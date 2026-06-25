Japón vs Suecia EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo F del Mundial 2026

¡Duelo decisivo! Japón chocará con Suecia hoy, jueves 25 de junio, por la fecha 3 del Mundial 2026 . Los ‘nipones’ y los suecos definirán su clasificación a los 16avos en el Grupo F en la última jornada de la fase de grupos.

En la segunda fecha, Japón mostró su mejor versión al superar con amplitud a Túnez por 4-0 en el Estadio Monterrey. Daichi Kamada abrió el marcador tras una acción de Nakamura, seguido por un potente remate de Ayase Ueda que amplió la ventaja. Ya en la segunda parte, Junya Ito anotó el tercer tanto y Ueda, con un cabezazo, sentenció el resultado.

La selección de Japón afronta la tercera jornada del Grupo F del Mundial 2026 tras firmar un inicio prometedor en la fase de grupos. Su debut en Dallas fue ante Países Bajos , donde los asiáticos igualaron 2-2 en un encuentro marcado por dos remontadas. Virgil van Dijk puso en ventaja a los neerlandeses, pero Keito Nakamura respondió rápidamente. Más tarde, Crysencio Summerville volvió a adelantar a Países Bajos, aunque Daichi Kamada logró el empate definitivo en los minutos finales.

09:21 hs

Así llega Suecia al partido

Suecia llega a la tercera fecha del Grupo F del Mundial 2026 con un saldo equilibrado tras sus primeras dos presentaciones. El debut fue favorable para los escandinavos, que vencieron a Túnez por 5-1. En ese encuentro, el equipo mostró autoridad ofensiva, con goles de Yasin Ayari —autor de dos tantos—, Alexander Isak, Viktor Gyokeres y Mattias Svanberg. El dominio sueco quedó reflejado en el resultado y en la capacidad para capitalizar los errores del rival desde el inicio.

Sin embargo, el segundo partido presentó un escenario adverso. Países Bajos se impuso por 5-1 en el Estadio Houston, aprovechando las debilidades defensivas de los suecos. El conjunto neerlandés resolvió el encuentro con dobletes de Brian Brobbey y Cody Gakpo, mientras que Suecia solo pudo descontar sin encontrar respuestas para contrarrestar la superioridad del adversario.