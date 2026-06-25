Unión Europea rechaza la narrativa de fraude de Roberto Sánchez y pide respetar la voluntad expresada en las urnas

Composición: Infobae Perú

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) se sumó a los cuestionamientos contra las denuncias de supuesto fraude planteadas por el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, y aseguró que no ha encontrado indicios de manipulación intencionada durante ninguna etapa de la segunda vuelta presidencial. El pronunciamiento llega en medio de los pedidos de nulidad presentados por el exministro y de su anuncio de que no reconocerá un eventual gobierno de Keiko Fujimori si no prosperan sus recursos ante las autoridades electorales.

En un comunicado difundido este 25 de junio, la misión europea exhortó a los actores políticos a respetar las decisiones de los organismos competentes y evitar declaraciones que puedan afectar la legitimidad del proceso. El mensaje coincide con el emitido días atrás por la asociación civil Transparencia, que también descartó irregularidades tras desplegar observadores en Perú y en varias ciudades del extranjero, donde verificó actas y contrastó la información con los resultados oficiales.

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La Unión Europea descarta manipulación y pide respetar los resultados electorales

Resultados preliminares de la elección presidencial en Perú con 99.877% de actas contabilizadas, donde Keiko Fujimori obtiene el 50.121% de los votos frente a Roberto Sánchez. (ONPE)

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea informó que continúa monitoreando el conteo de votos correspondiente a la segunda vuelta presidencial y señaló que este procedimiento se desarrolla de acuerdo con la legislación vigente.

Según el comunicado oficial, los observadores europeos no han identificado elementos que permitan sostener las denuncias de una supuesta alteración del proceso.

“La MOE UE no ha hallado indicios de manipulación intencionada en ninguna etapa del proceso y hace un llamamiento a las partes interesadas para que respeten el resultado del proceso electoral y la voluntad del electorado”, indicó la misión.

El organismo internacional también pidió a los actores políticos actuar dentro del marco institucional y utilizar los mecanismos previstos por la ley para formular observaciones o impugnaciones.

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“La MOE UE insta a los actores políticos a respetar las decisiones de las autoridades competentes, evitar declaraciones que socaven la legitimidad del proceso electoral y cumplir con los principios del Pacto Ético Electoral”, señala el pronunciamiento.

Asimismo, recordó que cualquier cuestionamiento a los resultados debe canalizarse mediante los procedimientos establecidos por la normativa peruana. La misión europea también solicitó a las autoridades electorales acelerar la resolución de los recursos pendientes y oficializar los resultados definitivos en el menor tiempo posible.

El informe final de la misión, junto con sus recomendaciones, será presentado a mediados de agosto, según precisó la delegación europea.

Misiones de observación electoral contradicen las declaraciones de Roberto Sánchez

Frente a un resultado electoral reñido, Roberto Sánchez manifestó que no reconocerá un gobierno encabezado por Keiko Fujimori si el Jurado Nacional de Elecciones no garantiza la seguridad jurídica y llamó a la ciudadanía a defender la democracia.

El pronunciamiento de la Unión Europea se produce después de que Roberto Sánchez asegurara públicamente que existe un “fraude en desarrollo” relacionado con el voto emitido por los peruanos en el extranjero.

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El líder de Juntos por el Perú presentó una solicitud para anular los sufragios registrados en 119 oficinas consulares y cuestionó una resolución de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que eliminó para la segunda vuelta la obligación de escanear y digitalizar las actas provenientes del exterior.

Sánchez sostiene que esa modificación habría afectado la cadena de custodia y abierto la posibilidad de una supuesta manipulación en beneficio de Keiko Fujimori, aunque hasta el momento no ha presentado pruebas que respalden dichas afirmaciones.

Sin embargo, los organismos de observación internacional han mantenido una posición distinta desde el mismo día de la elección. El 7 de junio, la jefa de la misión europea, la eurodiputada italiana Annalisa Corrado, informó que la jornada electoral transcurrió con normalidad en todo el país.

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“Las votaciones se han desarrollado con tranquilidad. En algunos sitios ha habido retrasos, pero no retrasos grandes. Una vez que han abierto las mesas, todo ha fluido con bastante tranquilidad”, declaró entonces a TV Perú.

La representante europea recordó además que cerca de 150 observadores fueron desplegados en diferentes regiones para supervisar el proceso y visitar decenas de locales de votación durante la segunda vuelta presidencial.

Esa evaluación inicial fue complementada posteriormente con la declaración preliminar difundida el 9 de junio y ahora con el nuevo comunicado del 25 de junio, en el que la misión reitera que el cómputo se desarrolla conforme a las disposiciones legales y sin evidencias de manipulación intencionada.

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