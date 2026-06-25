Perú

JNE EN VIVO hoy: entrega de credenciales a senadores y representantes del Parlamento Andino

El Jurado Nacional de Elecciones formaliza el retorno a la bicameralidad en el Congreso del Perú con un despliegue oficial en Miraflores. Conoce el cronograma de entrega, la distribución de escaños para senadores y diputados electos, y el minuto a minuto del evento que define las fuerzas políticas para el período legislativo 2026-2031

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Mesa de madera con manos de dos personas, documentos apilados, sobres, bandera de Perú doblada, dos micrófonos, vaso, portapapeles y el logo JNE en el fondo.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizarán la proclamación oficial de los resultados electorales en una ceremonia llevada a cabo en la sala institucional de su sede en Perú. Durante el acto, las autoridades del organismo detallarán los resultados finales del proceso electoral, respaldando la transparencia y legitimidad de los comicios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) inicia la distribución oficial de credenciales a los legisladores electos para el período parlamentario 2026-2031. Tras culminar el procesamiento de actas y la resolución de impugnaciones, el máximo organismo electoral formaliza el llamado a quienes integrarán el retorno a la bicameralidad en el Congreso de la República.

Las ceremonias programadas marcan el cierre del cronograma tras las últimas Elecciones Generales 2026. Los documentos otorgados representan el respaldo legal indispensable que acredita a los nuevos representantes de la voluntad popular, habilitándolos directamente para la fase de juramentación ante el Palacio Legislativo en el mes de julio.

16:24 hsHoy
Roberto Burneo, presidente del JNE, habla sobre el proceso electoral democrático y la entrega de credenciales. JNE TV

Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ofrece una conferencia de prensa sobre la ceremonia de entrega de credenciales a los senadores y representantes del Parlamento Andino electos. Además, detalla el cronograma para la proclamación final de resultados y el inicio del proceso para las próximas elecciones regionales y municipales.

15:56 hsHoy

José María Balcázar llega a la ceremonia de entrega de credenciales del JNE en Miraflores

José María Balcázar llega a la ceremonia de entrega de credenciales del JNE en Miraflores. JNE TV
15:44 hsHoy

Jorge Nieto Montesinos, excandidato presidencial, llega al Colegio Médico para la entrega de credenciales

Jorge Nieto Montesinos, excandidato presidencial, llega al Colegio Médico para la entrega de credenciales. JNE TV
15:24 hsHoy

Ceremonias se trasladan a Miraflores por dos fechas consecutivas

Colegio Médico del Perú
Colegio Médico del Perú

El Pleno del tribunal electoral, liderado por su presidente Roberto Burneo Bermejo, encabeza los actos protocolares en el auditorio del Colegio Médico del Perú, ubicado en el distrito de Miraflores. La pauta institucional dividió los eventos en dos jornadas sucesivas que iniciarán desde las 11:00 horas, con estrictos controles de acceso y cobertura de prensa.

La distribución de espacios responde a las necesidades técnicas y operativas del nuevo diseño del Legislativo. El despliegue logístico del JNE en esta locación miraflorina busca agilizar los accesos de las futuras bancadas y representantes internacionales que acudirán a presenciar la instalación legal del Poder Legislativo peruano.

15:24 hsHoy

Senadores electos reciben su acreditación oficial hoy jueves

La primera jornada está reservada exclusivamente para los integrantes de la cámara alta. Un total de 60 senadores proclamados recibirán el documento que formaliza su retorno a las funciones de control y legislación de mayor jerarquía. De este grupo, 30 corresponden al distrito único nacional y los otros 30 representan a los distritos electorales múltiples del interior del país.

Junto a los miembros de la cámara alta, los cinco parlamentarios andinos titulares y sus respectivos suplentes también acudirán a recibir sus credenciales de manos del colegiado electoral. Este grupo asume la responsabilidad de la representación geopolítica del Perú ante los órganos del sistema de integración regional durante los próximos cinco años.

