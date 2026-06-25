Presidente del JNE justifica entrega de credencial de senador a Fernando Rospigliosi pese a condena por difamación

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entregará este jueves la credencial de senador a Fernando Rospigliosi pese a que el presidente encargado del Congreso cuenta con una condena de primera instancia por difamación agravada contra la exfiscal de la Nación Delia Espinoza.
En declaraciones a la prensa, el presidente del JNE, Roberto Burneo, explicó que la entrega a Rospigliosi procede porque la sentencia fue apelada y, al no estar firme ni consentida, no se configura el impedimento legal que establecen las normas electorales.
“Nosotros vemos el ordenamiento jurídico y los impedimentos que establece la norma para poder juramentar al cargo. Salvo que haya una sentencia firme, nosotros hemos verificado y es una sentencia de primera instancia”, sostuvo Burneo ante la prensa.
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Burneo aclaró que el caso de Rospigliosi no constituye un precedente aislado. Además del senador electo de Fuerza Popular, otro candidato proclamado senador también recibirá su credencial pese a contar con una sentencia en segunda instancia, dado que presentó un recurso de casación que, afirma, mantiene la resolución sin firmeza. “No solamente es un candidato, sino son varias personas. Y ese es el ordenamiento jurídico nuestro”, apuntó.
El 15 de abril de 2026, el Juzgado Unipersonal de la Corte Suprema, a cargo de la jueza Norma Carbajal Chávez, condenó a Fernando Rospigliosi a 9 meses de pena privativa de libertad suspendida, 100 días multa y una reparación civil de 200.000 soles por declaraciones públicas en las que calificó a Espinoza como “aliada del terrorismo y de las economías ilegales”. La magistrada determinó que esas expresiones constituyeron un exceso en el ejercicio de la libertad de expresión y afectaron el honor de la exfiscal.
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Tras la emisión de la sentencia, Espinoza —en su condición de decana del Colegio de Abogados de Lima— solicitó al JNE evaluar la exclusión de Rospigliosi del proceso electoral. El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 rechazó el pedido al concluir que la etapa procesal habilitada para adoptar una medida de exclusión había concluido antes de que se emitiera la sentencia condenatoria. El JEE remitió el caso al JNE para que determinara si procedía la proclamación y entrega de credenciales.
Rospigliosi apeló la condena y argumentó que sus declaraciones supuestamente estaban amparadas por la inmunidad parlamentaria. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema es la instancia que deberá confirmar o revocar la sentencia de primera instancia.
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Entrega de credenciales
La ceremonia de entrega de credenciales a los 60 senadores electos para el período 2026-2031 está programada para este jueves 25 de junio a las 11 de la mañana en el auditorio del Colegio Médico del Perú, en el distrito de Miraflores. La jornada del viernes 26 corresponderá a los 130 diputados.
No obstante, este jueves no recibirá su credencial el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien ha desistido de asumir como senador para postular como teniente alcalde de Lima Metropolitana. Políticos han calificado la maniobra de López Aliaga como un “fraude a la ley” debido a que se estaría allanando el camino para que vuelva a asumir como alcalde de la capital.
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