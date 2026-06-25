Japón vs Suecia EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo F del Mundial 2026

Horarios del partido: México (17:00 horas), Perú (18:00 horas), Colombia (18:00 horas), Ecuador (18:00 horas), Venezuela (19:00 horas), Chile (19:00 horas), Bolivia (19:00 horas), Paraguay (20:00 horas), Uruguay (20:00 horas), Argentina (20:00 horas) y España (01:00 horas del 26 de junio).
Canales de transmisión: Perú (DSports), Ecuador (DSports), Colombia (DSports), Venezuela (DSports), Chile (DSports), Uruguay (DSports y Canal 5), Argentina (DSports y TyC Sports), Paraguay (POPU TV), Estados Unidos (Telemundo) y México (ViX Premium).
¡Duelo decisivo! Japón chocará con Suecia hoy, jueves 25 de junio, por la fecha 3 del Mundial 2026. Los ‘nipones’ y los suecos definirán su clasificación a los 16avos en el Grupo F en la última jornada de la fase de grupos.
Así llega Japón al partido
La selección de Japón afronta la tercera jornada del Grupo F del Mundial 2026 tras firmar un inicio prometedor en la fase de grupos. Su debut en Dallas fue ante Países Bajos, donde los asiáticos igualaron 2-2 en un encuentro marcado por dos remontadas. Virgil van Dijk puso en ventaja a los neerlandeses, pero Keito Nakamura respondió rápidamente. Más tarde, Crysencio Summerville volvió a adelantar a Países Bajos, aunque Daichi Kamada logró el empate definitivo en los minutos finales.
En la segunda fecha, Japón mostró su mejor versión al superar con amplitud a Túnez por 4-0 en el Estadio Monterrey. Daichi Kamada abrió el marcador tras una acción de Nakamura, seguido por un potente remate de Ayase Ueda que amplió la ventaja. Ya en la segunda parte, Junya Ito anotó el tercer tanto y Ueda, con un cabezazo, sentenció el resultado.
Así llega Suecia al partido
Suecia llega a la tercera fecha del Grupo F del Mundial 2026 con un saldo equilibrado tras sus primeras dos presentaciones. El debut fue favorable para los escandinavos, que vencieron a Túnez por 5-1. En ese encuentro, el equipo mostró autoridad ofensiva, con goles de Yasin Ayari —autor de dos tantos—, Alexander Isak, Viktor Gyokeres y Mattias Svanberg. El dominio sueco quedó reflejado en el resultado y en la capacidad para capitalizar los errores del rival desde el inicio.
Sin embargo, el segundo partido presentó un escenario adverso. Países Bajos se impuso por 5-1 en el Estadio Houston, aprovechando las debilidades defensivas de los suecos. El conjunto neerlandés resolvió el encuentro con dobletes de Brian Brobbey y Cody Gakpo, mientras que Suecia solo pudo descontar sin encontrar respuestas para contrarrestar la superioridad del adversario.
Con estos antecedentes, Suecia encara el duelo ante Japón con una victoria y una derrota, sabiendo que el resultado será determinante para sus aspiraciones de clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026. El equipo buscará ajustar su defensa y volver a exhibir el poder ofensivo mostrado en el debut, con el objetivo de asegurar su lugar en los octavos de final.
Dónde ver Japón vs Suecia por el Mundial 2026
El partido entre Japón y Suecia podrá seguirse en Perú y en toda Sudamérica gracias a la señal de DirecTV, que transmitirá el encuentro en vivo por televisión. Para quienes prefieren opciones digitales, la plataforma DGO permitirá acceder a la transmisión en directo desde una amplia variedad de dispositivos, facilitando así el seguimiento del partido desde cualquier lugar.
Además de la cobertura audiovisual, los aficionados contarán con un seguimiento detallado a través de Infobae Perú. El portal ofrecerá una cobertura completa: desde la previa y el relato minuto a minuto, hasta la información de los goles, las incidencias más relevantes y las declaraciones de los protagonistas.
Horarios del Japón vs Suecia por el Mundial 2026
El enfrentamiento entre Japón y Suecia por el Mundial 2026 presenta una programación horaria adaptada a diversas regiones. El partido dará inicio a las 18:00 horas de Perú, compartiendo este horario con Colombia y Ecuador.
En México, el encuentro comenzará a las 17:00 horas, mientras que en Bolivia, Estados Unidos, Venezuela y Chile el pitazo inicial será a las 19:00 horas. Para Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, el partido está previsto a las 20:00 horas.
En otras latitudes, los aficionados podrán seguir el choque a las 1:00 horas de Suecia y a las 8:00 horas de Japón del jueves 25 de junio. De este modo, la organización facilita el acceso al encuentro a hinchas de diferentes continentes, ampliando la audiencia y el alcance del torneo.
Así va la tabla del Grupo F por el Mundial 2026
Al cierre de la segunda jornada del Grupo F en el Mundial 2026, Países Bajos y Japón comparten el liderazgo con 4 puntos cada uno, producto de una victoria y un empate en sus respectivos partidos. Suecia se encuentra en la tercera posición con 3 unidades, mientras que Túnez permanece en el fondo de la tabla sin sumar puntos.
El formato de la competencia establece que los dos primeros equipos de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros, clasificarán a la siguiente ronda del torneo. Esto significa que la definición del grupo sigue abierta y que un buen resultado en la última fecha puede ser decisivo tanto para quienes pelean por la cima como para quienes buscan avanzar como mejor tercero.