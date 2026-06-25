La eufórica reacción de Jefferson Farfán al debut de Neymar Jr en el Mundial 2026: “Se me escarapela el cuerpo”

El exjugador de la selección peruana vivió el estreno del brasileño ante Escocia. Créditos: Satélite / Youtube.

El avance del Mundial 2026 ofrece a los aficionados jornadas cargadas de expectativa. En la fecha 3 de la fase de grupos, el debut de Neymar Jr se produjo en el triunfo de Brasil sobre Escocia. Jefferson Farfán, exintegrante de la selección peruana, siguió el encuentro desde su rol de panelista en su canal de Youtube, ‘Satélite+’, y no ocultó su entusiasmo al ver a ‘Ney’ ingresar al campo cerca del minuto 76.

En ese momento, Brasil ya superaba 3-0 a Escocia. El entrenador Carlo Ancelotti llamó a Neymar, quien realizaba ejercicios precompetitivos junto a sus compañeros. El ‘10’ del Santos se acercó a la banda, dejó el chaleco y se preparó para su ingreso en lugar de Matheus Cunha. Tras entrar, se persignó, miró al cielo en señal de agradecimiento y se dirigió a la ofensiva.

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Mundial 2026 - Escocia 0 - Brasil 3

La reacción de Farfán no tardó en llegar: “El estadio, hermano, se vuelve loco”, comentó durante la transmisión. Luego agregó: “La gente lo ama, Dios mío”, resaltando la magnitud del futbolista brasileño. Más adelante, el exdelantero expresó: “Se me escarapela el cuerpo”, reflejando el impacto que genera Neymar en él. La ‘Foquita’ ha manifestado en diversas ocasiones su admiración por el exjugador del Barcelona a través de sus redes sociales.

Tras su retiro, Jefferson Farfán emprendió diversos proyectos empresariales en Perú, incluyendo su programa de Youtube, Enfocados. En este espacio, entrevista a figuras del deporte tanto nacionales como internacionales. Uno de sus principales deseos es contar con Neymar Jr como invitado en su canal.

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La eufórica reacción de Jefferson Farfán al debut de Neymar Jr en el Mundial 2026.

Jefferson Farfán no pude volver a jugar por lesión

Durante el debut de Neymar Jr, Jefferson Farfán advirtió un aspecto físico del delantero brasileño. “Camina medio cojo, ¿no?”, comentó, aludiendo a la reciente lesión que marginó al ‘10’ del Santos de los dos primeros partidos del Mundial 2026.

En ese contexto, Aldo Olcese, exjugador y panelista del programa, le preguntó a Farfán por el estado de su propia rodilla, la cual motivó su retiro. “¿A ti cómo te va con ese tema? ¿Ya estás?”, consultó. La ‘Foquita’ respondió: “Sí, mejor, mejor. Gracias a Dios”.

Farfán aclaró que, debido a esa lesión, ya no puede jugar de manera competitiva. “Pichangueo de vez en cuando, muy rara vez, no puedo jugar un torneo”, explicó. Luego, bromeó sobre la posibilidad de regresar a una cancha si las condiciones económicas fueran atractivas: “Depende de cuánto haya”.

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Jefferson Farfán se retiró del fútbol profesional en 2022, tras lograr el bicampeonato con Alianza Lima, el club de sus amores. La decisión estuvo motivada por una lesión en la rodilla que le impedía continuar en competencia, obligándolo a recurrir a infiltraciones antes de cada partido para poder jugar sin dolor.

Jefferson Farfán formó parte de la selección peruana que jugó un Mundial en 2018.