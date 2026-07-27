Kyara Villanella habla por primera vez de su novio en el pódcast de Gaela Barraza y da detalles de su relación

La hija de Keiko Fujimori y Mark Vito compartió detalles de su relación con Adrián Harboe, se mostró ilusionada y reveló sus planes profesionales y personales. Podcast Gaela Barraza.

Kyara Villanella, hija de la presidenta electa Keiko Fujimori y del tiktoker Mark Vito, decidió abrir su corazón y hablar públicamente por primera vez sobre su vida sentimental durante una entrevista para el pódcast conducido por su amiga Gaela Barraza. La joven, que ha ganado notoriedad en los últimos años por su participación en certámenes de belleza y por su presencia en redes sociales, se mostró entusiasta al compartir detalles inéditos sobre su relación con Adrián Harboe.

La conversación entre ambas amigas se desarrolló en un ambiente distendido y de confianza. Fue Gaela Barraza, hija del cantante Carlos ‘Tomate’ Barraza, quien abordó sin rodeos el tema que sus seguidores esperaban: “Cuéntanos cómo va el corazoncito, quién es el dueño, cuéntanos cómo se llama, cuántos años tiene, número de DNI, RUC, talla de zapato, todo”, bromeó Gaela, generando risas en el estudio.

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Ante la pregunta directa, Kyara Villanella no dudó en revelar el nombre de su pareja y algunos detalles de su historia juntos. “Se llama Adrián Harboe, llevamos nueve meses saliendo y empezamos nuestra cuenta de TikTok llamada KyariBlogs, pero no estamos publicando mucho porque no es profesional, pero de vez en cuando publicamos y nos está yendo súper bien”, contó Villanella. Los gestos de la joven evidenciaron tanto su nerviosismo como la emoción de compartir este aspecto personal por primera vez ante el público.

La hija de Keiko Fujimori y Mark Vito compartió detalles de su relación con Adrián Harboe. YouTube/ Gaela Barraza

La relación entre Kyara y Adrián no era desconocida para quienes la siguen de cerca. Ambos han sido vistos en eventos familiares y actividades públicas, incluida la reciente ceremonia en la que Keiko Fujimori recibió su credencial como mandataria de la República. Las cámaras captaron a la pareja acompañando a la presidenta electa en ese momento tan significativo, lo que despertó aún más curiosidad sobre el vínculo entre los jóvenes.

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Gaela y la forma cómo se enteró del romance

Durante la charla, Gaela Barraza relató cómo llegó a enterarse de la relación. Explicó que fue su madre quien, tras acudir a una reunión, le envió una foto de Kyara junto a un joven y le preguntó si era su amiga. “Mi mamá fue a una reunión y de la nada me manda una foto y me pregunta si es Kyara. Me dijo que estaba con un chiquillo, con su enamorado. Luego le escribí: ‘Te observo’”, recordó Gaela entre risas, mientras Kyara confirmaba la anécdota. Barraza aprovechó para manifestar su alegría por la relación de su amiga: “Yo estoy súper feliz”, expresó, resaltando el apoyo y la cercanía entre ambas.

El pódcast también permitió conocer las aspiraciones personales y profesionales de Kyara Villanella. Consultada sobre cómo se imagina en la próxima década, la hija de Keiko Fujimori y Mark Vito compartió sus planes a futuro. “Cuando tenga 28 años, espero ya ser doctora, no sé si tener hijos, creo que no. No sé si casarme, pero quiero tener mis mascotas, quiero tener un departamento, pero sí o sí quiero ser doctora, aunque no sé qué especialización seguir. No sé dónde quiero vivir en el futuro, tengo que planificarlo bien”, confesó la joven.

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La aparición de Kyara en el pódcast de la hija de ‘Tomate’ Barraza no solo marcó su primera declaración pública sobre su vida amorosa, sino que también reflejó la naturalidad y espontaneidad con la que afronta las preguntas sobre su privacidad. A lo largo de la entrevista, se mostró abierta a conversar sobre temas personales y sobre los desafíos que implica crecer bajo el ojo público, siendo familiar de figuras de relevancia política y mediática en el país.

El formato del pódcast, conducido por Gaela Barraza, ha logrado posicionarse como un espacio donde jóvenes figuras pueden compartir vivencias, opiniones y anécdotas de manera relajada, lejos de las formalidades.

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Kyara Villanella revela detalles de su vida sentimental y proyectos futuros en entrevista con Gaela Barraza. YouTube/ Gaela Barraza