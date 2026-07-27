Christian Domínguez dedica mensaje a sus hijos con Melanie Martínez, Pamela Franco y Karla Tarazona en el día de su cumpleaños

Christian Domínguez vivió un cumpleaños especial al celebrarlo con sus hijos, frutos de sus relaciones con Melanie Martínez, Pamela Franco y Karla Tarazona, dejando atrás los conflictos que existen con sus dos primera parejas. El cantante y líder de la Gran Orquesta Internacional compartió la celebración de sus 43 años rodeado de sus hijos y seres queridos, mostrando en redes sociales imágenes y mensajes que reflejaron su gratitud por este momento de unión.
El intérprete de cumbia publicó fotografías y un video junto a su hija mayor, con quien se había mantenido alejado en los últimos meses debido a desacuerdos con su madre, la también conocida Melanie Martínez. La presencia de la joven en el onomástico de su padre dejó en evidencia la cercanía que ambos han logrado reconstruir, pese a los desencuentros pasados. En sus redes, Domínguez agradeció la oportunidad de celebrar junto a quienes considera su mayor tesoro.
PUBLICIDAD
Durante la jornada de festejos, Christian Domínguez también compartió la alegría de estar acompañado por su hija menor, nacida de su relación con Pamela Franco, así como por los hijos de su actual esposa, la conductora radial Karla Tarazona. El cantante se mostró abierto con sus seguidores y escribió: “Un año más de vida y con cada cumpleaños entiendo que el tiempo no se mide en años, sino en abrazos, risas y momentos compartidos. Si hoy pudiera pedir un solo regalo, volvería a elegir el mismo de siempre: ver a mis hijos sanos, felices y unidos. Porque no existe mayor riqueza que ver crecer a quienes más amo, mi mayor bendición”.
La publicación de Domínguez generó reacciones entre sus seguidores, quienes celebraron no solo el aniversario del artista, sino también el paso importante dado en la relación con su hija mayor. Aunque el distanciamiento con Melanie Martínez y Pamela Franco se mantiene, la actitud mostrada en este reencuentro fue interpretada como un deseo de priorizar el bienestar y la armonía familiar, especialmente en fechas significativas.
PUBLICIDAD
Dedica mensaje a sus hijos
El artista aprovechó la ocasión para reflexionar sobre el valor de la familia y la importancia de atesorar los momentos compartidos. “Gracias por cada recuerdo, por cada enseñanza y por permitirme celebrar rodeado de quienes le dan sentido a mi vida. Que vengan muchos años más, pero siempre con ellos a mi lado”, expresó Domínguez en un mensaje que acompañó con imágenes familiares.
La celebración incluyó un evento organizado por Karla Tarazona, quien decidió sorprender a su esposo con una velada en un karaoke, espacio que se convirtió en el escenario ideal para la alegría y la complicidad entre ambos.
PUBLICIDAD
A pesar de las diferencias aún existentes con Melanie Martínez, la presencia de la hija mayor de Domínguez en la celebración fue interpretada como un paso hacia la sanación de viejas heridas. El propio artista enfatizó en la importancia de mantener la unidad familiar y de valorar cada oportunidad de compartir con sus hijos, independientemente de las circunstancias externas.
La dedicatoria de Karla Tarazona
Karla Tarazona compartió también un mensaje dedicado a Christian Domínguez, en el que recordó la promesa de hacer de cada cumpleaños una ocasión especial.
“Hoy cumples 43 años. Y como te prometí, cada cumpleaños será distinto, amo verte sonreír, amo verte feliz porque mereces eso y más. Los años nos dan experiencia y sabiduría; orgullosa de ver como día a día te esfuerzas por ser mejor en todo sentido. Que la vida y Dios nos den más años juntos para celebrar y disfrutar. Te amo con el alma. Feliz vuelta al sol amor de mi vida”, escribió la conductora, quien se casó con el cantante el 2 de junio de 2026.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Kyara Villanella habla por primera vez de su novio en el pódcast de Gaela Barraza y da detalles de su relación
La hija de Keiko Fujimori y Mark Vito compartió pormenores de su relación con Adrián Harboe, se mostró ilusionada y reveló sus planes profesionales y personales en una conversación cercana y espontánea
Niña que sufrió grave accidente en el Parque de las Aguas vuelve a casa: recibió el alta médica tras dos cirugías de alto riesgo
La menor de siete años deberá afrontar un proceso de recuperación de hasta seis meses por las lesiones en su cabeza y entre dos y tres meses de terapia para recuperar la movilidad de su muñeca
Silvana Robles es suspendida por presuntamente incumplir un acuerdo de voto: Roberto Sánchez advierte que podría ser expulsada de Juntos por el Perú
El bloque opositor había acordado exhibir públicamente el sentido de su voto para garantizar transparencia durante la elección
El secreto del premier Luis Arroyo: su hermano fue beneficiado con contrado de S/6.000 en el IPD, entidad adscrita a la PCM
La orden de servicio fue emitida el 27 de mayo, pocos días después de que obtuviera su Registro Nacional de Proveedores, según reveló un reportaje de Cuarto Poder
Partidos de hoy, domingo 26 de julio de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo
La jornada de este día está cargada de diversos compromisos en el fútbol europeo, así como en América con la disputa de la Liga 1 y Liga 2
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD