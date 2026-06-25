Pasaporte por emergencia: ¿cuándo se puede solicitar y qué condiciones exige Migraciones?

Pasaporte / Aeropuerto Jorge Chávez

La opción de solicitar un pasaporte de emergencia en el aeropuerto existe para quienes llegan al día del viaje sin el documento vigente o necesitan uno nuevo con el tiempo en contra. En Perú, la Superintendencia Nacional de Migraciones mantiene un procedimiento por urgencia disponible para quienes cumplan las condiciones y presenten la documentación exigida.

El punto clave es el plazo: en oficinas de Migraciones y en los Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) que emiten pasaportes, el trámite por urgencia se habilita dentro de los dos días hábiles previos a la salida del vuelo internacional. En el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en cambio, la ventana es más estrecha: se atiende dentro de las ocho horas previas al embarque.

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Migraciones recalca que la atención es por orden de llegada y que no existen “turnos preferenciales” por vías externas. También advierte sobre ofertas para acelerar el proceso a cambio de dinero: la entidad indica que esas propuestas pueden ser intentos de estafa y deben denunciarse.

La oficina de Migraciones, destinada para la emisión de pasaportes de urgencia, estará disponible en la segunda fase del nuevo Jorge Chávez. Foto: Composición Infobae Perú

¿Qué debes presentar para solicitar el pasaporte por urgencia?

Antes de acudir a una sede habilitada —y especialmente si se piensa tramitarlo en el aeropuerto—, el ciudadano debe reunir los requisitos que Migraciones solicita para iniciar el procedimiento de urgencia y sustentar la cercanía del viaje.

Formulario PA – Pasaporte Electrónico ordinario para casos de urgencia.

Recibo de pago por derecho de trámite.

Tarjeta de embarque de la aerolínea (boarding pass) o el boleto de transporte aéreo (documento que acredita la compra del pasaje), con los datos del ciudadano correctamente indicados, en el que se acredite la proximidad del viaje internacional.

Declaración jurada por pérdida o robo de pasaporte, de ser el caso.

Demás requisitos para mayores o menores de edad, según sea el caso.

Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente (presentación requerida para la atención).

Consideración clave: el código de pago para casos de urgencia es diferente (código 01808).

¿Cuándo Migraciones otorga prioridad al trámite de pasaporte?

Migraciones contempla, además, situaciones excepcionales que pueden ser evaluadas con prioridad, siempre que estén debidamente sustentadas. En ese grupo se mencionan emergencias médicas, casos humanitarios y viajes urgentes respaldados por documentación.

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Según la entidad, estas solicitudes se revisan conforme a protocolos internos y se analizan de manera individual. La prioridad, señala Migraciones, no depende de pagos adicionales ni de gestiones externas o intermediarios, sino del sustento documentario y de la verificación que realice la institución.

En cuanto a los plazos por sede, Migraciones indica que el trámite por urgencia se puede iniciar en oficinas y sedes MAC dentro de los dos días hábiles previos al vuelo internacional. Para quienes necesitan resolverlo en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la atención está disponible dentro de las ocho horas previas al embarque, orientada a pasajeros con salida próxima que requieren el documento antes de abordar.

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Cómo realizar el pago del pasaporte de urgencia

El primer paso es el pago del derecho de trámite: S/ 120.90 por la expedición del pasaporte. Migraciones señala dos canales: la plataforma Págalo.pe (con el código 01808) o cualquier agencia o agente autorizado del Banco de la Nación. Durante la operación, el ciudadano debe indicar su número de DNI y conservar el comprobante para presentarlo en la sede.

Migraciones también precisa que quienes hayan efectuado un pago previo de S/ 98.60 deben completar la diferencia de S/ 22.30 mediante el código 01810.

Ahora pagarás más por el pasaporte peruano; sin embargo, su vigencia también subirá. Pero esto significa un ahorro para los ciudadanos. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Difusión

Con el pago realizado, el ciudadano debe acudir dentro del plazo correspondiente (dos días hábiles previos, o ocho horas antes del vuelo si es en el aeropuerto) y presentar el boarding pass o boleto aéreo, el Formulario PA, el recibo de pago y, si aplica, la declaración jurada por pérdida o robo. La entidad advierte que no reconoce canales especiales fuera de los mecanismos oficiales ni gestiones realizadas mediante terceros, y alerta sobre ofertas para “acelerar” el trámite a cambio de dinero.

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Cómo se realiza la toma de datos biométricos

Luego de validar los requisitos, personal de Migraciones realiza la captura biométrica: registro de huellas dactilares y fotografía oficial del solicitante. Para la toma de la foto, la entidad establece restricciones: no se permiten gafas con monturas grandes o lunas que impidan ver los ojos, lentes de contacto cosméticos de color, prendas que cubran la cabeza o el rostro, ni piercings faciales.

Completado el registro biométrico, el documento pasa a emisión. Migraciones informa que el pasaporte electrónico suele entregarse el mismo día de la atención y que, en la mayoría de los casos, el tiempo de espera puede llegar hasta dos horas desde el inicio del procedimiento. Además, recuerda que los ciudadanos con destino a Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay y Paraguay pueden salir del país únicamente con su DNI vigente, según convenios internacionales.

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