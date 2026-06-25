Dónde ver Paraguay vs Australia HOY en Perú: canal tv online del duelo por Grupo D del Mundial 2026

Dónde ver Paraguay vs Australia por el Mundial 2026.

Hoy, jueves 25 de junio, Paraguay y Australia se enfrentarán por la tercera fecha del Mundial 2026 para definir quién se quedará con el segundo puesto del Grupo D. Ambos equipos llegan a este partido con la urgencia de sumar una victoria, ya que el resultado determinará el cruce en los dieciseisavos de final y podría evitarles enfrentarse a un rival de mayor jerarquía en la siguiente fase.

Con tres puntos en su haber, la ‘albirroja’ ocupa el tercer lugar, superada por los ‘socceroos’ únicamente por diferencia de goles. Esta situación agrega tensión al duelo, ya que un empate podría no ser suficiente para ninguno en caso de que otros resultados alteren la tabla.

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Dónde ver Paraguay vs Australia por el Mundial 2026

El partido entre Paraguay y Australia por la tercera fecha del Grupo D del Mundial 2026 se jugará hoy, jueves 25 de junio, en el Estadio Bahía San Francisco. El encuentro está programado para iniciar a las 21:00 horas de Perú. La transmisión televisiva estará a cargo de DirecTV, lo que asegura acceso a la cobertura desde la comodidad del hogar para quienes prefieren la experiencia tradicional en pantalla grande.

Para quienes optan por plataformas digitales, el partido se podrá seguir en vivo a través de DGO y Paramount+. Estas alternativas de streaming permiten ver el encuentro desde teléfonos, tabletas o computadoras, lo que facilita adaptarse a distintas rutinas y ubicaciones, garantizando flexibilidad y comodidad para no perderse ningún detalle.

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Además, quienes buscan un seguimiento más detallado contarán con la cobertura especial de Infobae. El portal ofrecerá información completa antes, durante y después del partido: desde la previa y las declaraciones de los protagonistas, hasta el relato minuto a minuto de lo que ocurra en esta tercera jornada del Grupo D, cuya sede es la ciudad de San Francisco.

También lo pasará por su aplicación llamada DGO. Créditos: DirecTV / Instagram.

Horario de Paraguay vs Australia por el Mundial 2026

El encuentro entre Paraguay y Australia por la tercera fecha del Grupo D del Mundial 2026 tendrá lugar el jueves 25 de junio en el Estadio Bahía de San Francisco, un recinto que puede recibir hasta 68 500 espectadores.

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El partido está programado para comenzar a las 21:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. Para los aficionados de Chile, Bolivia y Venezuela, el inicio será a las 22:00 horas, mientras que en Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay arrancará a las 23:00 horas. En México (CDMX), el pitazo inicial será a las 20:00 horas, y en Washington, Estados Unidos, el partido comenzará a las 22:00 horas.

FOTO DE ARCHIVO. Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo D - Turquía vs Paraguay - Estadio San Francisco Bay Area, Santa Clara, California, EE. UU. - 19 de junio de 2026. Jugadores de Paraguay posan para una foto grupal antes del partido. IMAGN IMAGES vía Reuters/Darren Yamashita

¿Cómo llegan Paraguay y Australia al partido?

El equipo de Gustavo Alfaro afronta la última fecha del grupo con renovada confianza tras una muestra de carácter en el Mundial 2026. El debut no fue el esperado, ya que Paraguay cayó por 4-1 ante la coanfitriona Estados Unidos, pero el equipo logró recuperarse y sumar una victoria crucial en la segunda jornada.

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En ese segundo partido, la ‘albirroja’ se impuso 1-0 a Turquía, con un gol solitario de Matías Galarza Fonda, resultado que permitió enderezar el rumbo y mantener vivas las aspiraciones de avanzar en el torneo. El equipo nacional llega así a la definición con la moral alta y la certeza de que depende de sí mismo para lograr el pase a la siguiente ronda.

El panorama para Australia es diferente. Los ‘socceroos’ comenzaron su participación con una victoria 2-0 sobre Turquía, pero en la segunda fecha sufrió una derrota por 2-0 ante Estados Unidos. Este traspié igualó la situación en el grupo, dejando a ambos conjuntos con la necesidad de sumar en la última jornada para evitar un rival complicado en los dieciseisavos de final.

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