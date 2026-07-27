Niña que sufrió grave accidente en el Parque de las Aguas vuelve a casa: recibió el alta médica tras dos cirugías de alto riesgo

Una niña de siete años se encuentra hospitalizada en estado delicado después de caer de un juego inflable en el Circuito Mágico del Agua. La familia denuncia la falta de personal médico y medidas de seguridad adecuadas en el lugar.| Video: Latina Noticias

La niña de siete años que resultó gravemente herida tras salir expulsada de un juego inflable en el Circuito Mágico del Agua recibió el alta médica y regresó a casa, luego de permanecer más de una semana hospitalizada. La menor fue sometida a dos cirugías debido a las lesiones que sufrió tras caer sobre el pavimento.

Aunque su evolución ha sido favorable y los médicos no han detectado secuelas hasta el momento, la pequeña deberá continuar con un largo proceso de recuperación. Su familia informó que tendrá que acudir a controles médicos y realizar terapias físicas durante los próximos meses, mientras se espera la recuperación de las lesiones en la cabeza y el brazo izquierdo.

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Niña fue sometida a dos cirugías tras caer de juego inflable

Familia denuncia negligencia tras caída de niña en inflable del Circuito Mágico del Agua | Foto: Panamericana Noticias

El accidente ocurrió la noche del viernes 17 de julio, cuando la menor se encontraba en el área de juegos inflables del Circuito Mágico del Agua, en el Cercado de Lima. Según el testimonio de su madre, la niña salió expulsada varios metros de la estructura y cayó sobre el pavimento.

La menor fue trasladada de emergencia al Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de Breña, donde los médicos determinaron que presentaba un traumatismo encéfalo craneano grave y una fractura de radio distal en el brazo izquierdo. Debido a la gravedad de sus lesiones, tuvo que ser sometida a dos operaciones de alto riesgo, a cargo de las áreas de neurocirugía y traumatología.

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La madre de la niña explicó que la recuperación será prolongada. De acuerdo con la indicación médica, los huesos de la cabeza podrían tardar alrededor de seis meses en soldar, mientras que la lesión en la muñeca requeriría entre dos y tres meses de recuperación.

“Ya está de alta. El día de ayer ya salió a las 6 de la tarde. Es un proceso largo. El doctor general de cirugía que la ha operado me ha indicado que va a ser un periodo de seis meses para que los huesitos se puedan soldar de su cabecita y por lo menos de dos a tres meses para su muñequita”, relató la madre a RPP.

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El caso fue seguido de cerca por el personal médico del INSN. Hernán Cañari Chumpitaz, jefe del Servicio de Neurocirugía del hospital y uno de los especialistas que participó en la atención de la menor, destacó la evolución que presentó luego de las intervenciones quirúrgicas.

Según explicó el médico, la niña comenzó a interactuar con su entorno, respondió favorablemente a los estímulos y pudo alimentarse por sí misma. La evolución registrada durante su permanencia en el hospital fue considerada favorable y, hasta el momento, no se han advertido secuelas derivadas del grave golpe que sufrió.

Familia denuncia falta de seguridad y anuncia acciones legales

Paralizan juegos inflables en el Circuito Mágico del Agua tras accidente que dejó a una niña hospitalizada| MML(Composición Infobae Perú)

Tras el accidente, la familia de la menor cuestionó las condiciones de seguridad del juego inflable y aseguró que no existían mallas o barreras que impidieran que un niño saliera despedido de la estructura hacia el pavimento.

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La madre relató que su hija se encontraba dentro del área de juegos cuando, debido a la dinámica de la atracción, terminó siendo expulsada aproximadamente entre tres y cuatro metros. La menor cayó de cabeza y quedó inconsciente, por lo que fue necesario solicitar ayuda de emergencia.

La familia también cuestionó la respuesta inicial en el lugar. Según su versión, el personal encargado de la atracción no habría sabido cómo actuar inmediatamente después del accidente y tampoco contaba, según la denuncia, con protocolos claramente conocidos para atender una emergencia de esa magnitud.

El abogado de los familiares anunció que se evalúa presentar acciones penales contra los responsables del accidente. En declaraciones a 24 Horas, el letrado cuestionó que un espacio de entretenimiento de estas características no contara, según su versión, con una atención médica permanente, una ambulancia o una presencia inmediata del SAMU.

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“Cómo en el Parque Mágico de las Aguas no hay un médico ocasional, no esté SAMU, no haya una ambulancia. Esto es un atentado contra la seguridad... Es un concurso de delitos, no solo lesiones culposas graves y de eso nos tiene que dar respuesta la Municipalidad de Lima”, sostuvo.

Por su parte, el Servicio de Parques de Lima (Serpar) informó que el accidente ocurrió en una atracción operada por la empresa concesionaria Joy Zone y comunicó la suspensión de las operaciones de los juegos inflables mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

La entidad señaló que, tras el incidente, se activaron los protocolos de emergencia y que la menor recibió primeros auxilios antes de ser trasladada al Instituto Nacional de Salud del Niño con apoyo del Cuerpo General de Bomberos. Serpar también expresó su solidaridad con la familia y afirmó que brindaría las facilidades necesarias para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

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