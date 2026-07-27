Tabla final de la Copa Sudamericana de Vóley 2026: así terminó Perú y el resto de selecciones tras el cierre del torneo

La selección peruana terminó en el Top 5 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Crédito: New Athletics

La Copa Sudamericana de Vóley 2026 llegó a su capítulo final en el Coliseo Eduardo Dibós, donde Brasil se consagró como el nuevo campeón tras vencer por 3-0 a Colombia en la gran definición. La ‘Canarinha’ impuso condiciones en Lima y levantó el título continental, mientras que el conjunto cafetero cerró una histórica participación con el subcampeonato.

Perú, por su parte, culminó su campaña con una victoria por 3-1 sobre Venezuela en el duelo por el quinto lugar. El equipo dirigido por Antonio Rizola logró recuperarse tras un inicio complicado y terminó la competencia con mejores sensaciones, mostrando una evolución en su rendimiento durante sus últimos encuentros.

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Así quedó la tabla final de la Copa Sudamericana

Luego de la disputa de todos los partidos, la clasificación definitiva del certamen quedó de la siguiente manera:

Brasil Colombia Argentina Chile Perú Venezuela Bolivia Ecuador

Argentina aseguró el último lugar del podio tras vencer por 3-0 a Chile en el partido por el tercer puesto. En tanto, Brasil logró quedarse con el campeonato pese a disputar el torneo con un plantel alternativo, ya que su selección principal se encontraba compitiendo en la fase final de la Volleyball Nations League (VNL).

La ‘canarinha’ mantuvo su nivel competitivo durante toda la competencia y terminó imponiéndose en la final ante Colombia, que llegó invicta al partido decisivo y confirmó su crecimiento dentro del voleibol sudamericano. Por su parte, Perú cerró el torneo en la quinta posición y aseguró su clasificación al Campeonato Sudamericano que se disputará en septiembre en Río.

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Brasil se coronó campeón de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 pese a no jugar con su plantel principal. Crédito: CSV

Perú fue de menos a más en el torneo

El camino de la selección peruana en la Copa Sudamericana de Vóley 2026 comenzó cuesta arriba. La ‘bicolor’ debutó con una derrota por 3-0 ante Chile, resultado que la dejó sin margen de error en la lucha por las semifinales. En su siguiente presentación volvió a caer en sets corridos frente a Brasil, despidiéndose prematuramente de la pelea por el título en Lima.

Pese a ese complicado inicio, el equipo dirigido por Antonio Rizola logró recomponerse con el transcurso de la competencia. Perú mostró una mejor versión en sus siguientes presentaciones y consiguió triunfos consecutivos sobre Bolivia y Ecuador, resultados que le permitieron disputar el encuentro por el quinto lugar.

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En ese compromiso, la selección nacional superó por 3-1 a Venezuela, con Brenda Lobatón como gran figura al ser elegida MVP y máxima anotadora del partido. Así, Perú cerró su participación con tres victorias y dos derrotas, mostrando una clara evolución en su rendimiento respecto a las primeras jornadas del certamen.

Perú terminó en el quinto lugar de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Crédito: CSV

El objetivo principal ya está cumplido

Más allá de la posición final, la Copa Sudamericana de Vóley 2026 tenía un premio muy importante: la clasificación al Campeonato Sudamericano 2026, certamen que se disputará en septiembre en Río de Janeiro y que reunirá a las mejores selecciones del continente.

Brasil ya tenía asegurada su presencia por ser el país anfitrión, mientras que Argentina también estaba clasificada tras conquistar la edición anterior de la Copa Sudamericana. Por ello, en Lima solo había cuatro plazas disponibles, las cuales finalmente quedaron en manos de Colombia, Chile, Perú y Venezuela, las selecciones con mejor ubicación entre las que aún no contaban con su boleto.

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En contraste, Bolivia y Ecuador quedaron fuera de la máxima cita continental. El Campeonato Sudamericano tendrá una relevancia especial, ya que además de definir al mejor equipo de la región, será una competencia clasificatoria para el Mundial y los Juegos Olímpicos. Perú llegará a ese reto con la confianza de haber mostrado una clara mejoría en la recta final de la Copa Sudamericana y con la expectativa de seguir creciendo bajo el mando de Antonio Rizola.