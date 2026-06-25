Se conoció el alamarte motivo por el que Alianza Lima no podrá sumar refuerzos para el Torneo Clausura 2026

Alianza Lima inició entrenamientos de cara al Torneo Clausura 2026. (Alianza Lima)

El mercado de pases se está moviendo de cara al Torneo Clausura 2026, y muchos equipos están sumando nuevos fichajes para lograr el objetivo a fin de año. Universitario de Deportes oficializó a Gianluca Lapadula, Adrián Quiroz y Jordan Guivin para revertir el mal momento en busca del tetracampeonato.

Y en Alianza Lima no hubo novedades hasta el momento, solo se dio el regreso de Cristian Neira a pedido de Pablo Guede. Sin embargo, los hinchas empiezan a preguntarse por qué los ‘blanquiazules’ no anuncian fichajes y la llegada de los nuevos acreedores mayoritarios aumentó la incertidubre.

Se conoció el alarmante motivo por el que los ‘íntimos’ no se reforzarán para el segundo semestre. Y es la razón por la que hubo un cambio inesperado en la planificación de la pretemporada que inició el pasado lunes 22 de junio en Lurín.

PUBLICIDAD

“Se va a hacer la pretemporada en Lima, porque Alianza desde hace meses no está económicamente con poder adquisitivo. Y Alianza tiene una caja, o sea, tiene plata en efectivo y va cobrando mes a mes siempre. A fin de año se espera que no termine en rojo, pero hoy no tiene liquidez. Entonces, como no hay liquidez, gastar plata en extras es algo que no se puede tomar así no más”, informó Enrique de la Rosa en el programa ‘Fútbol Champán’.

El club revisó alternativas dentro del país antes de tomar una decisión definitiva, pero finalmente apostó por desarrollar su pretemporada íntegramente en Lima. (Alianza Lima)

¿Por qué Alianza Lima no tiene liquidez?

El periodista deportivo puntualizó que los ‘íntimos’ usaron el dinero que tenían para fichar al volante chileno y marcar la salida de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña tras la grave denuncia en Uruguay.

PUBLICIDAD

“Porque en verdad es que el actual administrador tuvo que tomar una decisión, que yo creo que fue correcta, que fue que gastarse todo el dinero que podía quedar de remanente a partir del presupuesto inicial lo gastó en traer a Esteban Pavez, en sacar a los tres jugadores, que ya no les paga mensual, sino les tuvo que pagar de porrazo la resolución. Y también lo de traer a Marco Huamán y quedarte en primera fase de dos de mayo”, añadió.

Y por último, el popular ‘Kikín’ aseguró que no habrán refuerzos para el Clausura.

“Entonces, Alianza, ya lo mencionábamos, no iba a reforzarse solo con uno que otro jugador. Se ha traído a Cristian Neira, que era del club, no les ha costado casi mucho, el sueldo sí. Todo eso que se iban a gastar plata, no hay. Y lo mismo es con la pretemporada. Se ha decidido hacer una pretemporada más económica, pero ya está decidido hace semanas, antes del cambio de administración”, finalizó.

PUBLICIDAD

El delantero de Alianza Lima habló del fichaje del 'Bambino' por la 'U'. (Video: Fútbol en América)

Próximo partido de Alianza Lima en la Copa de la Liga 2026

El encuentro entre Alianza Lima y Alianza Atlético correspondiente a la tercera fecha de la Copa de la Liga 2026 está pautado para el domingo 28 de junio. El partido se disputará en el estadio Hugo Sotil y dará inicio a las 13:00 horas, horario local de Perú.

Los aficionados podrán seguir el duelo en vivo en todo el territorio nacional a través de Bicolor+, el canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol en YouTube. Esta alternativa de transmisión permite que los seguidores accedan al partido desde cualquier dispositivo móvil o computadora.

Alianza Lima se medirá con Alianza Atlético por la Copa de la Liga 2026. (Alianza Lima)