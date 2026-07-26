Cielo Fernández revela que Susana Alvarado le aplicó descuento salarial por cometer error en ‘Corazón Serrano’

La joven cantante contó en un podcast que su compañera se encarga de sancionar económicamente a quienes incumplen reglas, tras olvidar el vestuario en una presentación y recibir una penalización. Edson Dávila / Edson Pa' Que Más)

Cielo Fernández, integrante de Corazón Serrano, sorprendió al revelar que las cantantes de la reconocida agrupación piurana pueden recibir descuentos en sus sueldos si cometen errores durante las presentaciones, y que es su compañera Susana Alvarado quien se encarga de aplicar las sanciones económicas. La confesión se produjo durante una participación del grupo en el podcast ‘Edson Pa Qué Más’, conducido por Edson Dávila, conocido como ‘Giselo’.

Durante el encuentro digital, Fernández, de 19 años, relató que fue sancionada económicamente tras olvidar el vestido oficial de la agrupación antes de un concierto en provincia. La joven cantante explicó que, por este motivo, debió salir al escenario vistiendo una prenda distinta a la de sus compañeras. “Me olvidé el vestuario y tuve que colocarme otro y salí diferente a todas. Me pasó de la nada, me olvidé. Y me cayó tremendo descuento”, relató Fernández, mientras el resto del elenco escuchaba atento.

PUBLICIDAD

Cielo Fernández revela que Susana Alvarado le aplicó descuento salarial.

El dato más llamativo de la anécdota fue la identidad de quien ejecuta los descuentos. Según Fernández, es la propia Susana Alvarado quien determina y aplica las sanciones económicas a las integrantes que incumplen las normas internas del grupo. “¿Y sabes quién es la que descuenta? Susana Alvarado”, añadió Cielo, generando sorpresa y risas entre los presentes. La llamada ‘Morena de oro’, visiblemente incómoda, confirmó su responsabilidad en la aplicación de estas medidas disciplinarias.

El conductor del podcast, Edson Dávila, no dudó en intervenir con su estilo característico y, en tono de broma, apodó a Alvarado como “la policía escolar” del grupo. Luego, indagó sobre el monto exacto descontado a Fernández. Alvarado evitó precisar la cifra, pero explicó que la decisión se debe a reglas establecidas dentro de la agrupación. “Hay ciertas reglas que tenemos dentro del grupo y hay que apechugar a veces. Estábamos lejos y se olvidó su vestuario”, justificó la cantante.

PUBLICIDAD

Cielo Fernández, integrante de Corazón Serrano, reveló el reglamento que existe en la agrupación y quién es la encargada de aplicarlo. (Foto: Captura de IG)

La política de descuentos económicos ante fallas en la logística o vestimenta refleja el alto estándar de profesionalismo que la agrupación exige a cada una de sus integrantes, independientemente de su tiempo en la banda.

La revelación de Cielo Fernández sobre las sanciones económicas y el rol de Susana Alvarado como responsable de aplicarlas, generó momentos de risa e incomodidad entre los integrantes de la agrupación. Sin embargo, supieron manejarlo con bastante ánimo, dejando claro la existencia de un reglamento interno en Corazón Serrano que busca mantener la disciplina y la imagen del grupo durante las presentaciones.

Oficializa relación

En otro plano de su vida personal, Cielo Fernández ha estado en el foco mediático tras oficializar su relación sentimental con Axel Medina, vocalista del grupo La Única Tropical. El romance fue confirmado recientemente, luego de más de un año de especulaciones y rumores que circularon en torno a la cercanía de ambos músicos. Durante ese periodo, Fernández y Medina optaron por mantener su vínculo en reserva, ya que el cantante aún mantenía una relación con la madre de su hija cuando comenzaron a aparecer las primeras imágenes juntos.

PUBLICIDAD

La oficialización del noviazgo se dio tras varios meses de mantener la relación fuera del ojo público, lo que finalmente puso fin a las especulaciones y permitió que ambos artistas compartan su historia con sus seguidores. La noticia fue bien recibida en redes sociales, donde los seguidores de ambos grupos expresaron su apoyo a la pareja y celebraron el inicio de una nueva etapa.

Mientras tanto, Corazón Serrano mantiene su agenda de presentaciones y sigue trabajando en nuevos proyectos musicales. La agrupación, reconocida como una de las más importantes del género cumbia en Perú, continúa consolidando su presencia en escenarios nacionales e internacionales, aunque queda claro que el profesionalismo y la disciplina interna son pilares fundamentales en su funcionamiento diario.

PUBLICIDAD

Cielo Fernández durante su primero presentación como integrante de Corazón Serrano.