La duna más alta del planeta está en Perú Torres de Acarí, el nuevo ícono natural de alcance mundial.

El distrito de Acarí, en la provincia de Caravelí, región Arequipa, ha presentado oficialmente el complejo Torres de Acarí, identificado como el nuevo destino turístico de alcance nacional e internacional. El anuncio formal, realizado en el palacio municipal de Miraflores (Lima), marca la incorporación de la duna más alta del mundo a la oferta natural y turística del país, una estructura que alcanza los 1.894 metros de altura neta y supera todos los registros anteriores a nivel global. La noticia fue confirmada por Carlos Torres, presidente de la ONG Torres de Acarí, durante un acto que contó con la presencia de autoridades nacionales y del sector turístico, según informaron medios locales.

La presentación pública del complejo Torres de Acarí consolida el posicionamiento del sur peruano en el mapa internacional de turismo de aventura y naturaleza. La medición científica de la duna, impulsada por la propia ONG, estableció el récord mundial tras un proceso de verificación que incluyó el análisis comparativo de otras formaciones arenosas emblemáticas en el mundo.

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Personas y vehículos todoterreno transitan por la duna Torres de Acarí en Perú, reconocida como la más alta del planeta. (ONG Torres de Acarí)

Una formación geográfica sin precedentes y su potencial para la región

El complejo Torres de Acarí se sitúa a la altura del kilómetro 555 de la Panamericana Sur e integra dos hitos: la tradicional duna Toromata y la nueva estrella, la Duna Torres de Acarí. Este entorno ofrece paisajes desérticos de alto valor geológico y turístico, convirtiéndose en un polo de atracción para investigadores, especialistas en geografía y viajeros interesados en desafíos naturales de escala internacional.

Según explicó Carlos Torres durante su intervención, “todos se disputaban el récord, pero sin ninguna evidencia, entonces como a lo que me dedico es a trabajar en base científica, dije, haremos un estudio, y es así que comprobamos que Acarí es la duna más alta del mundo”. Este enfoque permitió, por primera vez, catalogar y comparar las principales dunas del mundo mediante estudios técnicos, validando la altura de la formación peruana. Además, el proyecto incluye la promoción de la duna Toromata, reconocida históricamente por las comunidades locales como parte de su identidad y patrimonio.

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Un vehículo todoterreno descansa en la duna de Torres de Acarí, la más alta del mundo en Perú, mientras un valle y montañas se extienden en el horizonte. (ONG Torres de Acarí)

La iniciativa busca impulsar el desarrollo económico y social del distrito de Acarí y de toda la provincia de Caravelí, promoviendo la llegada de inversiones, la generación de empleo y la apertura de nuevas oportunidades para las poblaciones locales. “Queremos compartir con el Perú y el mundo un patrimonio natural extraordinario que pertenece a todos. Torres de Acarí simboliza la grandeza de nuestra geografía y el enorme potencial que tienen nuestros territorios para generar orgullo, identidad, desarrollo y progreso”, subrayó el presidente de la ONG.

Turismo, ciencia y desarrollo sostenible en el corazón del desierto peruano

El lanzamiento de Torres de Acarí ha contado con la participación de autoridades como el alcalde de Miraflores, Carlos Canales; la diputada electa de Lima, Cecilia Chacón; y el ministro de Economía, Rodolfo Acuña. También estuvieron presentes representantes del sector turístico y empresarial, que destacaron la oportunidad de posicionar a Arequipa como un destino clave para el turismo de aventura y la investigación científica.

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Un vehículo todoterreno se ubica en la duna Torres de Acarí, Perú, la más alta del planeta, observando el extenso paisaje y el valle bajo un cielo anaranjado al atardecer. (ONG Torres de Acarí)

El proyecto, según indicó Torres, nació con el objetivo de dar a conocer el distrito a través de la ONG, priorizando alianzas con entidades que promueven el turismo y el desarrollo sostenible. Entre los atractivos principales del complejo figuran la Duna Torres de Acarí (1.894 metros de altura neta), la Duna Toromata y los paisajes desérticos de gran valor geológico.

Con esta incorporación, el Perú refuerza su reputación como uno de los países con mayor diversidad geográfica y paisajística del mundo, invitando a viajeros, científicos y amantes de la naturaleza a descubrir una experiencia única en el desierto. El reconocimiento internacional de las Torres de Acarí abre la puerta a nuevas rutas de turismo sostenible y conservación, según remarcó la ONG impulsora del proyecto.

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La duna Torres de Acarí en Perú, considerada la más alta del mundo, se extiende con sus crestas y ondulaciones bajo un cielo con nubes rosadas al atardecer. (ONG Torres de Acarí)