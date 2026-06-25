Michelle Onetto, exintegrante de Zaca TV, exige rectificación a periodista tras ser vinculada con supuesto pago de María Pía Copello

Michelle Onetto responde a periodista y demanda rectificación

Michelle Onetto, exintegrante del proyecto digital Zacat TV, solicitó públicamente una rectificación al periodista Christian Bayro por haberla vinculado, sin pruebas, a un presunto pago realizado por la conductora María Pía Copello. La joven, que se dio a conocer como creadora de contenido y figura del programa, difundió un comunicado en sus redes sociales para rechazar categóricamente la información difundida en el espacio de “La Roro Network”.

“Las declaraciones de Christian Omar Bayro Delgado, que sugieren un supuesto vínculo mío con otro programa o productora, así como la recepción de pagos, son completamente falsas”, expresó Onetto en su pronunciamiento a través de las redes sociales, donde también remarcó el impacto negativo que estos rumores han tenido sobre su entorno y el equipo con el que trabajó en Zaca TV. En el mensaje, la influencer pidió responsabilidad al momento de emitir opiniones en medios y solicitó de manera explícita una rectificación pública de la información falsa.

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“Entiendo que en este medio se opine, pero también existe responsabilidad al difundir información. Es lamentable que, nuevamente, afirmaciones sin sustento generen ataques hacia mis compañeras, afectando mi imagen, credibilidad y trabajo. No suelo responder cada rumor que aparece, pero quedarse callada en este tipo de situaciones permite que me involucren en ‘chismes’ o atribuyan hechos que no me competen ni se sostienen en realidad”, indicó Onetto, quien no dio tregua a las especulaciones.

“Por respeto a mí, mi comunidad y a quienes me rodean, en esta ocasión, considero necesario aclarar y desmentir tales afirmaciones. Asimismo, solicito de manera explícita la rectificación pública de la información falsa por parte de quienes la difundieron.”, concluyó.

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Comunciado de Michelle Onetto, exintegrante de Zaca TV.

Salandela fue la primera en pronunciarse

La situación cobró notoriedad luego de que, durante una transmisión, Bayro asegurara que las tres integrantes de Zaca TV habrían sido contratadas para un nuevo programa de María Pía Copello, sugiriendo que habrían recibido un salario aun sin aparecer al aire. “Que las han estado manteniendo a las tres… su sueldo por contrato. Más de la mitad del año para que no salgan y recién aparezcan después de las elecciones”, afirmó el periodista.

El pronunciamiento de Michelle Onetto no fue el único. Andrea del Águila, conocida como Salandela y también exintegrante de Zaca TV, anunció que iniciará acciones legales contra Bayro tras sentirse perjudicada por las afirmaciones que la vinculan con un supuesto pago. “No he recibido dinero alguno, no tengo relación con dicho programa ni con la Sra. María Pía Copello como se especula en el programa emitido el día 22 de junio del 2026”, manifestó Salandela en su propio comunicado, en el que reiteró que las versiones difundidas son falsas y afectan su imagen pública.

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Salandela también denunció que la propagación de esta información le ha generado ataques personales y a sus compañeras, por lo que instó a los medios a actuar con mayor rigor. “Les pido que actúen con responsabilidad, evitando difundir información no verificada y absteniéndose de emitir ataques basados en afirmaciones sin sustento”, remarcó.

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En medio de la controversia, María Pía Copello se pronunció en su streaming ‘Sin más que decir’, donde aclaró que el origen del malentendido provino de una broma realizada junto a su equipo creativo cuando lanzaron el proyecto ‘Más Que TV’. “Cuando nosotros lanzamos ‘Más Que TV’… cometimos un montón de errores. Uno de esos errores fue justamente cuando ocurre todo esto de Zaca TV…”, relató la conductora, reconociendo que la situación se salió de control y que debieron evitar ese tipo de comentarios. “Pedimos disculpas… no debimos hacer la broma”, declaró Copello.

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Tanto Michelle Onetto como Salandela han insistido en la necesidad de una mayor responsabilidad por parte de quienes difunden rumores o acusaciones sin sustento, especialmente cuando estos pueden derivar en daños a la reputación y el bienestar de las personas involucradas.

María Pía Copello aclara rumores y la controversia alrededor de la supuesta contratación de exintegrantes de Zaca TV a su canal de streaming QTV. La presentadora aborda la difusión de información y las especulaciones por la audiencia. | YouTube / QTV