15:24 hsHoy

Cámara de Diputados: 130 legisladores citados para el viernes

Infografía con dos diagramas en forma de hemiciclo llenos de círculos de colores, representando la distribución de escaños en la Cámara de Diputados y el Senado de Perú.
La infografía muestra la composición de la Cámara de Diputados (130 escaños) y el Senado (60 escaños) de Perú, destacando la distribución de asientos entre seis partidos políticos y sus líderes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El viernes corresponderá el turno a los elegidos para la Cámara de Diputados, conformada por 130 parlamentarios que ganaron una curul en la pasada contienda en las urnas. La distribución de estas plazas legislativas agrupa a 28 representantes elegidos por distritos múltiples y 102 escaños asignados de forma estrictamente proporcional a la población electoral de cada región.

La entrega del título oficial a los diputados consolida la conformación final del sistema bicameral. Este bloque representa el núcleo de la iniciativa legislativa y la fiscalización directa en las diversas provincias del territorio nacional, completando así la arquitectura estatal del nuevo Congreso de la República del Perú.

15:23 hsHoy

Pleno del JNE ratifica legitimidad de los resultados electorales

Roberto Burneo fue elegido presidente del JNE para el periodo 2024-2028. Foto: JNE
Roberto Burneo fue elegido presidente del JNE para el periodo 2024-2028. Foto: JNE

El acto de entrega de credenciales toma como base legal estricta el acta de proclamación de resultados, un documento técnico y jurídico que fue suscrito por el Pleno del organismo electoral tras resolver las actas observadas y los recursos impugnatorios correspondientes a cada región.

El magistrado y presidente del organismo, Roberto Burneo Bermejo, destacó el respeto irrestricto al voto ciudadano emitido en los comicios de abril. Con la entrega de estas credenciales, las agrupaciones políticas adquieren plena responsabilidad para articular los acuerdos de gobernabilidad necesarios que requiere el país a puertas de la transferencia de funciones.

15:23 hsHoy

Nuevo Congreso 2026-2031 queda listo para el proceso de juramentación

La posesión de la credencial oficial funciona como el requisito administrativo definitivo para que los parlamentarios electos inicien el proceso de instalación de la Junta Preparatoria. A partir de este momento, los representantes están plenamente facultados para coordinar la mesa de acreditación interna directa en las oficinas del Poder Legislativo.

Los reportes institucionales confirman que la juramentación oficial del cargo se desarrollará en las semanas previas al 28 de julio, fecha en la que se instalará formalmente el periodo anual de sesiones. El inicio de la gestión legislativa coincidirá con la asunción del nuevo gobierno del Poder Ejecutivo.

15:20 hsHoy

Desafíos de la bicameralidad marcan la agenda de los nuevos representantes

Congreso bicameral oficializa reforma que elimina el transfuguismo y nuevas bancadas
Congreso bicameral oficializa reforma que elimina el transfuguismo y nuevas bancadas

El retorno al esquema de dos cámaras legislativas plantea retos operativos inmediatos para el grupo de parlamentarios elegidos para el periodo 2026-2031. Varios de los senadores que acuden a recoger su acreditación señalaron la necesidad de priorizar reformas de fondo en el reglamento del Congreso para adecuar los flujos de las comisiones de trabajo.

El nuevo modelo de Senado y Cámara de Diputados busca elevar el filtro de calidad de las leyes aprobadas y restituir el equilibrio de poderes. El debate inmediato girará en torno a la distribución de las oficinas congresales y el presupuesto asignado para el correcto funcionamiento administrativo de ambas instancias del aparato estatal.

15:19 hsHoy

Bancadas parlamentarias inician negociaciones internas en Lima

El Congreso de Perú pasará a ser bicameral a partir de 2026. (Foto: Difusión)
El Congreso de Perú pasará a ser bicameral a partir de 2026. (Foto: Difusión)

La concentración de figuras políticas en el distrito de Miraflores sirve como escenario para los primeros acercamientos multipartidarios con miras a la gobernabilidad. Con las credenciales del JNE en mano, las agrupaciones políticas con representación nacional aceleran el debate para consolidar las coordinaciones de los bloques o bancadas parlamentarias oficiales.

Los temas de debate prioritarios para el mes de julio incluyen la reactivación económica del país y las reformas en el ámbito de la seguridad ciudadana. Los líderes de las agrupaciones con mayor número de curules buscan tender puentes con los representantes de las regiones para asegurar los votos necesarios en la elección de la directiva del parlamento.

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