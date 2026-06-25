Rafael López Aliaga: ”Yo si reconozco que Keiko Fujimori ha ganado en buena ley, ha ganado su primera y segunda vuelta"

Este video presenta un programa de análisis político. Un presentador se encuentra en un estudio, interactuando con la audiencia a través de comentarios en pantalla y un código QR. Se muestran imágenes de figuras políticas en el contexto de eventos electorales, incluyendo a un funcionario con una banda presidencial y al candidato Roberto Sánchez. La discusión aborda temas relacionados con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El contenido corresponde a una emisión de cobertura política.

El exalcalde de Lima y excandidato presidencial Rafael López Aliaga se pronunció sobre la narrativa de “fraude en desarrollo” planteadas por el candidato de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, quien ha anunciado nuevas movilizaciones para cuestionar un eventual triunfo de Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, en la segunda vuelta electoral.

López Aliaga, quien mantiene denuncias contra autoridades sistema electoral por las irregularidades presentadas en la primera jornada electoral del 12 de abril que lo dejó fuera del balotaje, aseguró que las denuncias presentadas por Sánchez no tienen sustento y afirmó que reconoce a Fujimori como la ganadora del proceso electoral.

PUBLICIDAD

En entrevista con el programa Beto A Saber de Willax, el líder de Renovación Popular fue consultado sobre si encontraba alguna similitud entre sus propios reclamos electorales y los cuestionamientos del candidato de JP. Ante ello, negó que ambos casos sean comparables y afirmó que, a diferencia de sus denuncias, Sánchez no tendría argumentos válidos para desconocer el resultado.“En nada, en nada. No tiene razón porque él no hubiera competido para empezar”, respondió.

El exaspirante presidencial sostuvo que, desde su perspectiva, Keiko Fujimori sí obtuvo los votos necesarios para llegar a la segunda vuelta y posteriormente ganar la elección, mientras que cuestionó que Sánchez haya llegado a esa instancia electoral.

PUBLICIDAD

“Yo lo que tengo cierto es que la señora Fujimori tenía en primera vuelta los votos. Ahí no ha habido trafa (...) Yo sí reconozco a la señora Fujimori como presidenta del Perú”, afirmó.

“Le regalaron la segunda vuelta a Sánchez”

Durante la entrevista, López Aliaga volvió a lanzar la acusación de que el candidato de Juntos por el Perú fue favorecido por la ONPE, entonces presidido por el renunciado Piero Corvetto, aquel 12 de abril cuando se dejó a miles de peruanos en Lima, el bastión de Renovación Popular, sin votar ese mismo día.

“Él hubiera no competido para empezar. Él no tiene por qué estar en la segunda vuelta, no tenía por qué estar”, afirmó López Aliaga durante la entrevista televisiva. En esa línea, sostuvo que el resultado que permitió la participación de Sánchez en el balotaje responde, según su versión, a una alteración del proceso. “Me han robado a mí (el pase) para regalárselo a él”, añadió, al insistir en sus cuestionamientos al desarrollo de la elección.

PUBLICIDAD

Roberto Sánchez, candidato de Juntos Por El Perú, criticó duramente a Rafael López Aliaga, postulante de Renovación Popular, por sus acusaciones de fraude electoral tras el conteo de la ONPE que lo alejan de la segunda vuelta. (Composición: Infobae Perú)

“Porque esta gente lo planeó todo contra mí, ¿te das cuenta? De la ONPE, su enemigo era yo y estaba claramente direccionada toda la estrategia para fregar el voto de la nación popular. Quinientos mil votos menos”, añadió López Aliaga, quien además recordó lo difundido en el programa de Willax, donde se atribuyó al encargado de la presidencia de la República, José María Balcázar, la frase “sobre mi cadáver gana ‘Porky’”, en referencia a una acusación de que el actual presidente habría influenciado en los resultados.

“Que Keiko haya ganado es el peor castigo para esta gente”

López Aliaga expresó que, pese a sus críticas al proceso electoral y a la actuación de los organismos encargados del conteo de votos, considera que Keiko Fujimori sí es vencedora en la contienda, lo que, según dijo, debe ser reconocido dentro del marco institucional.

PUBLICIDAD

“Pero que la señora Fujimori estaba en la primera y la segunda, estaba; y que ha ganado la señora, ha ganado. Y ese es el peor castigo para esta gente. Por eso me siento un poco... no es lo óptimo, pero... ella ha ganado en buena ley”, señaló.

Consultado sobre si habría ganado la elección frente a Keiko Fujimori en caso de no haberse producido, según su versión, una afectación en el conteo de votos a favor de Roberto Sánchez, López Aliaga, evitó dar una respuesta categórica y dejó la decisión en manos del electorado. “Eso tendría que decirlo, pues, el pueblo. Yo no-”, señaló inicialmente, pero luego añadió: “Yo intuyo que sí le ganaba, pero ella no ha hecho la trafa. ¿Te das cuenta?”.

PUBLICIDAD

Finalmente, el ahora postulante para teniente alcalde de Lima insistió en sus cuestionamientos previos contra la ONPE, organismo al que responsabiliza de presuntas irregularidades que lo dejaron fuera del balotaje presidencial, entre las que menciona la supuesta alteración del orden del conteo de votos, la falta de cadena de custodia en el material electoral hallado en las calles de Lima y el ingreso de sufragios sin actas en el sistema durante etapas clave del escrutinio.