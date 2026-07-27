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Christian Domínguez dedica mensaje a sus hijos con Melanie Martínez, Pamela Franco y Karla Tarazona en el día de su cumpleaños

El cantante compartió imágenes sus hijos en su onomástico número 43, dejando atrás las diferencias y agradeciendo poder celebrar con ellos mientras los ve crecer.

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Christian Domínguez tiene 5 hijos, 3 biológicos y dos de Karla Tarazona, a quienes ha criado desde pequeños.
Christian Domínguez tiene 5 hijos, 3 biológicos y dos de Karla Tarazona, a quienes ha criado desde pequeños.

Christian Domínguez vivió un cumpleaños especial al celebrarlo con sus hijos, frutos de sus relaciones con Melanie Martínez, Pamela Franco y Karla Tarazona, dejando atrás los conflictos que existen con sus dos primera parejas. El cantante y líder de la Gran Orquesta Internacional compartió la celebración de sus 43 años rodeado de sus hijos y seres queridos, mostrando en redes sociales imágenes y mensajes que reflejaron su gratitud por este momento de unión.

El intérprete de cumbia publicó fotografías y un video junto a su hija mayor, con quien se había mantenido alejado en los últimos meses debido a desacuerdos con su madre, la también conocida Melanie Martínez. La presencia de la joven en el onomástico de su padre dejó en evidencia la cercanía que ambos han logrado reconstruir, pese a los desencuentros pasados. En sus redes, Domínguez agradeció la oportunidad de celebrar junto a quienes considera su mayor tesoro.

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Christian Domínguez y Melanie Martínez vienen protagonizando momentos de tensióny desencuentros.
Christian Domínguez y Melanie Martínez vienen protagonizando momentos de tensióny desencuentros.

Durante la jornada de festejos, Christian Domínguez también compartió la alegría de estar acompañado por su hija menor, nacida de su relación con Pamela Franco, así como por los hijos de su actual esposa, la conductora radial Karla Tarazona. El cantante se mostró abierto con sus seguidores y escribió: “Un año más de vida y con cada cumpleaños entiendo que el tiempo no se mide en años, sino en abrazos, risas y momentos compartidos. Si hoy pudiera pedir un solo regalo, volvería a elegir el mismo de siempre: ver a mis hijos sanos, felices y unidos. Porque no existe mayor riqueza que ver crecer a quienes más amo, mi mayor bendición”.

La publicación de Domínguez generó reacciones entre sus seguidores, quienes celebraron no solo el aniversario del artista, sino también el paso importante dado en la relación con su hija mayor. Aunque el distanciamiento con Melanie Martínez y Pamela Franco se mantiene, la actitud mostrada en este reencuentro fue interpretada como un deseo de priorizar el bienestar y la armonía familiar, especialmente en fechas significativas.

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Karla Tarazona confiesa que lleva terapia con Christian Domínguez
Christian Domínguez está casado actualmente con Karla Tarazona.

Dedica mensaje a sus hijos

El artista aprovechó la ocasión para reflexionar sobre el valor de la familia y la importancia de atesorar los momentos compartidos. “Gracias por cada recuerdo, por cada enseñanza y por permitirme celebrar rodeado de quienes le dan sentido a mi vida. Que vengan muchos años más, pero siempre con ellos a mi lado”, expresó Domínguez en un mensaje que acompañó con imágenes familiares.

La celebración incluyó un evento organizado por Karla Tarazona, quien decidió sorprender a su esposo con una velada en un karaoke, espacio que se convirtió en el escenario ideal para la alegría y la complicidad entre ambos.

Christian Domínguez celebra cumpleaños con sus hijas a pesar de polémicas con Pamela Franco y Melanie Martínez
Christian Domínguez celebra cumpleaños con sus hijas a pesar de polémicas con Pamela Franco y Melanie Martínez

A pesar de las diferencias aún existentes con Melanie Martínez, la presencia de la hija mayor de Domínguez en la celebración fue interpretada como un paso hacia la sanación de viejas heridas. El propio artista enfatizó en la importancia de mantener la unidad familiar y de valorar cada oportunidad de compartir con sus hijos, independientemente de las circunstancias externas.

La dedicatoria de Karla Tarazona

Karla Tarazona compartió también un mensaje dedicado a Christian Domínguez, en el que recordó la promesa de hacer de cada cumpleaños una ocasión especial.

“Hoy cumples 43 años. Y como te prometí, cada cumpleaños será distinto, amo verte sonreír, amo verte feliz porque mereces eso y más. Los años nos dan experiencia y sabiduría; orgullosa de ver como día a día te esfuerzas por ser mejor en todo sentido. Que la vida y Dios nos den más años juntos para celebrar y disfrutar. Te amo con el alma. Feliz vuelta al sol amor de mi vida”, escribió la conductora, quien se casó con el cantante el 2 de junio de 2026.

Karla Tarazona y su mensaje de cumpelaños para su esposo Christian Domínguez. IG
Karla Tarazona y su mensaje de cumpelaños para su esposo Christian Domínguez. IG

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