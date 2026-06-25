Terremoto en Venezuela: Hugo García acompaña a Isabella Ladera en sus mensajes de apoyo hacia su país natal

Hugo García y Isabella Ladera se unen para enviar mensajes de apoyo hacia Venezuela tras sismo

El reciente doble terremoto que sacudió a Venezuela el miércoles 24 de junio ha generado una ola de reacciones entre figuras públicas, tanto dentro como fuera del país. Entre ellas, Isabella Ladera, modelo y creadora de contenido venezolana, manifestó su preocupación y apoyo a sus compatriotas a través de varias publicaciones en redes sociales. Su pareja, el peruano Hugo García, exintegrante del programa “Esto es Guerra”, también expresó solidaridad y respaldo al pueblo venezolano, sumándose a los mensajes de aliento y empatía en medio de la emergencia.

La secuencia sísmica registrada por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) incluyó dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5, ambos con epicentro cerca de la ciudad de San Felipe, en el estado de Yaracuy, a unos 200 kilómetros de Caracas. Las imágenes que circularon en redes sociales mostraron escenas de alarma, personas evacuando edificios y daños materiales en diferentes regiones del país. De acuerdo con el balance oficial, más de 160 personas fallecieron y cerca de 1,000 resultaron heridas, cifras que han conmocionado a la comunidad internacional.

PUBLICIDAD

Mensajes de Isabella Ladera y Hugo García

Ante el impacto del desastre, Isabella Ladera recurrió a sus plataformas digitales para informar sobre la situación y expresar su pesar por lo ocurrido. En una de sus publicaciones, utilizó emoticones de la bandera venezolana, un corazón y un rostro triste como muestra de lamento.

Actualmente radicada en Miami, Ladera también difundió la imagen de una usuaria que solicitaba ayuda para un familiar que seguía con vida bajo los escombros de un edificio colapsado tras el terremoto. Así, la joven ha compartido diversas imágenes y mensajes relacionados con las consecuencias de la tragedia en Venezuela.

Publicaciones solidarias de Isabella Ladera tras terremoto en Venezuela. IG

El excompetidor de “Esto es Guerra”, Hugo García, se sumó a las muestras de solidaridad con Venezuela, acompañando a Isabella Ladera en sus publicaciones y replicando mensajes de apoyo en sus propias redes. “Mi corazón está con ustedes. Que Dios proteja a cada familia afectada”, compartió García, quien mantiene una relación con la modelo desde hace más de un año.

PUBLICIDAD

La pareja ha hecho pública su preocupación y ha instado a sus seguidores a informarse por canales oficiales sobre la situación en Venezuela. García, de nacionalidad peruana, también publicó un mensaje de apoyo dirigido a los venezolanos para que soliciten ayuda o coordinen asistencia a través de los comentarios de una publicación.

"Lugares que necesiten asistencia inmediata peguen un grito en los comentarios. Personas que estén dispuestas a colaborar o allegarse y apoyar en lo que se necesite, coordinen en los comentarios. Está publicación es SOLO para personas en Venezuela. Les dejo este post por si necesitan pegar un grito. Y para grupos que estén activos a colaborar. Por favor, sean bien específicos con las direcciones. Mucha fuerza“, se puede leer.

PUBLICIDAD

Publicaciones solidarias de Hugo García tras terremoto en Venezuela. IG

El doble sismo en Venezuela ha puesto a prueba la capacidad de respuesta y la solidaridad tanto a nivel nacional como internacional. Figuras como Isabella Ladera y Hugo García han convertido sus plataformas digitales en espacios de información y contención emocional, amplificando la necesidad de ayuda y promoviendo la empatía.

Mientras Venezuela continúa atendiendo las consecuencias del desastre, la red de apoyo se amplía con mensajes, acciones concretas y el ofrecimiento de asistencia especializada.

Perú ofrece ayuda especializada tras el doble terremoto

La respuesta internacional no se hizo esperar. Perú, a través del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, puso en alerta a un grupo de 40 especialistas en búsqueda y rescate urbano (USAR), preparados para viajar a Venezuela y colaborar en las labores de emergencia. Según explicó Mario Mark, jefe de la unidad USAR, el equipo ya se encuentra en fase de preparación y solo aguarda la solicitud formal de ayuda humanitaria por parte de las autoridades venezolanas.

PUBLICIDAD

Este contingente peruano pertenece a una fuerza élite entrenada para intervenir en escenarios de gran complejidad, como estructuras colapsadas tras terremotos o derrumbes. El equipo cuenta con herramientas para perforar concreto, cámaras de búsqueda en espacios confinados, sensores acústicos y unidades caninas especializadas en la localización de víctimas atrapadas. Los especialistas han intervenido previamente en emergencias similares dentro y fuera del país, lo que refuerza su capacidad de acción ante este tipo de tragedias.

El ofrecimiento de ayuda por parte de Perú ha sido reconocido en medios internacionales, mientras la comunidad venezolana en el exterior también coordina iniciativas de apoyo y donaciones. Las autoridades venezolanas aún evalúan el alcance de los daños y la infraestructura afectada, en medio de un clima de incertidumbre y llamados a la calma.

PUBLICIDAD

A view of the remains of a building damaged by earthquakes that hit the country, in Caracas, Venezuela, June 25, 2026. REUTERS/Fausto Torrealba