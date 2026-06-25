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Paul Michael reconoce que se hizo conocido por relación con Pamela López: “Se lo agradezco”

El cantante de salsa se pronunció tras el término de su relación con Pamela López y su nueva faceta en el espectáculo nacional

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Paul Michael reconoce que se hizo conocido por relación con Pamela López: “Se lo agradezco”
Paul Michael reconoce que se hizo conocido por relación con Pamela López: “Se lo agradezco”

El cantante de salsa Paul Michael reconoció que su relación con Pamela López fue decisiva para que su nombre alcanzara notoriedad en la escena artística nacional. El vínculo, seguido de cerca por la audiencia durante su participación en el reality ‘La Granja VIP’, quedó en el centro de la conversación pública tras el anuncio de la separación.

Ambos protagonistas, que expusieron parte de su convivencia y conflictos ante las cámaras, decidieron continuar por caminos distintos tan solo días después del final del programa.

En entrevista con Trome, Paul Michael abordó el momento que atraviesa y el modo en que su vida personal se vinculó con su proyección artística. “Me siento feliz con las oportunidades que me está dando Dios, a seguir trabajando, a seguir creciendo”, afirmó el cantante.

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Pamela López, con top claro, y Paul Michael, con gorra y camiseta blanca, posan sonrientes en un lugar con luces y altavoces de fondo
Pamela López y Paul Michael sonríen mientras posan juntos en un evento, a pesar de la reciente declaración de ella sobre la imposibilidad de una reconciliación.
Consultado directamente sobre la influencia de su romance con Pamela López en su creciente exposición mediática, el músico respondió: “Sí, puede ser. Pero yo vengo trabajando en mi carrera, buscando oportunidades, y si la relación con Pamela me ayudó a tener más exposición, se lo agradezco de todo corazón”.

La transparencia del artista al referirse al impacto de su relación marcó un giro en la forma en que habitualmente las figuras públicas abordan el efecto de la vida privada en el ámbito profesional.

En el mismo diálogo, se le preguntó por versiones que lo vinculaban sentimentalmente con Raysa Ortiz, a lo que respondió: “Somos compañeros. Por el momento no estoy pensando en tener una relación”. Además, al referirse a Pamela López tras la ruptura, eligió palabras de respeto: “Que Dios la bendiga. Es una mujer muy linda, que tiene muchos talentos”.

Imagen dividida: un hombre con gafas de sol y tatuajes en el lado izquierdo y una mujer con cabello rubio ondulado en el lado derecho, ambos dando entrevistas. Un encarte circular en la parte superior central muestra a una pareja discutiendo
Pamela López afirmó que la convivencia en La Granja VIP afectó su vida personal y emocional tras más de tres meses de encierro.

Pamela López anunció el fin de la relación tras ‘La Granja VIP’

Una vez concluido el programa, Pamela López comunicó de manera oficial el fin de su relación con el cantante. A través de sus redes sociales, publicó un mensaje en el que confirmó la ruptura y explicó los motivos que la llevaron a tomar esta decisión.

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“Mi relación sentimental ha llegado a su fin”, expresó, y agregó: “Las cosas no resultaron como esperaba y hoy nuestros caminos toman rumbos distintos. He comprendido que cerrar esta etapa es lo mejor para ambos y para nuestro crecimiento personal”.

En su comunicado, Pamela López también solicitó respeto y comprensión para ambas partes: “La verdad de lo vivido solo la conocemos las dos partes involucradas y Dios, quien es testigo de cada acción, palabra y sentimiento”.

Pamela López anuncia su separación definitiva de Paul Michael tras el fin de ‘La Granja VIP’: “Las cosas no resultaron”
Pamela López anuncia su separación definitiva de Paul Michael tras el fin de ‘La Granja VIP’: “Las cosas no resultaron”

La empresaria pidió evitar opiniones o juicios de terceros y remarcó la importancia de actuar con prudencia en temas personales que han sido expuestos en el ámbito mediático. “No tengo intención de alimentar polémicas ni controversias. Por el contrario, elijo mantener la discreción y el respeto que la situación merece”, expresó.

La pareja se había convertido en una de las más comentadas del reality, tanto por los momentos de cercanía como por los desacuerdos que formaron parte de la narrativa televisiva. Tras la conclusión de ‘La Granja VIP’, la separación de Paul Michael y Pamela López marca un nuevo capítulo en sus vidas públicas. Ambos buscan ahora enfocar sus esfuerzos en proyectos individuales, con el objetivo de avanzar en sus carreras y reconstruir sus rutinas alejados de la exposición conjunta que caracterizó su paso por el programa.

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