¿Cuándo inician los 16avos del Mundial 2026?: fechas, cruces y horarios en Perú de la etapa final

¿Cuándo inician los 16avos del Mundial 2026? (FIFA)

El Mundial 2026 está entrando en etapa decisiva tras jugarse la fecha 3 de la fase de grupos, la última instancia que definirá los clasificados a los dieciseisavos de final. Por primera vez, 32 selecciones disputarán esta etapa eliminatoria, lo que implica que tanto los dos mejores de cada grupo como los ocho terceros con mejor rendimiento avanzan a la etapa decisiva.

Argentina, Colombia, Noruega, Francia, Alemania, Estados Unidos, Marruecos, Brasil, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Suiza, Sudáfrica, y México; son los primeros equipos en asegurar su pase para la etapa decisiva tras superar la primera fase.

¿Cuándo inician los 16avos del Mundial 2026?

El arranque de los dieciseisavos de final en el Mundial 2026 se vivirá entre el domingo 28 de junio y el 3 de julio. Durante esos seis días, se disputarán los 16 partidos que determinarán qué selecciones acceden a los octavos de final. Esta ronda elimina cualquier margen de error, ya que cada duelo se juega a partido único.

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Los encuentros tendrán lugar en diversas sedes distribuidas entre México, Estados Unidos y Canadá, aprovechando varios de los estadios que ya fueron escenario de la fase de grupos. El formato es sencillo: el ganador de cada partido avanza a la siguiente ronda.

En caso de empate tras los 90 minutos reglamentarios, el reglamento establece que se jugarán 30 minutos adicionales de tiempo extra. Si la paridad persiste, la clasificación se resolverá mediante una tanda de penales. Así, cada cruce puede definir el destino de una selección en un solo encuentro, sin revancha posible.

¿Cuándo inicia el Mundial 2026? Día, horario y canal TV de la inauguración del torneo FIFA.

Los cruces de los 16avos del Mundial 2026

Sudáfrica A vs. Canadá (28 de junio - Los Angeles Stadium)

1º lugar Grupo C vs. 2º lugar Grupo F (29 de junio - Houston Stadium)

Alemania vs. 3º lugar Grupo A/B/C/D/F (29 de junio - Boston Stadium)

1º lugar Grupo F vs. 2º lugar Grupo C (29 de junio - Estadio Monterrey)

2º lugar Grupo E vs. 2º lugar Grupo I (30 de junio - Dallas Stadium)

1º lugar Grupo I vs. 3º lugar Grupo C/D/F/G/H (30 de junio - New York / New Jersey Stadium)

México vs. 3º lugar Grupo C/E/F/H/I (30 de junio - Estadio Ciudad de México)

1º lugar Grupo L vs. 3º lugar Grupo E/H/I/J/K (1 de julio - Atlanta Stadium)

1º lugar Grupo G vs. 3º lugar Grupo A/E/H/I/J (1 de julio - Seattle Stadium)

Estados Unidos vs. 3º lugar Grupo B/E/F/I/J (1 de julio - San Francisco Stadium)

1º lugar Grupo H vs. 2º lugar Grupo J (2 de julio - Los Angeles Stadium)

2º lugar Grupo K vs. 2º lugar Grupo L (2 de julio - Toronto Stadium)

Suiza vs. 3º lugar Grupo E/F/G/I/J (2 de julio - Vancouver Stadium)

1º lugar Grupo D vs. 2º lugar Grupo G (3 de julio - Dallas Stadium)

Argentina vs. 2º lugar Grupo H (3 de julio - Miami Stadium)

1º lugar Grupo K vs. 3º lugar Grupo D/E/I/J/L (3 de julio - Kansas City Stadium)

Esta combinación de fotos muestra al francés Kylian Mbappé, al argentino Lionel Messi y al noruego Erling Haaland durante sus respectivos encuentros del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026 (AP Foto/Derik Hamilton, left, Ashley Landis, y Pamela Smith)

Equipos clasificados a los 16avos del Mundial 2026

México : Disputará su encuentro de dieciseisavos el 30 de junio en el Estadio Ciudad de México, con la clasificación asegurada tras liderar su grupo.

Sudáfrica : Avanzó como segundo del grupo A, confirmando su lugar en la siguiente fase.

Suiza : Selló el primer puesto en el grupo B y estará presente entre los 32 mejores.

Canadá : Logró el boleto como segundo del grupo B, asegurando su continuidad en el torneo como selección anfitriona.

Bosnia y Herzegovina : Garantizó su participación al ubicarse entre los ocho mejores terceros de la fase de grupos.

Brasil : Finalizó en la cima del grupo C y clasificó directamente a la instancia de eliminación directa.

Marruecos : Se quedó con el segundo lugar del grupo C y obtuvo su pase a dieciseisavos.

Estados Unidos : Aseguró el liderato del grupo D y tiene programado su partido de dieciseisavos para el 1 de julio.

Alemania : Confirmó su clasificación tras vencer a Costa de Marfil en Toronto el 19 de junio.

Francia : Con dos victorias en el grupo I, mantiene su pase garantizado y definirá el liderazgo ante Noruega.

Noruega : Selló su pase a la siguiente ronda, como mínimo en el segundo puesto del grupo I.

Argentina : Obtuvo el liderato del grupo J gracias a dos triunfos consecutivos.

Colombia: Aseguró su clasificación en el grupo K tras sumar dos victorias en la fase inicial.

Mundial 2026 - Escocia 0 - Brasil 3