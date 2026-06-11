Perú conquista Milán con ceviche, cocina nikkei y sabores regionales en uno de los congresos gastronómicos más influyentes de Europa

El reconocido chef peruano, Virgilio Martínez, comparte su experta opinión sobre la participación de Perú en eventos internacionales y el potencial de su gastronomía para conquistar paladares a nivel global. Marca Perú

Durante varios años, la gastronomía peruana ha consolidado una presencia constante en escenarios internacionales donde convergen especialistas, empresarios y referentes de la cocina mundial. En ese contexto, los encuentros gastronómicos de alcance mundial se convierten en espacios estratégicos para mostrar no solo platos y productos, sino también elementos vinculados a la cultura, la identidad y la experiencia turística de los países participantes.

Europa representa uno de los mercados más relevantes para esta estrategia de promoción. La creciente atención hacia las cocinas de origen, los productos con identidad territorial y las experiencias culinarias asociadas a los viajes abre oportunidades para destinos que buscan fortalecer su imagen internacional mediante propuestas diferenciadas.

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Entre el 7 y el 9 de junio, la ciudad de Milán recibió una nueva edición de Identità Golose, considerado uno de los congresos gastronómicos más importantes del mundo. En esta ocasión, Perú participó como país anfitrión bajo el concepto “Perú, el sabor de un viaje extraordinario”, una iniciativa impulsada por la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) con el propósito de reforzar la visibilidad del país ante el público europeo.

Perú presenta su propuesta culinaria ante el mercado europeo

Perú participó como país anfitrión en el congreso gastronómico Identità Golose en Milán bajo el concepto “Perú, el sabor de un viaje extraordinario”.

Según informó PROMPERÚ, la participación nacional buscó destacar la relación entre gastronomía, cultura y turismo como parte de una estrategia orientada a fortalecer el posicionamiento del país como destino gastronómico de alcance internacional.

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La programación se estructuró alrededor de distintas expresiones representativas de la cocina peruana. A través de clases magistrales y degustaciones, chefs peruanos establecidos en Italia expusieron técnicas, ingredientes y conceptos que forman parte de la evolución culinaria del país.

Las actividades permitieron acercar al público especializado europeo a diversas tradiciones gastronómicas peruanas desde una perspectiva contemporánea, con propuestas que combinaron conocimientos tradicionales y nuevas interpretaciones culinarias.

El ceviche abrió la programación del congreso

Perú participó como país anfitrión en el congreso gastronómico Identità Golose en Milán bajo el concepto “Perú, el sabor de un viaje extraordinario”.

La primera jornada estuvo dedicada al ceviche, uno de los platos más reconocidos de la gastronomía peruana en el exterior. El chef Miguel Bustinza lideró la presentación centrada en la técnica de preparación, su evolución a lo largo del tiempo y las distintas formas que adopta en la cocina contemporánea.

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La exposición permitió mostrar la capacidad de adaptación de este plato emblemático sin perder los elementos que lo identifican dentro del patrimonio culinario peruano.

La presencia del ceviche en la apertura del programa respondió a su condición de referente internacional de la cocina peruana y a su creciente reconocimiento entre consumidores y especialistas de distintos países.

La cocina nikkei ocupó el segundo día del encuentro

Perú participó como país anfitrión en el congreso gastronómico Identità Golose en Milán bajo el concepto “Perú, el sabor de un viaje extraordinario”.

La segunda jornada tuvo como eje central la cocina nikkei, una corriente gastronómica nacida del encuentro entre las tradiciones culinarias peruanas y japonesas.

Los chefs Alexander Robles y Gustavo Morales encabezaron las clases magistrales dedicadas a esta propuesta culinaria. Durante sus presentaciones expusieron técnicas y conceptos que reflejan la interacción entre ambas culturas gastronómicas.

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La cocina nikkei figura entre las expresiones culinarias peruanas con mayor reconocimiento internacional. Su presencia en el congreso permitió mostrar una de las facetas más representativas de la capacidad de innovación desarrollada en el país.

La gastronomía arequipeña cerró la participación peruana

El programa concluyó con una presentación dedicada a la gastronomía de Arequipa. Los chefs Javier Palomino y Francys Salazar interpretaron esta tradición culinaria mediante propuestas que incorporaron elementos andinos, referencias históricas y enfoques contemporáneos.

La cocina arequipeña constituye una de las expresiones regionales más reconocidas del Perú. Su inclusión en el evento permitió ampliar la visión del público europeo sobre la diversidad gastronómica existente más allá de los platos de mayor difusión internacional.

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La propuesta presentada destacó la riqueza de una tradición culinaria construida a partir de ingredientes, técnicas y preparaciones transmitidas durante generaciones.

Pisco, café y cacao tuvieron un espacio especial

Perú participó como país anfitrión en el congreso gastronómico Identità Golose en Milán bajo el concepto “Perú, el sabor de un viaje extraordinario”.

Además de las actividades culinarias, el programa incluyó una sección dedicada a tres productos representativos del Perú.

El pisco fue presentado por el especialista Johnny Schuler, mientras que el café peruano ocupó un espacio relevante debido a su reconocimiento internacional por calidad y diversidad. El cacao también formó parte de la exhibición como uno de los productos asociados a la biodiversidad del país.

La presencia de estos productos permitió complementar el mensaje gastronómico con una visión más amplia de la oferta peruana vinculada a la agricultura y a la producción de alimentos con identidad de origen.

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Virgilio Martínez y Mitsuharu Tsumura respaldaron la presencia peruana

Uno de los aspectos más destacados de la participación nacional fue la presencia de dos referentes de la gastronomía internacional: Virgilio Martínez y Mitsuharu “Micha” Tsumura.

Martínez, chef de Central, y Tsumura, chef de Maido, respaldaron la presencia peruana durante el congreso y contribuyeron a proyectar la cocina del país ante especialistas y asistentes europeos.

Durante el evento, Virgilio Martínez destacó la propuesta presentada por Perú. “Bastante buena. La verdad que he visto el despliegue en la parte estética, en la parte de productos. Se siente el Perú fresco, como renovado, actualizado con estas herramientas o armas importantes para el mundo que son los ajíes, por ahí veo café, por ahí he visto cacao”.

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El chef también resaltó la capacidad de la cocina peruana para combinar tradición e innovación. “Intensidad de sabores. La capacidad de hacer una cocina contemporánea con elementos del pasado. La capacidad de adaptabilidad también al mundo”.

Asimismo, subrayó la importancia de participar en espacios internacionales donde confluyen actores vinculados a la cultura y la gastronomía. “Es importante estar acá y mostrar lo que tenemos como insumos para el mundo, no solo insumos de productos, sino insumos como innovación”.

Martínez señaló además que existe un creciente interés internacional por propuestas relacionadas con la naturaleza y las experiencias auténticas. “Hoy en día, en un mundo que está buscando naturaleza y está buscando experiencias auténticas, originales, el Perú en esto tiene mucho que dar”.

Finalmente, sostuvo que la cocina peruana mantiene un papel relevante dentro de la oferta gastronómica global. “Tenemos una gastronomía que ya se ha demostrado en el mundo que funciona y que complace y que alegra a la gente. Creo que el Perú es importante como destino gastronómico para el mundo, porque tenemos mucho que dar”.

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