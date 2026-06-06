Ansiedad, estrés o tristeza persistente: ¿cuándo pedir ayuda profesional?

Un chico se sienta cabizbajo en un banco mientras todo a su alrededor parece moverse a una velocidad vertiginosa. Esta imagen refleja la sensación de aislamiento que pueden experimentar los jóvenes con trastornos como la depresión, el abandono, la ansiedad, o un ataque de pánico. Destaca la importancia de la atención en salud mental, psicología, psiquiatría, y la necesidad de terapia adecuada en la niñez y adolescencia. (Imagen ilustrativa Infobae)

Sentirse triste, preocupado o estresado es parte de la vida. Una ruptura amorosa, problemas económicos, la pérdida de un ser querido o la presión laboral pueden generar emociones intensas que, en la mayoría de los casos, disminuyen con el paso de los días. Sin embargo, cuando estos sentimientos se vuelven constantes, afectan el trabajo, los estudios o las relaciones personales, es importante prestar atención y considerar buscar ayuda profesional.

En Perú, la demanda de atención psicológica y psiquiátrica continúa en aumento. Según el Ministerio de Salud (Minsa), durante el primer trimestre de 2026 la Línea 113, opción 5, registró 20.059 orientaciones en salud mental, de las cuales el 23% estuvieron relacionadas con depresión, el 20% con ansiedad y el 6% con estrés. Además, durante 2025 el sector salud atendió a más de 222 mil personas con diagnóstico de depresión, reflejando que los problemas de salud mental afectan a miles de peruanos de todas las edades.

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¿Cuándo la tristeza se convierte en depresión?

Los especialistas explican que no toda tristeza es depresión. La depresión es una condición de salud mental que implica una alteración persistente del estado de ánimo y que requiere evaluación profesional.

La expectativa de alcanzar una etapa libre de problemas nos mantiene en una constante espera. (Magnific)

El Servicio de Salud Mental de EsSalud señala que una de las principales diferencias es la duración y el impacto en la vida diaria. La depresión clínica suele mantenerse por más de dos semanas y se acompaña de síntomas que dificultan el funcionamiento habitual de la persona.

Entre las manifestaciones más frecuentes se encuentran:

Tristeza o sensación de vacío la mayor parte del tiempo.

Pérdida de interés o placer por actividades que antes resultaban agradables.

Cansancio constante o falta de energía.

Dificultad para concentrarse.

Cambios importantes en el apetito o el peso.

Alteraciones del sueño.

Sentimientos de culpa o inutilidad.

Irritabilidad persistente.

El Minsa recuerda que síntomas como la tristeza continua, la pérdida de interés en las actividades cotidianas, el agotamiento o los cambios en el sueño y el apetito son motivos suficientes para solicitar orientación profesional.

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Síntomas de alarma prolongados

La doctora Andrea Castro Moscoso, psiquiatra del Departamento de Salud Mental del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de EsSalud, explica que la ansiedad es una respuesta natural del organismo frente al peligro. Sin embargo, advierte que se convierte en un trastorno cuando la sensación de intranquilidad es intensa, desproporcionada y persiste en el tiempo, llegando a afectar las actividades laborales, académicas y sociales.

Algunas señales que no deberían normalizarse son:

Preocupación constante que resulta difícil controlar.

Sensación frecuente de desesperanza.

Llanto recurrente sin una causa clara.

Dificultad para cumplir con actividades laborales, académicas o familiares.

Aislamiento social.

Sensación de que “nada mejorará”.

Pensamientos relacionados con la muerte o el deseo de desaparecer.

Los especialistas recomiendan no esperar a que los síntomas sean incapacitantes para acudir a una consulta. La atención temprana facilita el diagnóstico y mejora las posibilidades de recuperación.

Señales físicas del desgaste mental

Una joven con pelo oscuro y suéter anaranjado sufre un intenso dolor de cabeza mientras se recuesta en un sofá, reflejando el impacto del estrés y la migraña en la vida diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ansiedad y el estrés no solo afectan el estado de ánimo. Cuando se prolongan en el tiempo, el propio cuerpo puede empezar a enviar señales de alerta.

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La doctora Andrea Castro Moscoso, psiquiatra de EsSalud, explica que cuando la ansiedad comienza a interferir con el trabajo, los estudios o la vida cotidiana, es momento de buscar una evaluación profesional.

Entre las manifestaciones físicas que suelen acompañar este desgaste emocional se encuentran:

Insomnio o despertares frecuentes.

Taquicardia o sensación de palpitaciones.

Dolores musculares, especialmente en cuello y espalda.

Cefaleas recurrentes.

Molestias gastrointestinales.

Fatiga persistente.

Sensación de falta de aire o presión en el pecho.

¿Por qué ir a terapia es un acto de fortaleza y autocuidado?

Uno de los principales obstáculos para buscar ayuda sigue siendo el estigma. Muchas personas creen que acudir al psicólogo significa ser “débil” o no saber resolver sus propios problemas.

Sin embargo, el Ministerio de Salud sostiene que el cuidado de la salud mental es parte fundamental del bienestar general y promueve el acceso oportuno a servicios especializados.

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Pedir apoyo profesional permite desarrollar herramientas para afrontar situaciones difíciles, mejorar la regulación emocional y prevenir que problemas leves evolucionen hacia cuadros más complejos.

Al igual que una persona consulta a un médico por un dolor físico persistente, hacerlo por un malestar emocional también forma parte del autocuidado.

Guía de ayuda: dónde encontrar orientación psicológica oportuna y económica

En Perú existen diversos servicios públicos para recibir apoyo psicológico y psiquiátrico.

Línea 113, opción 5: Disponible las 24 horas del día, ofrece orientación psicológica gratuita y confidencial para personas que atraviesan situaciones de ansiedad, estrés, depresión o crisis emocionales.

Centros de Salud Mental Comunitaria (CSMC): El Minsa cuenta actualmente con 305 Centros de Salud Mental Comunitaria distribuidos en distintas regiones del país, donde equipos multidisciplinarios brindan atención especializada.

Servicios de EsSalud: Los asegurados pueden acceder a consultas de psicología y psiquiatría a través de los establecimientos de la red asistencial y, en casos de crisis, recibir atención en servicios especializados de salud mental. También pueden pedir información a través de la Línea 107 y marcando la opción 2.

Los especialistas coinciden en un mensaje central: sentir ansiedad, estrés o tristeza no es motivo de vergüenza. Cuando estas emociones persisten, interfieren con la vida diaria o generan sufrimiento constante, buscar ayuda profesional puede ser el primer paso para recuperar el bienestar.

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