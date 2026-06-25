Corte de luz en Lima y Callao, viernes 26 de junio: revisa distritos, zonas y horarios del ‘apagón’ programado

La empresa Pluz ejecutará este viernes 26 de junio una nueva jornada de cortes de luz programados en distintos distritos de Lima Metropolitana y el Callao, como parte de sus trabajos de mantenimiento preventivo y reforzamiento de la red de distribución eléctrica.
Estas intervenciones forman parte del plan de mejora del servicio eléctrico, con el objetivo de optimizar la estabilidad del sistema, reducir el riesgo de fallas y garantizar una distribución más segura y eficiente en diversas zonas de la capital.
De acuerdo con el cronograma oficial, las interrupciones serán temporales y se desarrollarán en horarios diferenciados, afectando sectores residenciales, avenidas y asociaciones de vivienda en San Juan de Lurigancho, Jesús María, Callao, San Martín de Porres, Los Olivos, Breña y Comas.
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Zonas afectadas por corte de luz este 26 de junio
San Juan de Lurigancho (09:30 – 18:30)
- AV. 16 DE MAYO
- AA.HH. LOS PORTALES DE BASILIO D
Jesús María (08:30 – 18:00)
- JR. CAYETANO HEREDIA CDRA. 6
- JR. HUÁSCAR CDRAS. 18, 19
- AV. SAN FELIPE CDRAS. 1, 7
Callao (08:00 – 18:00)
- AV. SAENZ PEÑA CDRAS. 6, 7, 8
- JR. ÁNCASH CDRAS. 8, 9
- JR. ARICA CDRAS. 6, 7
- JR. AREQUIPA NORTE CDRA. 1
- AA.HH. RUGGIA MZS. B, C, D, E
San Martín de Porres / Los Olivos (14:00 – 17:00)
- URB. PUERTA DE PRO MZS. F4, H4, I4, P4, Q4, R4, S4, T4, U4
- A. VIV. RES. RÍO SANTA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J
- URB. LAS GARDENIAS DE PRO MZS. B, C, E, F, G, H, I, J, K
Breña (08:30 – 18:30)
- AV. TINGO MARÍA CDRA. 10
- AV. VENEZUELA CDRA. 17
- CALLE CAUTIVAS CDRAS. 2, 3, 4
- CALLE RESTAURACIÓN CDRAS. 13, 14
- CALLE TARAPOTO CDRAS. 10, 11
- JR. CHAMAYA CDRA. 10
- PASAJE SAENZ PEÑA CDRA. 1
Comas (09:00 – 18:00)
- AV. TÚPAC AMARU (HOSPITAL DE COLLIQUE)
¿Por qué se producen estos cortes programados?
Los cortes programados de energía eléctrica se realizan como parte de un plan técnico de mantenimiento preventivo y mejora de la infraestructura del sistema de distribución. Su objetivo principal es garantizar la continuidad del servicio a largo plazo, evitando fallas inesperadas que podrían generar interrupciones más extensas o daños en la red eléctrica.
En términos operativos, las empresas concesionarias deben intervenir periódicamente redes, subestaciones, transformadores y conexiones domiciliarias para verificar su correcto funcionamiento. Estas labores incluyen el reemplazo de componentes desgastados, la revisión de líneas de media y baja tensión, el reforzamiento de estructuras eléctricas y la corrección de posibles puntos de sobrecarga.
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Asimismo, estos trabajos permiten reducir riesgos de cortes imprevistos causados por fallas técnicas, sobrecargas en horas de alta demanda o deterioro de la infraestructura por el tiempo de uso. Al programarse de manera anticipada, se puede aislar temporalmente determinadas zonas sin afectar de forma masiva el sistema eléctrico general, lo que facilita una intervención segura para los equipos técnicos.
Recomendaciones
Ante un corte de luz programado, es importante adoptar medidas preventivas que ayuden a reducir riesgos, proteger los equipos eléctricos y minimizar molestias durante la interrupción del servicio. Estas acciones permiten una mejor preparación del hogar y evitan incidentes al momento del restablecimiento de la energía.
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- Desconectar los electrodomésticos antes del inicio del corte (televisores, refrigeradoras, computadoras y otros equipos sensibles) para evitar daños por posibles variaciones de voltaje.
- Cargar con anticipación celulares, laptops y baterías externas para garantizar la comunicación durante el tiempo sin energía.
- Mantener cerrados los refrigeradores y congeladoras el mayor tiempo posible para conservar la cadena de frío de los alimentos.
- Contar con sistemas de iluminación alternativos como linternas o lámparas recargables, evitando el uso de velas por riesgo de incendio.
- Evitar el uso de ascensores durante el horario del corte programado para prevenir posibles atrapamientos.
- Planificar actividades del hogar o trabajo considerando los horarios de interrupción establecidos por la empresa eléctrica.
- Tener a la mano un kit básico de emergencia con agua, radio portátil y elementos de primera necesidad en caso de cortes prolongados.
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