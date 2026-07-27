Hasta S/150 al día en comida: el millonario beneficio del MTC a sus trabajadores para que “mejoren” desempeño

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) inició un proceso de contratación por más de S/25 millones para entregar tarjetas electrónicas de consumo de alimentos a parte de sus trabajadores, con montos que alcanzan hasta S/150 por día laborado, según documentos difundidos este domingo por Cuarto Poder.
El beneficio está dirigido a servidores de los regímenes laborales 276 (Ley de la Carrera Administrativa) y 728 (Ley de Productividad y Competitividad Laboral), en un proceso de contratación que inició en mayo pasado y cuyo requerimiento fue formalizado un mes después por la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos del MTC, según el portal público de contrataciones del Estado.
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La finalidad de la contratación fue definida de la siguiente manera: “contribuir al desarrollo humano” de los trabajadores “procurando la atención prioritaria de sus necesidades básicas, mediante la ejecución de acciones destinadas a cubrir el aspecto nutricional (...) durante la jornada legal de trabajo y, a su vez, contribuye a mejorar el servicio brindado a la ciudadanía”.
De acuerdo con datos citados en el reportaje, 59 trabajadores del régimen 728 recibirían S/100 diarios durante los 22 días hábiles del mes, lo que equivale a S/2.200 adicionales mensuales destinados exclusivamente a alimentación.
En el caso de los empleados del régimen 276, 554 servidores accederían a una recarga de S/150 por cada día laborado, monto que representaría hasta S/3.300 mensuales.
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Además del aporte diario, las tarjetas contemplaban recargas extraordinarias. Para el personal del régimen 728 se establecieron dos depósitos adicionales de S/1.500 cada uno por Fiestas Patrias y Navidad. En tanto, para los trabajadores del régimen 276, estos pagos alcanzarían S/1.900 en cada una de esas fechas.
Los plásticos debían contar con mecanismos de seguridad, como chip o banda magnética, para evitar clonaciones. También tenían que estar habilitadas para su uso en supermercados, bodegas, restaurantes y otros establecimientos a nivel nacional.
El pasado 8 de julio se presentaron las propuestas y cinco días después se otorgó la buena pro. Finalmente, el monto adjudicado fue inferior al valor inicialmente estimado.
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“Producto de un proceso competitivo, la buena pro se adjudicó a un monto menor en comparación al valor estimado, logrando un ahorro ascendente a quinientos treinta mil seiscientos ocho punto setenta y cuatro soles”, indicó el MTC.
La entidad precisó que el monto diario fue reducido de S/150 a S/146,89 por trabajador, lo que representa un ahorro aproximado de S/3 por jornada laboral.
Consultado sobre este beneficio, el titular del sector, Aldo Prieto, señaló que revisaría la información. “Seguramente son parte de las negociaciones con los trabajadores. Déjeme enterarme del asunto y le voy a poder dar información”, respondió al reportero.
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Según el reportaje, este beneficio tiene su origen en convenios colectivos suscritos entre sindicatos y el MTC durante administraciones anteriores. Sin embargo, las diferencias frente a otros trabajadores del Estado generaron cuestionamientos.
En enero de este año, el ministerio contrató tarjetas de alimentos para empleados bajo el régimen CAS (1057), quienes recibieron un beneficio de S/22 diarios, una cifra menor en comparación con la otorgada a los trabajadores de los regímenes 276 y 728.
También se evidenciaron diferencias con otras entidades públicas. Por ejemplo, Interior asigna S/17 diarios para alimentación; Mujer, S/25; Desarrollo Agrario, S/39; y Economía, S/64.
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