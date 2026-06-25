Thalía Bentín lanza fuerte mensaje luego de que Diego Chavarri expusiera sus chats: “No gasto energía aclarando mentiras”

Tras varios días de silencio, Thalía Bentín decidió pronunciarse después de que Diego Chávarri hiciera públicos fragmentos de conversaciones privadas y hablara sobre el final de su relación en un pódcast. El exfutbolista expuso detalles personales de la ruptura, lo que generó diversas reacciones y mantuvo la separación en el centro de la conversación pública y en espacios de espectáculos.
La empresaria optó por no responder de inmediato ni dar entrevistas, y eligió su cuenta de Instagram para expresar su postura. Compartió un mensaje en el que dejó clara su decisión de no competir con otras versiones ni explicar su verdad a quienes prefieren el ruido mediático.
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“Me preguntaron si iba a contar mi versión, respondí que no. Quien tenía que saberla, ya la sabe. Quien no, creerá lo que le convenga. Yo no compito con relatos ajenos. No explico mi verdad a quien prefiere el ruido. No me defiendo de historias que no construí.”
El texto de Bentín también marcó distancia frente a rumores y versiones difundidas en redes y medios. En su mensaje, afirmó que no tiene interés en aclarar mentiras ni discutir relatos ajenos, y que la verdad no necesita defensa ni aprobación.
“No gasto energía aclarando mentiras ni discutiendo versiones que otros necesitan para sostenerse. La verdad no se defiende. No se grita. No se negocia. No persigue aprobación, simplemente ES. Y siempre ALCANZA. Quien necesita mentir para sostenerse, ya se delató solo.”
La publicación fue interpretada como una reacción a la actitud de Chávarri y su decisión de ventilar detalles privados. El mensaje se viralizó y generó debate sobre la forma de manejar conflictos personales en el espacio digital.
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¿Qué decían los chats que expuso Diego Chávarri?
En su pódcast, Diego Chávarri presentó fragmentos de conversaciones privadas con Thalía Bentín para explicar su versión sobre el final de la relación. Los mensajes mostraban que Bentín proponía tomar distancia y reconstruir el vínculo de forma gradual, mientras Chávarri ya había decidido no continuar.
En uno de los fragmentos, Bentín escribió: “Sé que mudarme es lo más sano, es lo que pensaba desde que estabas ahí dentro cuando pasó, pero quería hacer las cosas bien para recuperar la confianza... Creí que a lo mejor en la distancia y haciendo las cosas poquito a poquito se podía recuperar lo que un día tuvimos... Al menos lucharla e intentarlo.”
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La respuesta de Chávarri fue directa: “Es que no estoy entendiendo. ¿Te quieres separar? ¿Y seguir?” Para él, separarse implicaba un cierre definitivo, sin posibilidad de reconstrucción a distancia.
En otro fragmento, Bentín expresó su deseo de recomenzar sin presiones: “Quisiera empezar de cero. Viendo cómo iban las cosas. Sin presiones. Sabía que para eso teníamos que regresar a nuestro punto de inicio. Poco a poco recuperar la confianza de parte de ambos... No tengo apuro, sobre todo porque tengo claro mis sentimientos hacia ti. No existe otra persona en mi vida, solo tú.”
Pese a los intentos de su expareja, Chávarri dejó claro que no podía continuar la relación y que su decisión era definitiva. La difusión de estos mensajes y las declaraciones públicas de ambos han mantenido la separación como tema de interés en redes y medios.
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