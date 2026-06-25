Aumento salarial para el sector público en pugna: Ahora MEF propondría subir a S/726 millones el espacio fiscal

Cada vez sube más la oferta del MEF para aumentos salariales en la negociación colectiva, a casi un mes del nuevo gobierno. - Crédito Andina

Las reuniones fuera de la negociación colectiva siguen avanzando. Luego de que la representación del Poder Ejecutivo en las sesiones dieran la oferta final para el monto del espacio fiscal, el cual se usaría para los aumentos de los trabajadores del sector público, de diferentes regímenes, las confederaciones que representan a los empleados estatales salieron a las calles y coordinaron directamente con la Presidencia del Consejo de Ministros.

Fruto de ello, es que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) habría propuesto subir esa oferta final del espacio fiscal a S/676 millones, para incluso luego, según informan fuentes sindicales, hasta a S/726 millones, un monto que, sin embargo, aún resulta insuficiente para la representación trabajadora.

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Así, aún está pendiente que esta situación se resuelva. Por el lado del Ejecutivo se intenta hacer un aumento medido a puertas de la entrada del nuevo gobierno de Keiko Fujimori, la ganadora de las elecciones. Por parte de los trabajadores, se sostiene que sí habrían montos suficientes para espacio fiscal dado los millones de soles que se devuelven al Estado peruano por incapacidad de gasto; es decir, por presupuesto que no se gastó.

MEF elevaría el monto del espacio fiscal por sobre la "propuesta final" que había planteado en la negociación colectiva. - Crédito Andina

Siguen la pugna

Como se recuerda, luego de que el MEF diera su propuesta final de aumentos y monto del espacio fiscal para los diferentes regímenes de trabajadores del sector público, las confederaciones consideraron que era insuficiente y avanzaron su negociación por dos frentes: movilizarse en las calles y coordinar con un nivel más alto del Gobierno.

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Así, el pasado lunes 22 de junio, las confederaciones estatales sostuvieron una reunión con el mismo Presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, y más representantes del Ejecutivo. Esto, con el fin de conocer cuál es la posición política del Gobierno frente al pedido de ampliación del espacio fiscal destinado al incremento remunerativo propuesto en la negociación colectiva.

Luego, estas coordinaciones a este nivel continuaron el miércoles 24 de junio. Tras esto, el MEF estaría proponiendo subir inclusive más el espacio fiscal para destinar mayores montos de aumento salarial para los trabajadores del sector público.

⁠Aumento de sueldo en el sector público (Créditos: America Noticias)

La propuesta “final” del MEF

Cabe recordar que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio su propuesta final de aumentos, subiendo tan solo principalmente los montos para trabajadores del decreto legislativo 276.

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Luego de esto las confederaciones consideraron llevar sus pedidos “al más alto nivel del Gobierno” y salir a las calles (ambas cosas se cumplieron).

Estos son los aumentos que propone el MEF para los trabajadores estatales. Los gremios sindicales buscarían elevar el monto. - Crédito Andina

De esta manera quedaron los aumentos en discusión, desde la orilla del Ejecutivo:

Decreto legislativo 276 ( Administrativos ) del Gobierno nacional y gobiernos regionales: S/280 para profesionales, S/255 para técnicos, S/190 para auxiliares.

Decreto legislativo 276 (Administrativos) de gobiernos locales: S/100

D. Leg 728 , régimen privado : para Gobierno nacional y gobiernos regionales será de S/50 para entidades con escala aprobada entre 2023 y 2026, y de S/100 para entidades con escala aprobada antes del 2023. Para los gobiernos locales será de S/125

D. Leg. 1057 , CAS : Para Gobierno nacional, gobiernos regionales y locales será de S/100, para ingresos menores o iguales a S/4.364,19

Ley 31991, Guardaparques : Todos recibirán aumento de S/100

Ley 30057, Servicio civil : Todos recibirán S/50

Ley 29709, Servidores penitenciarios: Incremento de S/144,33, para llegar a una RIM de S/2.700.