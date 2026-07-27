Hasta S/150 al día en comida: el millonario beneficio del MTC a sus trabajadores para que “mejoren” desempeño

El MTC aprobó una contratación superior a S/25 millones para entregar tarjetas electrónicas de alimentos a trabajadores de los regímenes 276 y 728, con montos de hasta S/150 diarios

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) inició un proceso de contratación por más de S/25 millones para entregar tarjetas electrónicas de consumo de alimentos a parte de sus trabajadores, con montos que alcanzan hasta S/150 por día laborado, según documentos difundidos este domingo por Cuarto Poder.

El beneficio está dirigido a servidores de los regímenes laborales 276 (Ley de la Carrera Administrativa) y 728 (Ley de Productividad y Competitividad Laboral), en un proceso de contratación que inició en mayo pasado y cuyo requerimiento fue formalizado un mes después por la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos del MTC, según el portal público de contrataciones del Estado.

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La finalidad de la contratación fue definida de la siguiente manera: “contribuir al desarrollo humano” de los trabajadores “procurando la atención prioritaria de sus necesidades básicas, mediante la ejecución de acciones destinadas a cubrir el aspecto nutricional (...) durante la jornada legal de trabajo y, a su vez, contribuye a mejorar el servicio brindado a la ciudadanía”.

De acuerdo con datos citados en el reportaje, 59 trabajadores del régimen 728 recibirían S/100 diarios durante los 22 días hábiles del mes, lo que equivale a S/2.200 adicionales mensuales destinados exclusivamente a alimentación.

El beneficio alcanzaría a 613 servidores: 59 empleados del régimen 728 recibirían S/100 por día y 554 trabajadores del régimen 276 accederían a S/150 diarios durante sus jornadas laborales

En el caso de los empleados del régimen 276, 554 servidores accederían a una recarga de S/150 por cada día laborado, monto que representaría hasta S/3.300 mensuales.

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Además del aporte diario, las tarjetas contemplaban recargas extraordinarias. Para el personal del régimen 728 se establecieron dos depósitos adicionales de S/1.500 cada uno por Fiestas Patrias y Navidad. En tanto, para los trabajadores del régimen 276, estos pagos alcanzarían S/1.900 en cada una de esas fechas.

Los plásticos debían contar con mecanismos de seguridad, como chip o banda magnética, para evitar clonaciones. También tenían que estar habilitadas para su uso en supermercados, bodegas, restaurantes y otros establecimientos a nivel nacional.

El pasado 8 de julio se presentaron las propuestas y cinco días después se otorgó la buena pro. Finalmente, el monto adjudicado fue inferior al valor inicialmente estimado.

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“Producto de un proceso competitivo, la buena pro se adjudicó a un monto menor en comparación al valor estimado, logrando un ahorro ascendente a quinientos treinta mil seiscientos ocho punto setenta y cuatro soles”, indicó el MTC.

La entidad precisó que el monto diario fue reducido de S/150 a S/146,89 por trabajador, lo que representa un ahorro aproximado de S/3 por jornada laboral.

El MTC adjudicó el servicio por debajo del monto estimado inicialmente: redujo el beneficio diario de S/150 a S/146,89 y aseguró haber generado un ahorro de más de S/530 mil

Consultado sobre este beneficio, el titular del sector, Aldo Prieto, señaló que revisaría la información. “Seguramente son parte de las negociaciones con los trabajadores. Déjeme enterarme del asunto y le voy a poder dar información”, respondió al reportero.

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Según el reportaje, este beneficio tiene su origen en convenios colectivos suscritos entre sindicatos y el MTC durante administraciones anteriores. Sin embargo, las diferencias frente a otros trabajadores del Estado generaron cuestionamientos.

En enero de este año, el ministerio contrató tarjetas de alimentos para empleados bajo el régimen CAS (1057), quienes recibieron un beneficio de S/22 diarios, una cifra menor en comparación con la otorgada a los trabajadores de los regímenes 276 y 728.

También se evidenciaron diferencias con otras entidades públicas. Por ejemplo, Interior asigna S/17 diarios para alimentación; Mujer, S/25; Desarrollo Agrario, S/39; y Economía, S/64.