar brechas de identificación entre los ciudadanos - Créditos: Andina.

La Municipalidad de San Juan de Lurigancho, en coordinación con Reniec, anunció una jornada de DNI electrónico gratis para el 30 de junio, con atención desde las 9:30 a. m. La actividad se realizará al costado del mercado Vara de Oro, ubicado en la cuadra ocho de la avenida Gran Chimú, y tendrá cupos limitados, según el aviso oficial.

La iniciativa está dirigida a grupos específicos de la población. Entre los beneficiarios figuran niños de 0 a 11 años, adolescentes de 12 a 16, adultos mayores de 60 años a más y personas con discapacidad. El objetivo del operativo es facilitar el acceso al documento de identidad en formato electrónico, sin costo, para quienes se encuentren dentro de esos rangos y condiciones.

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De acuerdo con la información difundida, habrá requisitos diferenciados según el trámite. Para renovación, se debe presentar el DNI anterior. En el caso de menores de edad, se indicó que deben acudir con sus padres; si asisten con otros familiares, se deberá presentar la partida de nacimiento de los padres, como sustento de la filiación.

La campaña se llevará a cabo este 30 de junio - Créditos: Municipalidad de San Juan de Lurigancho.

Para quienes necesiten cambio de dirección, el requisito señalado es un recibo de agua o de luz. Ese documento servirá para acreditar el nuevo domicilio y actualizar los datos en el registro correspondiente. La convocatoria recomienda a los asistentes llevar la documentación completa para evitar contratiempos durante la atención, dada la condición de aforo limitado.

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El Reniec participa en la campaña como entidad responsable del sistema de identificación. La actividad, según lo anunciado, busca acercar los servicios documentarios a vecinos de San Juan de Lurigancho, en especial a población escolar, adolescente, adultos mayores y personas con discapacidad.

La difusión oficial también destacó el lugar exacto del operativo: la cuadra ocho de la avenida Gran Chimú, referencia que apunta a facilitar el desplazamiento de los interesados. Con esa ubicación, la organización espera concentrar la atención en un espacio accesible para la comunidad y ejecutar la entrega del DNI electrónico sin costo.

La campaña comenzará a partir de las 9:30 horas, pero se exhorta llegar con anticipación por hay cupos limitados - Créditos: Reniec.

Importancia del DNI electrónico

El DNI electrónico 3.0 pasó a ocupar un rol central en la protección de operaciones, en especial en trámites bancarios, al elevar los filtros de verificación y bajar la exposición a fraudes por suplantación. En un contexto en el que organizaciones delictivas buscan abrir cuentas, solicitar créditos o modificar claves y accesos con datos ajenos, el documento pretende asegurar que la persona que realiza la gestión sea efectivamente el titular.

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Entre sus cambios más relevantes figura el refuerzo del esquema de seguridad. Esta edición incorpora 64 elementos de protección, frente a los 16 del DNIe 2.0 presentado en 2020. El desarrollo incluye textos e imágenes microscópicas en alta resolución para dificultar copias o falsificaciones, además de hologramas de mayor complejidad y un sello central con el símbolo del Inti Raymi, que suma un componente adicional de autenticación visual y técnica.

Las mejoras también alcanzan al soporte físico y a la tecnología interna. El DNI electrónico 3.0 se fabrica con 100 % policarbonato, lo que incrementa la resistencia al calor y a la radiación ultravioleta, extiende su durabilidad y complica intentos de manipulación. A la vez, integra un chip criptográfico más avanzado, con códigos internos actualizados para procesar información ciudadana bajo estándares más exigentes. En el reverso, añade un código QR único, pensado para comprobar la autenticidad del documento de manera inmediata durante verificaciones.

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