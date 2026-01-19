Nuevos hallazgos revelan cómo el estrés financiero puede modificar el envejecimiento del corazón humano

El estrés financiero afecta a personas de todas las edades y niveles de ingresos, según organismos de salud internacionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estrés financiero se ha convertido en una de las preocupaciones más extendidas en sociedades de todo el mundo. Según información de entidades de salud y bienestar, se refiere a la tensión emocional y mental que surge cuando una persona experimenta dificultades para afrontar sus obligaciones económicas o teme no poder cubrir sus necesidades básicas.

Esta forma de agobio puede aparecer en múltiples escenarios. Muchas veces, comienza tras la pérdida de un empleo o cuando una persona no logra encontrar trabajo suficiente para sostenerse. Otras causas frecuentes incluyen la acumulación de deudas impagables, la preocupación constante por gastos futuros o problemas derivados de prácticas como el juego problemático, que pueden desestabilizar aún más la economía familiar, destacan Health Direct y el Gobierno de Canadá.

Expertos aseguran que el estrés financiero altera la salud general de las personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vida cotidiana puede verse afectada por el estrés financiero en momentos de incertidumbre, cuando los ingresos no alcanzan para cubrir el costo de vida, las tasas de interés aumentan y los precios de bienes esenciales como la vivienda o los alimentos suben. Este contexto lleva a que muchas personas vivan “de cheque en cheque”, con dificultades para ahorrar o enfrentar gastos inesperados, según advierte la información de los organismos de salud canadienses.

En todos estos casos, esta cuestión global no distingue edad ni nivel de ingresos y puede afectar a cualquier persona. La presión de no llegar a fin de mes, la preocupación por los pagos pendientes y la incertidumbre ante el futuro económico son detonantes habituales de este tipo de estrés.

Diferencia de otros tipos de estrés

El estrés financiero presenta características que lo distinguen de otras formas de tensión emocional. A diferencia de los factores estresantes agudos, como una fecha límite laboral o una enfermedad breve, la presión económica suele ser crónica y persistente. Las preocupaciones por el dinero abarcan desde los gastos cotidianos hasta la estabilidad de la vivienda, el pago de deudas o la seguridad alimentaria. Esta naturaleza continua hace que sea más difícil de resolver y manejar, ya que afecta múltiples aspectos de la vida diaria.

La pérdida de empleo, las deudas acumuladas y el alza del costo de vida son principales causas del estrés financiero en el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la doctora Leana Wen, experta en bienestar para CNN, puede alterar hábitos tan básicos como el sueño, limitar el acceso a alimentos saludables y reducir las oportunidades para realizar actividad física o descansar. Estas restricciones se refuerzan entre sí, aumentando el riesgo de problemas de salud a largo plazo.

A diferencia de otros tipos de tensiones, este se relaciona directamente con el acceso a recursos esenciales y, en muchos casos, con la imposibilidad de cubrir necesidades básicas. Esto configura un entorno en el que la tensión se prolonga en el tiempo y sus efectos se agravan, tanto a nivel físico como mental.

El riesgo en la salud cardiovascular

Pocos riesgos para la salud han captado tanta atención en los últimos años como el impacto del estrés financiero en el corazón. Un estudio reciente publicado en Mayo Clinic sostiene que las preocupaciones económicas pueden envejecer el órgano incluso más rápido que factores de riesgo clásicos como la hipertensión arterial o la diabetes.

Un estudio de Mayo Clinic demostró que el estrés financiero acelera el envejecimiento cardiovascular más que la hipertensión o la diabetes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis, dirigido a más de 280.000 adultos, se centró en la llamada “edad cardiovascular”: un indicador que compara la edad biológica del corazón y los vasos sanguíneos con la edad real de la persona. Según los investigadores, quienes reportaron mayor estrés financiero e inseguridad alimentaria mostraron señales de un envejecimiento cardiovascular más avanzado, incluso tras considerar otros riesgos médicos.

La médica y experta en bienestar Leana Wen, en diálogo con CNN, advierte que dos personas con la misma edad y perfil clínico pueden tener corazones que envejecen a ritmos distintos, dependiendo de la presión económica que enfrenten. Aunque el estudio no prueba una relación causal directa, sí señala que la presión económica puede dañar no solo el bienestar mental, sino también la salud cardiovascular.

De acuerdo con Wen, esta condición activa procesos fisiológicos que aceleran el deterioro del corazón y los vasos sanguíneos. Esto lo coloca en el foco de atención como un determinante relevante de salud pública. Asimismo, destacó que aquellas personas que enfrentan enfermedades cardíacas podrían acrecentar el riesgo ante problemas económicos.

No obstante, el estrés financiero no solo amenaza la salud del corazón. Según datos de organismos de salud australianos y canadienses, este tipo de preocupación se asocia con una variedad de efectos negativos en la salud física, el bienestar mental y la vida social.

El estrés financiero puede alterar el sueño, restringir la alimentación saludable y limitar la actividad física (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas personas experimentan síntomas como problemas de sueño, cansancio, dolores físicos o cambios de humor cuando las preocupaciones económicas se prolongan. La tensión puede derivar en ansiedad, depresión y, en algunos casos, llevar a conductas de riesgo como el consumo excesivo de alcohol o drogas.

El impacto se extiende a las relaciones personales. Es común que surjan conflictos familiares o discusiones por dinero, y algunas personas tienden a aislarse o a sentir culpa al gastar. Además, el miedo a no poder cubrir los gastos puede llevar a posponer la atención médica, lo que agrava problemas de salud existentes y crea un círculo vicioso de deterioro físico y emocional.

Consejos para minimizar el impacto

Existen diversas acciones recomendadas por organismos de salud para atenuar los efectos en la vida cotidiana. Una de las primeras sugerencias de la experta en bienestar es reconocer y expresar las emociones relacionadas con la situación económica, ya sea escribiendo las preocupaciones o conversando con personas de confianza. El autocuidado resulta fundamental: mantener una dieta equilibrada, practicar ejercicio de manera regular y consultar al médico si existen condiciones de salud que puedan empeorar bajo estrés. Estas medidas ayudan a preservar el bienestar físico y facilitan la gestión de la ansiedad y el cansancio.

Organizar un presupuesto y buscar apoyo social o asesoría financiera son estrategias esenciales recomendadas para reducir la presión económica diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Organizaciones sociales destacan como clave buscar apoyo social. Compartir sentimientos con familiares o amistades puede generar contención y nuevas perspectivas. Ser transparente con el entorno cercano acerca de la situación financiera, y explicar cómo podría afectar el presupuesto del hogar, contribuye a reducir los conflictos y la carga emocional.

En cuanto a lo económico, destacan que elaborar un presupuesto detallado permite visualizar los gastos esenciales y planificar mejor. Reservar una parte para emergencias y priorizar pagos básicos puede aliviar la presión diaria. Además, muchas instituciones financieras cuentan con programas para asistir a quienes enfrentan dificultades económicas, y los bancos suelen disponer de asesoramiento para estos casos.