JNE EN VIVO hoy: entrega de credenciales a senadores y representantes del Parlamento Andino

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizarán la proclamación oficial de los resultados electorales en una ceremonia llevada a cabo en la sala institucional de su sede en Perú. Durante el acto, las autoridades del organismo detallarán los resultados finales del proceso electoral, respaldando la transparencia y legitimidad de los comicios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) inicia la distribución oficial de credenciales a los legisladores electos para el período parlamentario 2026-2031. Tras culminar el procesamiento de actas y la resolución de impugnaciones, el máximo organismo electoral formaliza el llamado a quienes integrarán el retorno a la bicameralidad en el Congreso de la República.

Las ceremonias programadas marcan el cierre del cronograma tras las últimas Elecciones Generales 2026. Los documentos otorgados representan el respaldo legal indispensable que acredita a los nuevos representantes de la voluntad popular, habilitándolos directamente para la fase de juramentación ante el Palacio Legislativo en el mes de julio.