Brenda Lobatón volvió a lo grande con Perú y fue premiada tras brillar en la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Brenda Lobatón fue premiada tras brillar con Perú en la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Crédito: New Athletic

Brenda Lobatón vivió un momento especial durante la clausura de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. La popular ‘Canguro’, quien volvió a vestir la camiseta de la selección peruana después de varios años, fue reconocida por su destacada actuación en el torneo y recibió uno de los galardones individuales entregados por la organización.

La atacante nacional fue elegida como la segunda mejor punta de la competencia e integró el equipo ideal del certamen, luego de convertirse en una de las principales figuras de la ‘blanquirroja’ durante la edición disputada en Lima. Su aporte fue clave para el equipo dirigido por Antonio Rizola, especialmente en la recta final del campeonato.

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En el aspecto ofensivo, Lobatón dejó números destacados. A lo largo de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 registró un total de 70 puntos, cifra que la ubicó como la segunda máxima anotadora del torneo, solo por detrás de la argentina Bianca Cugno, quien acumuló 103 unidades.

Su rendimiento la posicionó entre las jugadoras más importantes de la competencia y confirmó el protagonismo que tuvo en el ataque peruano. La ‘Canguro’ respondió en los momentos decisivos y fue una de las piezas fundamentales para que la selección nacional cerrara su participación con tres victorias en la parte final del certamen.

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Perú cierra el partido ganando el cuarto set por 25-20 a Venezuela por la Copa Sudamericana de vóley. TV Perú

Lobatón lideró el ataque peruano en el cierre del torneo

La atacante nacional fue una de las jugadoras más importantes de Perú durante la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Partido a partido, asumió protagonismo en el ataque y terminó siendo una pieza clave en la recuperación del equipo en la recta final de la competencia.

Luego de un inicio complicado, en el que la selección peruana quedó fuera de la pelea por las semifinales tras caer ante Chile y Brasil, Lobatón apareció como una de las líderes del grupo. Su aporte fue determinante en las tres victorias que consiguió la ‘bicolor’ en sus últimos encuentros, resultados que le permitieron finalizar dentro del top 5 del torneo.

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El reconocimiento cobra mayor valor por el contexto de su regreso a la selección. Después de varios años sin vestir la camiseta nacional en una competencia oficial, la jugadora peruana volvió a tener un papel protagónico y terminó siendo una de las figuras del equipo en el certamen continental.

El equipo ideal de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Además de Lobatón, otras seis voleibolistas fueron reconocidas por su desempeño durante el campeonato. La brasileña Sabrina Machado fue elegida como la MVP de la competencia, luego de liderar a su selección hacia el título continental. El equipo ideal del torneo quedó conformado de la siguiente manera:

MVP: Sabrina Machado (Brasil)

Mejor armadora: María Alejandra Marín (Colombia)

Mejor opuesta: Bianca Cugno (Argentina)

Mejores puntas: Karina Souza (Brasil) y Brenda Lobatón (Perú)

Mejores centrales: Valerin Carabali (Colombia) y Lanna Machado (Brasil)

Mejor líbero: Carla Ruz (Chile)

Con este reconocimiento, Brenda Lobatón confirmó su gran impacto en la Copa Sudamericana de Vóley 2026 y cerró una participación especial en su regreso a la selección peruana, ubicándose entre las mejores atacantes del torneo continental.

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La campaña de Perú en la Copa Sudamericana

La selección peruana inició su camino en el torneo con resultados adversos. En su debut, la ‘bicolor’ cayó por 3-0 ante Chile, un resultado que terminó condicionando sus opciones de acceder a las semifinales. Posteriormente, volvió a perder en sets corridos frente a Brasil, quedando fuera de la pelea por el título.

Sin embargo, el equipo dirigido por Antonio Rizola logró reaccionar en sus siguientes presentaciones. Perú consiguió victorias frente a Bolivia y Ecuador, resultados que le permitieron disputar el encuentro por el quinto lugar del campeonato.

En su último partido, la selección nacional derrotó por 3-1 a Venezuela con una destacada actuación de Brenda Lobatón, quien fue la máxima anotadora del encuentro y recibió el premio a la MVP del partido. De esta manera, Perú cerró su participación con tres triunfos y dos derrotas, mostrando una mejor versión en la parte final de la competencia.

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