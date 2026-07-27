Brasil conquistó la Copa Sudamericana de Vóley 2026 pese a no contar con su plantel principal: venció 3-0 a Colombia en la final

Brasil volvió a demostrar por qué es la mayor potencia del vóley sudamericano. La selección ‘verdeamarelha’ se consagró campeona de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 tras vencer por 3-0 a Colombia en la gran final disputada en el Coliseo Eduardo Dibós de Lima, donde cerró una campaña impecable en el torneo continental.
Con parciales de 25-22, 25-21 y 25-22, el equipo dirigido por Wagão dominó los momentos claves del encuentro y no permitió la reacción del conjunto cafetero. De esta manera, la ‘canarinha’ coronó su participación en la segunda edición de esta competencia levantando el trofeo y reafirmando su condición de potencia regional.
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El título brasileño tuvo un valor especial debido al contexto con el que llegó a la competencia. La ‘verdeamarelha’ no presentó a su equipo principal en esta edición, ya que sus principales figuras se encontraban disputando la fase final de la Volleyball Nations League (VNL). Aun así, el plantel alternativo respondió a la exigencia, ganó todos sus partidos en Lima y terminó imponiendo su calidad para quedarse con el campeonato.
En el partido decisivo disputado este domingo 26 de julio en el Coliseo Dibós, Brasil mostró una gran solidez colectiva y no permitió que Colombia pudiera tomar el control del encuentro. Las jugadoras brasileñas fueron superiores en los momentos determinantes de cada set y mantuvieron la ventaja cuando el conjunto cafetero intentó reaccionar.
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Colombia, que llegó a la final luego de una histórica campaña en el torneo, luchó hasta el último punto, pero no encontró la fórmula para frenar el ataque y la consistencia defensiva de su rival. De esta manera, la selección brasileña aseguró la victoria en sets corridos y se quedó con el campeonato continental.
Una campaña perfecta para la ‘canarinha’
El camino de Brasil en la Copa Sudamericana de Vóley 2026 fue prácticamente impecable. La selección brasileña ganó todos los partidos que disputó y únicamente cedió un set en sus cinco presentaciones durante el torneo.
Ese único parcial perdido llegó en las semifinales ante Argentina, en un duelo donde tuvo que mostrar su mejor versión para imponerse por 3-1 y asegurar su presencia en la gran final. En el resto de sus compromisos, la ‘canarinha’ exhibió solidez y dejó en claro la diferencia de nivel frente a sus rivales.
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El título conseguido en Lima volvió a reflejar la fortaleza del vóley brasileño, que pudo competir al más alto nivel incluso sin contar con sus principales figuras. El equipo dirigido por Wagão respondió a la exigencia del torneo y terminó celebrando un nuevo campeonato continental.
Perú compartió grupo con el campeón
La selección peruana tuvo a Brasil como uno de sus rivales en la fase inicial del torneo. Ambos equipos coincidieron en el Grupo A, aunque la ‘bicolor’ no pudo hacerle frente al conjunto brasileño en el enfrentamiento que protagonizaron durante la competencia, perdiendo en sets corridos.
Tras ese tropiezo, Perú quedó fuera de la pelea por el título, pero consiguió levantarse con el transcurso del certamen y cerró su participación con una victoria por 3-1 sobre Venezuela en el partido por el quinto lugar. El equipo dirigido por Antonio Rizola mostró una mejor versión en la recta final del campeonato y terminó dejando mejores sensaciones.
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Con Brasil como campeón y Colombia como subcampeón, la Copa Sudamericana de Vóley 2026 llegó a su fin con la confirmación del dominio brasileño en la región. La ‘verdeamarelha’, incluso sin contar con su plantel principal, volvió a exhibir su jerarquía y sumó un nuevo título continental.
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