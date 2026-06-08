Perú

La capital peruana conquista el paladar mundial: Lima ocupa el primer lugar entre las mejores ciudades para comer en 2026

Superó a Bangkok y Ciudad de México en una clasificación internacional que evaluó calidad, diversidad, accesibilidad y experiencia culina

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La gastronomía peruana impulsa diferentes sectores en el país.
La gastronomía peruana impulsa diferentes sectores en el país. Foto: peru.travel

Lima consolidó su presencia en el escenario gastronómico internacional tras obtener el primer lugar en el ranking de las mejores ciudades del mundo para comer en 2026, elaborado por la revista especializada Time Out. La clasificación reunió a 20 destinos internacionales reconocidos por la calidad de su oferta culinaria, la diversidad de propuestas y la percepción de residentes y expertos sobre la experiencia gastronómica de cada ciudad.

El reconocimiento sitúa a la capital peruana por delante de importantes referentes culinarios de Asia, Europa y América. La evaluación tomó en cuenta factores vinculados con la calidad de restaurantes, cafeterías, bares y otros establecimientos, además de aspectos relacionados con la accesibilidad económica y el atractivo de cada escena gastronómica local.

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La publicación destacó que el resultado surge de una metodología basada en la opinión de miles de personas. Más de 24.000 residentes de 150 destinos participaron en la encuesta desarrollada por Time Out, mientras que un panel conformado por redactores especializados y expertos locales complementó la evaluación final.

Un ranking construido a partir de residentes y especialistas

La gastronomía peruana es de las más populares y consumidas en Perú.
La gastronomía peruana es de las más populares y consumidas en Perú. Foto: YouTube

Time Out explicó que el proceso de selección combinó dos fuentes principales de valoración. El 70 % de la puntuación correspondió a las respuestas de los habitantes de cada ciudad, mientras que el 30 % restante quedó en manos de especialistas vinculados con la gastronomía y la cultura local.

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Los participantes calificaron aspectos relacionados con la calidad y el precio de la oferta culinaria disponible en sus ciudades. También identificaron los elementos que consideran más representativos de la experiencia gastronómica en cada destino.

La clasificación final ubicó a Lima en el primer puesto, seguida por Bangkok y Ciudad de México. El listado también incluyó ciudades de Europa, Asia y Oceanía, lo que permitió establecer una comparación entre distintas tradiciones culinarias del mundo.

Europa mantiene presencia destacada entre las mejores ciudades

Primer plano de una pizza napoletana tradicional con borde dorado, cubierta con salsa roja, mozzarella blanca y hojas de albahaca fresca sobre un plato blanco en una mesa de madera.
Una auténtica Pizza Napoletana con tomate San Marzano, mozzarella de búfala y albahaca fresca, servida en una mesa rústica dentro de una trattoria napolitana con luz cálida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuatro ciudades europeas ingresaron al grupo de las diez mejores del ranking de 2026. Londres ocupó la cuarta posición, Barcelona se ubicó en el quinto lugar, Atenas alcanzó el noveno puesto y Lisboa cerró la lista en la décima posición.

Según Time Out, Londres destacó por la amplitud de su oferta gastronómica. La publicación señaló que en la capital británica conviven propuestas de múltiples culturas y tradiciones culinarias. Además, el 96 % de los encuestados calificó positivamente la experiencia de salir a comer en la ciudad, aunque solo el 42 % consideró que resulta asequible.

Los expertos consultados por la revista identificaron un crecimiento de los restaurantes italianos en Londres y destacaron platos específicos presentes en establecimientos de la ciudad. También señalaron el auge de la pizza servida en pubs como una de las tendencias más visibles del año.

Barcelona apuesta por la cocina tradicional catalana

La ciudad española reemplazó a Madrid como la representante mejor posicionada de España dentro de la clasificación. Time Out describió a Barcelona como un destino especialmente atractivo para quienes buscan experiencias gastronómicas diversas.

La publicación indicó que el 82 % de los residentes valoró positivamente la calidad de la oferta culinaria local. Aunque la ciudad mantiene una importante presencia de restaurantes distinguidos por la Guía Michelin, los especialistas resaltaron el retorno de preparaciones tradicionales de Cataluña.

