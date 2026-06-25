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Alondra García Miró deslumbra con la remodelación de su exclusivo departamento en Lima: “Work in progress...”

La modelo peruana revela imágenes exclusivas del proceso de remodelación de su vivienda, donde la amplitud y la luz natural marcan el diseño de su nuevo hogar en la capital

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Alondra García Miró deslumbra con la remodelación de su departamento en Lima: un pequeño tour
Alondra García Miró deslumbra con la remodelación de su departamento en Lima: un pequeño tour

La modelo peruana Alondra García Miró compartió con sus seguidores imágenes que muestran el progreso en la remodelación de su vivienda ubicada en Lima, un proyecto que inició tras adquirir el inmueble en 2025. La influencer mostró a través de un breve video en sus redes sociales los cambios más recientes en su nuevo hogar, que se distingue por su amplitud, luminosidad y un estilo contemporáneo.

El impacto visual del departamento destaca por sus colores claros y grandes ventanales que ofrecen vista directa a un parque, elementos que, según García Miró, fueron prioridad al planear la transformación del espacio. En un recorrido publicado este 24 de junio, la también exparticipante de ‘Esto es guerra’ expresó la satisfacción que le produce ver los avances: “Work in progress... Un pequeño tour de cómo está quedando”, escribió.

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El proceso, relató la modelo, ha resultado exigente y absorbente. De acuerdo con lo señalado en sus historias de Instagram, la supervisión de la obra requiere que divida su tiempo entre las responsabilidades laborales y el seguimiento de cada detalle de la remodelación. La propia García Miró comentó que esta dedicación ha reducido de forma considerable su actividad habitual en redes sociales.

La modelo y exintegrante de ‘Esto es guerra’ comparte una mirada exclusiva a su nueva vivienda.

Un pequeño tour

Para la influencer, involucrarse personalmente en la gestión de la obra es indispensable para garantizar que el resultado refleje su estilo y visión.. La vivienda, aún sin amueblar, permite apreciar la amplitud de los ambientes y la entrada de luz natural, dos aspectos que la modelo busca resaltar.

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La decisión de establecerse en la capital peruana marca un contraste con versiones difundidas previamente por figuras del espectáculo local. Magaly Medina, en una de sus ediciones de Magaly La Firme, aseguró que el novio de García Miró, el empresario español Francisco Alister, habría adquirido una propiedad en Europa para mudarse con la modelo.

Sin embargo, la protagonista de esta historia optó por consolidar su propio espacio en Perú, lo que, según sus declaraciones, responde a la necesidad de contar con un hogar propio en la ciudad donde creció.

Este movimiento cobra relevancia en el contexto de la vida personal y profesional de Alondra García Miró, cuyo trabajo la mantiene en constante desplazamiento entre diferentes destinos. A pesar de sus compromisos internacionales, la modelo eligió invertir en una propiedad en Lima, evidenciando el vínculo que mantiene con la ciudad y su entorno familiar.

Foto en blanco y negro de Alondra García Miró y su novio en la orilla de una playa, él sin camisa y ella en bikini, ambos sonriendo
Alondra García Miró comparte tierna imagen junto a su novio en una playa, demostrando su felicidad y complicidad.

La reforma, que se encuentra en una fase avanzada pero aún inacabada, revela la preferencia de García Miró por ambientes abiertos y luminosos. El departamento cuenta con ventanales de piso a techo y una distribución que prioriza la conexión visual con el exterior.

García Miró compartió con sus seguidores cómo la obra representa el proyecto personal más importante de su carrera reciente, y no ha dudado en mostrar los retos que supone gestionar una reforma de estas características.

En el video compartido, la modelo mostró áreas del departamento que aún aguardan por el mobiliario definitivo. Pese a ello, la imagen general del lugar permite anticipar el estilo sobrio y moderno que busca imponer en su vivienda. La influencer ha mantenido informados a sus seguidores sobre cada etapa del proceso, y que la expectativa por conocer el resultado final es alta entre quienes siguen sus publicaciones.

Composición dividida: Magaly Medina en un set de TV con blusa celeste. A la derecha, Alondra García Miró y Francisco Alister Moreno en atuendos formales sonriendo
Magaly Medina revela que el novio de Alondra García Miró, Francisco Alister Moreno, le compró una casa en España, donde planean mudarse pronto.

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