Entre las propuestas mencionadas aparecen platos históricos de la gastronomía catalana, además de recetas elaboradas mediante técnicas de cocción prolongada que continúan presentes en restaurantes y espacios gastronómicos de la ciudad.

Atenas combina tradición y alta cocina

La capital griega consiguió valoraciones similares entre residentes y expertos. Según los datos de Time Out, el 78 % de los habitantes y el 80 % de los especialistas consideraron que Atenas representa actualmente un destino atractivo para salir a comer.

Los residentes identificaron a las cafeterías y negocios familiares como espacios fundamentales dentro de la experiencia gastronómica local. Por otro lado, los expertos pusieron atención en restaurantes de alta cocina que fortalecen la proyección internacional de la ciudad.

Entre los establecimientos destacados por la publicación figuran Delta y otros proyectos culinarios de reciente aparición que contribuyen a diversificar la oferta gastronómica ateniense.

Lisboa fortalece su propuesta culinaria

Lisboa también logró una posición dentro de las diez mejores ciudades del mundo para comer. Time Out señaló que el 86 % de los residentes valoró favorablemente la gastronomía local y que el 63 % consideró que la oferta mantiene niveles razonables de accesibilidad económica.

La revista destacó el crecimiento de las llamadas “neo-tascas”, definidas como restaurantes de barrio que incorporan técnicas contemporáneas sin abandonar las recetas tradicionales portuguesas. Estos espacios ganaron protagonismo en distintos sectores de la ciudad.

Los expertos también señalaron el crecimiento de locales especializados en bocadillos, tendencia que comparte protagonismo con las tradicionales pastelerías portuguesas.

La visión de los expertos sobre las ciudades gastronómicas

Grace Beard, editora de Viajes de Time Out, sostuvo que “Las cocinas de Lima a Lisboa se lo están pasando en grande con la gastronomía en 2026, experimentan con combinaciones de sabores inesperadas y elevan los platos clásicos”.

La especialista agregó que “Los habitantes miran más allá de las raciones pequeñas y el pan de masa madre, llenan las ‘neo-tavernas’, agotan los platos estrella de los restaurantes independientes y hacen cola para conseguir la mejor porción de pizza de la ciudad”.

Asimismo, afirmó que “Esa es la mejor parte de esta clasificación, hay opciones para todos los paladares, desde quienes cuentan con un presupuesto ajustado hasta los bon vivants más exigentes”.

Por su parte, Virginia Gil, editora de Time Out para Estados Unidos, explicó a CNN que una ciudad gastronómica supera la experiencia vinculada únicamente al acto de comer. Según indicó, estos destinos poseen ingredientes distintivos, cocinas reconocibles y tradiciones culinarias que influyen en los hábitos alimentarios de millones de personas.

La especialista señaló que las ciudades incluidas en el ranking funcionan desde hace décadas como puntos de interés para viajeros que buscan nuevas experiencias gastronómicas. También destacó la influencia de factores como las migraciones, los productos locales y las costumbres culinarias en la construcción de la identidad de cada destino.

Qué es Time Out

Time Out es una publicación internacional fundada en Londres en 1968 por Tony Elliott. En sus inicios funcionó como una guía cultural dedicada a informar sobre actividades de entretenimiento, arte y vida urbana.

Con el paso del tiempo amplió su cobertura hacia áreas como viajes, gastronomía, cultura y ocio. En la actualidad cuenta con ediciones locales en ciudades de Europa, América, Asia y Oceanía, además de mantener una presencia internacional como referencia especializada en tendencias urbanas y experiencias culturales.

Manos de un chef emplatando un plato de papas nativas de colores con pinzas en una cocina profesional. Hay papas cortadas de distintos tipos sobre la mesa.
Un chef no identificado emplata cuidadosamente un sofisticado plato de papas nativas de varios colores, preparado en una cocina profesional con un toque de hierbas frescas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas son las diez mejores ciudades del mundo para comer en 2026

  1. Lima, Perú
  2. Bangkok, Tailandia
  3. Ciudad de México, México
  4. Londres, Reino Unido
  5. Barcelona, España
  6. Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam
  7. Melbourne, Australia
  8. Pekín, China
  9. Atenas, Grecia
  10. Lisboa, Portuga

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